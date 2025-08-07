Nuevas visitas a los espacios de Baltasar Lobo

Con motivo de la celebración del 32 aniversario de la muerte de Baltasar Lobo en París, la Asociación Amigos de Baltasar Lobo ha organizado dos visitas de la ruta Espacios Lobo guiadas por la profesional Chiara Sportoletti.

En el itinerario se visitarán diversos espacios de la ciudad con obras del escultor, se hablará de su vida, de la importancia de su obra y también de su legado, declarado BIC por la Junta de Castilla y León en octubre 2023.

Las visitas tendrán lugar el próximo 3 de septiembre una a partir de las 11.30 horas y otra a partir de las 17.30 horas.

Cada recorrido durará dos horas, contará con 25 plazas y el punto de encuentro será el Museo de Zamora en su entrada por la plaza de Santa Lucia.

Las personas interesadas deben inscribirse mandando un correo electrónico a amigosbaltasarlobo@gmail.com o bien a arteduero@gmail.com.

La ruta “es una actividad cultural muy atractiva para los ciudadanos, debido a la importancia de su obra y de su legado que Zamora tiene la suerte de tener” explican desde el colectivo