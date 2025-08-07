"Las presentaciones de libros están pasadas de moda y no funcionan"

¿Cómo alumbra "El lenguaje de la lluvia" integrado por poemas de distintas temáticas?

Hacía mucho que no escribía poemas, pero murió David González, el poeta de Asturias amigo mío, empecé a escribir sobre esa muerte, me salió de dentro escribir poemas. Escribí la primera parte "Algo que declarar", que es el título de un libro de David González. Regresé a la segunda parte, que es la que se titula "Extinción", como un libro de Thomas Bernhard, que estaba hecha en prosa. Eran pequeños fragmentos de prosa sobre un viaje que hicimos para buscar su tumba en Grinzing y me pareció que estaría bien incorporarla. Cambié esos pequeños fragmentos de prosa, los convertí en poemas porque eran más impactantes. Posteriormente empecé a recordar cosas de cuando conocí a la que ahora es mi mujer, de los primeros tiempos en Zamora y lo enlacé con lo que ha sido el COVID y sus consecuencias, la convivencia, el nacimiento de nuestros hijos en "Cosas de familia", que es el título de un libro de Michael Ondaatje. Cada título de cada parte, viene de un libro de uno de esos autores y es un homenaje a ellos tres. En el poemario hay una parte que recorre el amor ya en la juventud-madurez, la llegada de los niños y la convivencia, que es la última parte. Luego hay una parte que es la pérdida y la rabia que se ocasiona, que es la primera parte referida a David González, aunque también hay referencias a otra gente que he perdido como amigos o familiares. Y la segunda parte, que debería ser el final pero que lo dejé en el medio, que es el homenaje a los muertos.

¿Quizá porque mientras que se les recuerde siguen estando presentes?

Efectivamente, esa es una de las intenciones del libro. A mí me parece que es el poemario es como una especie de recorrido vital por lo que es una vida, y acaba refiriéndose, aunque vaya en el medio, a personas que ya murieron.

Ha comentado que llevaba mucho tiempo sin escribir poesía y volvió a ella con la muerte de David González ¿por qué?

La verdad es que no lo sé. Yo creo que normalmente si escribo poesía es por contar algo en lo que no necesito crear un personaje, contar los antecedentes, poner situaciones. Los poemas son para mí como impactos, como vistazos rápidos. Tenía que ser algo como lo que hacía él, aunque él también escribía relatos, pero me surgió así. También hubo un libro que salió hace unos meses de homenaje de varios amigos que se titula "Un abrazo fuerte. Homenaje a David González", donde hay un poema que está incluido en mi poemario. Ese poema fue escrito un poco antes de su muerte y me costó porque llevaba como diez años sin escribir poesía, pero quise contribuir. Además, el título proviene de un poema de David González que viene incluido al principio como cita y el prólogo es de Javier Das, un poeta con el que publiqué mi primer poemario. Eran su libro y el mío unidos en uno y el prólogo nos lo hizo David González. Entonces era cerrar un círculo.

Me gusta la poesía sencilla, de historias cotidianas, de la calle y de la familia

Una década alejado de la escritura de poesía... ¿hay detrás algún motivo?

Eso obedece a dos razones. Yo cuento historias y a veces me sale contarlas a través de un relato, a veces de un poema o a veces de una novela. Mi tercer poemario recuerdo que lo presenté en Madrid y ese día llovía, había fútbol y fue menos gente de lo que esperaba de ahí surgió un pequeño desencanto.

En su poemario el lenguaje que emplea es sencillo, sin florituras.

Yo he aprendido mucho tanto de David González, como de Vicente Muñoz y también de Karmelo Iribarren, quien tiene una poesía muy sencilla, muy de contar historias cotidianas, de la calle y de la familia. A mí ese es el tipo de poesía que en los últimos años más me ha conmovido y más me ha gustado. De todas formas, todos los meses leo novelas y relatos, pero la poesía no leo siempre.

José Angel Barrueco firma un ejemplar. / José Luis Fernández / LZA

¿Cómo ha sido el proceso de edición?

Yo una vez que acabo un libro lo ofrezco a editoriales. Lo había hecho ya con un par de sellos cuando me di cuenta de que la editorial Páramo, que es de Valladolid, había publicado el último libro de David González que salió en los últimos días de su vida. De hecho, yo lo leí, unas horas antes de que él muriera. Me pareció que, como mi libro en parte es un homenaje a David, era pertinente que lo publicaran ellos. Se lo ofrecí, les gustó y todo ha ido sobre ruedas. Hay que decir que el editor Javier Campelo ha respetado todas las cosas tal y como las pongo yo, un ejemplo son todos los títulos en minúscula o algunas fotos que he metido incluso los agradecimientos finales que van centrados a modo de minipoema también lo aceptó. Además, esta editorial en septiembre publicará una antología de Vicente Muñoz Álvarez en la que escribo el epílogo que se titula "Hombre de mimbre" y también lo ha respetado todo.

Los poemas para mí son como impactos, como vistazos rápidos

Tiene buenas sensaciones con la editorial ¿seguirá por la senda de la poesía o resulta algo anecdótico?

Creo que de momento es anecdótico. Ahora mismo no tengo planteado escribir nada de poesía, pero claro, nunca se sabe. Ahora tengo otros proyectos de novela, ensayos de cine. Hasta que no acabe con ellos, sinceramente, no sé si me lo plantearé.

¿Habrá presentaciones de este poemario?

No lo sé. A mí no me gusta hacer presentaciones. Además, las presentaciones, salvo casos aislados, ya no son lo que eran. Hace años, yo recuerdo que hacía presentaciones o iba a las de amigos y normalmente iba mucha gente. Ahora resulta muy difícil que funcionen primero porque coinciden muchas presentaciones y es muy difícil elegir. Además, a mi no me seduce ir a una presentación de un libro sobre el que el autor ha puesto varios vídeos en las redes y el libro lo tengo en la librería más cercana. Me parece que las presentaciones están, no sé si decir, pasadas de moda, pero, en general, no funcionan. De hecho hasta yo mismo he hecho algún vídeo para promocionar mis libros en Tik Tok, una experiencia interesante.

Ha enumerado varios proyectos, pero ¿en qué está trabajando en estos momentos?

Estoy con dos novelas a la vez. Hay una novela que transcurre en los 90 en Zamora, que me la he tomado con mucha calma porque va a ser un poco larga y no quiero meterme prisa. También estoy escribiendo otra muy cortita en la que me falta solo el final. En septiembre espero acabarla. Además, antes de fin de año sacaré un libro de una selección de relatos que había publicado en antologías y fanzines, pero no se habían recogido ningún libro individual mío.

