Seis nuevos pasos de peatones para reforzar la seguridad en la ciudad de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora sacará próximamente a licitación la ejecución de seis nuevos pasos de peatones para responder a las demandas más generalizadas de algunos vecinos de la ciudad para mejorar la accesibilidad en ciertos puntos "conflictivos", indica Pablo Novo, concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana. Cruces más seguros que han sido diseñados por los técnicos basándose en criterios de "seguridad, visibilidad, y de optimización del tránsito" en zonas donde además "ya se producen cruces a través de la calzada", añade.

El presupuesto base de licitación del proyecto es de 43.700 euros con el objeto de ejecutar los seis nuevos pasos de peatones. El primer de ellos estará en la bajada de la Barriada de Asturias, en concreto, en la mitad de esta vía, en el punto donde más visibilidad existe, complementando el paso de peatones que existe al final.

El segundo estará en la calle de la Hiniesta, a la altura del número 142 en la confluencia con la calle Pico de Pájaro. "Es la última zona de viviendas de esta larga vía que coincide justo con el polígono de la Hiniesta y que además también es un itinerario de paseo para los vecinos de la zona y que precisamente refuerza el paso existente porque el más próximo se encuentra a una distancia relativa en la calle Remesal", apunta Novo.

El tercer paso de peatones estará en la calle de San Blas, a la altura del parque infantil, en la mitad de la vía, donde ya es un itinerario que la gente utiliza a día de hoy, pero sin ninguna seguridad. "Es un punto que también nos lo demandaban mucho los vecinos de esta zona", valora el edil.

El cuarto se localizará en la calle de Juan Sebastián Elcano, en el acceso a la urbanización de La Perla. El siguiente se ubicará en la calle de La Salud, en la confluencia con la calle Río Tormes, con el fin de garantizar que esos cruces se produzcan a través de un paso de peatones y teniendo en consideración que esta vía solamente cuenta con pasos de peatonales en la confluencia con la avenida de Galicia al comienzo y con la plaza de Villardeciervos al final.

El último de los nuevos pasos estará en la Ronda de la Feria, en la confluencia con la cuesta de San Sebastián. "Es otro caso de una vía muy longitudinal que cuenta solamente con pasos en la Puerta de la Feria y en la Bajada del Mercado", detalla.

Un proyecto sencillo que el consistorio espera que se licite a finales de este mes de agosto o a principios de septiembre y que cuenta con un plazo de ejecución de en torno a dos meses por lo que antes de que finalice el año, estarán operativos.

22 segundos para cruzar

Tras las quejas ciudadanas respecto al breve espacio de tiempo para poder cruzar el paso de peatones entre Cárdenas Cisneros y la carretera de la Estación, con dirección al centro comercial, Novo afirma que van a intentar corregir la situación. En concreto, hay 22 segundos para cruzar y 45 segundos de espera por lo que a muchas personas mayores nos les da tiempo a cruzar.

Cuestión que también se repite en otros puntos por lo que se van a modificar la regulación en los tiempos, "precisamente, pensando en las personas de edad avanzada para garantizar que les dé tiempo a la hora de cruzar", declara el concejal de Obras de Zamora. Problemática que ya se ha trasladado a la Policía para que lo estudien y lo modifiquen con la mayor celeridad posible.