Divulgacion
Nuevas visitas a los espacios de Baltasar Lobo
Los recorridos tendrán lugar en septiembre coincidiendo con el aniversario de la muerte del escultor
Con motivo de la celebración del 32 aniversario de la muerte de Baltasar Lobo en París, la Asociación Amigos de Baltasar Lobo ha organizado dos visitas de la ruta Espacios Lobo guiadas por la profesional Chiara Sportoletti.
En el itinerario se visitarán diversos espacios de la ciudad con obras del escultor, se hablará de su vida, de la importancia de su obra y también de su legado, declarado BIC por la Junta de Castilla y León en octubre 2023.
Las visitas tendrán lugar el próximo 3 de septiembre una a partir de las 11.30 horas y otra a partir de las 17.30 horas.
Cada recorrido durará dos horas, contará con 25 plazas y el punto de encuentro será el Museo de Zamora en su entrada por la plaza de Santa Lucia.
Las personas interesadas deben inscribirse mandando un correo electrónico a amigosbaltasarlobo@gmail.com o bien a arteduero@gmail.com.
La ruta “es una actividad cultural muy atractiva para los ciudadanos, debido a la importancia de su obra y de su legado que Zamora tiene la suerte de tener” explican desde el colectivo
- En la UCI uno de los heridos en la espectacular explosión de gas en el centro de Zamora
- La visita del prestigioso chef Martín Berasategui a una empresa de Zamora: 'Los cirujanos del cordero
- El Centro de Oportunidades de El Corte Inglés de Zamora cerrará sus puertas
- La explosión de gas en la obra de la red de calor de Zamora deja dos heridos, uno en la UCI
- El verano de la Zamora de 1970: el guateque, Las Vegas y el viejo Duero
- Fallece Emilio Jambrina, histórico militante socialista de Zamora
- La cubierta del patio del Parador se revestirá para evitar el impacto visual
- Los nuevos horarios de Renfe en octubre dejan un resquicio para recuperar paradas de AVE en Sanabria