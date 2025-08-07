Las quejas de los zamoranos ayudan a subsanar deficiencias en las obras de humanización

Decenas de demandas de vecinos de la ciudad de Zamora respecto a las obras de humanización de las travesías han llegado hasta el Ayuntamiento que, tras estudiar las distintas cuestiones, se han trasladado las más pertinentes a la Unidad de Carreteras del Estado. Colaboración ciudadana que el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, agradece para poder subsanar todas estas demandas antes de que finalicen los trabajos. No obstante, recuerda que hay un año de garantía de la obra que se cumplirá antes de su recepción. "Va a haber un control por parte de los técnicos municipales para que absolutamente todas las deficiencias, que no son pocas, evidentemente las van a tener que subsanar antes de que finalicen estas obras", avanza.

Peticiones que son variadas desde temas de movilidad y accesibilidad hasta regulación de la semaforización. Entre las últimas, Novo destaca la demanda en la conexión en Cardenal Cisneros con el camino que va hacia la carretera de Villalpando. "Hay un escalón importantísimo que antes no existía entre el camino y la acera. Es un ejemplo de peticiones muy razonables y que están siendo aceptadas por parte de las empresas adjudicatarias", informa el concejal.

En cuanto a las quejas también recibidas por parte de grupos políticos como Ahora Decide quien ha lamentado que los perímetros que rodean la mayoría de las nuevas rotondas, no facilitan el acceso a su interior para realizar las tareas de mantenimiento de los servicios de jardines. "Son paredes verticales de hasta treinta centímetros, encima diferentes en cada rotonda, que no permiten la entrada de la maquinaria que utiliza el servicio de jardines para su cuidado y mantenimiento", pronuncian. Además, aluden que otro problema es debido a la estrechez de las medianas de Cardenal Cisneros que provocarán que haya que cambiar el trabajo de mantenimiento "ya que no se podrá realizar con las máquinas cortacésped habituales y será necesario realizarlo con herramientas de mano, lo que supone más operarios y cortar uno de los carriles cuando se realicen los trabajos para colocar los conos de seguridad en esos trabajos".

Temas que tendrán en cuenta desde el Ayuntamiento ha anunciado Novo. "Desde un punto de vista previsor y teniendo en consideración que hay un año de garantía hasta que la obra sea entregada al Ayuntamiento, en los próximos pliegos que elaboremos de jardinería tendremos en consideración todas estas zonas verdes y lo reforzaremos con el personal municipal que tenemos disponible", comenta.

Para cualquier consulta, la ciudadanía tiene a su disposición el buzón electrónico travesías.zamora@cemosa.es en el que se pueden realizar reclamaciones, quejas o sugerencias asociadas con las obras de humanización de las travesías de Zamora. La atención presencial se lleva a cabo en las oficinas de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, ubicada en la calle San Atilano 1, todos los miércoles de 12.00 a 14.00 horas, bajo cita previa.