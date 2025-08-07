La llama que viaja de Zamora a Almonte
La Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora ofrece su fe a la Virgen del Rocío
Entre las velas que rodean e iluminan a la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva), hay una muy especial. Un cirio verde que brilla con esperanza y que ha llegado a la localidad onubense desde Zamora.
La Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora ha encendido una vela ante la Blanca Paloma. "Una luz que viaja desde Zamora hasta sus plantas, como ofrenda de fe, como susurro de plegarias, como puente entre dos devociones unidas por el amor a María", destacan desde la Cofradía.
En este Año Jubilar de la Esperanza, continúan en sus redes sociales, "cada gesto cobra un sentido más profundo". Y esperan que esta pequeña llama encendida en Almonte "alumbre el camino de quienes buscan consuelo, renueven su fe y abracen la Esperanza que no defrauda".
