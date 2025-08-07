«Es importante que haya una acción coordinada para dar voz a Zamora como destino de eventos»

¿Cuáles son los principales retos para hacer un evento verdaderamente sostenible?

El principal reto es entender bien la sostenibilidad porque se ha reducido mucho a compensar la huella de carbono y la sostenibilidad en eventos engloba una perspectiva no solo medioambiental, sino también social y económica y creo que en el sector nos hemos quedado muy encorsetados solamente en utilizar materiales sostenibles, que está muy bien y tiene que ser así, pero esa visión es muy cortoplacista y estrecha, cuando la sostenibilidad implica muchísimas más cosas.

¿Cómo perciben los clientes y asistentes las iniciativas sostenibles en los eventos? ¿Se valora?

En nuestro caso sí hemos notado un cambio. Hace tres años estábamos explicando a los clientes qué era la sostenibilidad y por qué era ventajosa y en los últimos años son ellos los que nos piden directamente que su evento sea sostenible. Eso es un avance, pero es verdad que luego puede haber una carencia del compromiso a la hora de aplicar medidas de sostenibilidad porque implican una renuncia y el cliente no siempre cede. Es decir, que hay una predisposición a hacer eventos más sostenibles, pero no un compromiso real. Se ha avanzado mucho en la concienciación, pero estamos todavía retrasados en llevar las cosas a la práctica.

¿Qué papel juegan la comunicación y el marketing en la difusión de prácticas responsables?

Hay una labor importante que es sensibilizar a clientes, pero también al propio sector, a los proveedores que cada uno tiene y a los empleados que son la base de que en una empresa se aplique bien la sostenibilidad porque empieza desde la etapa de la estrategia y el diseño de ese propio evento. Por tanto, utilizar el marketing para dar a conocer lo que implica la sostenibilidad es súper importante.

"La sostenibilidad no es una tendencia, es un elemento más"

¿Qué importancia tiene la creatividad en el diseño de experiencias para conseguir que sean sostenibles y a la vez memorables?

Un 100% de importancia. Para nosotros el primer paso es la estrategia, el crear un evento que esté alineado con los objetivos del cliente y con esa perspectiva sostenible que no limita en absoluto porque también abre muchas puertas a hacer cosas creativas. Entonces, en la etapa de diseño es fundamental que los equipos tengan esto metido en la cabeza y que aprovechen esa perspectiva sostenible para crear cosas incluso más impactantes y que creen más "engagement" en el público asistente.

¿Cómo se logra el equilibrio entre innovación, tecnología, impacto visual y compromiso ambiental?

No te voy a mentir, es complicado, pero no es imposible. Aquí vuelvo a apelar a la creatividad. Creo que desde todos los departamentos tenemos que estar en esa línea y si el objetivo de un evento es que sea lo más sostenible posible, hay que ir todos a una, coordinarse juntos y con el cliente. También tenemos que quitarnos un poco de la cabeza, de que lo vamos a hacer porque por norma es así o por tendencia es así. La sostenibilidad ya no es una tendencia, es algo que tenemos que tener igual que, por ejemplo, sabemos que tiene que haber una pantalla. La sostenibilidad tiene que ser un elemento más. Entonces es difícil el equilibrio, pero no es imposible y hay que apelar siempre a que tenemos que ser creativos todos: los clientes y nosotros con las propuestas desde todas las perspectivas.

¿Cómo valora el potencial de Zamora como destino para albergar este tipo de turismo centrado en la organización de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones?

Reconozco que he viajado un montón por España pero en Zamora nunca había estado. La participación en la segunda edición del Foro MICE Castilla y León ha sido una oportunidad estupenda que, además nos ha permitido hacer una visita turística. Para la ciudad de Zamora, la celebración de este foro también ha sido una gran oportunidad porque se ha dado a conocer a muchos profesionales poniendo a la ciudad en el mapa y dándole el valor que tiene. Pasa con muchas otras ciudades que, al final, siempre también por exigencias del cliente, de que el evento lo quiere en una gran ciudad porque es un evento nacional, se hace en esos lugares. Pero, también hay muchos clientes que quieren salirse un poco de lo que todos hacen y optan por cosas en un ámbito más pequeño, más controlado, mucho más cercano y yo creo que descubrir destinos como Zamora es una oportunidad excelente.

¿Cómo podrían los destinos pequeños o emergentes como Zamora aprovechar la sostenibilidad como elemento diferenciador frente a grandes ciudades? ¿Puede ser un punto a su favor?

Sí, desde luego, porque al final es una ciudad pequeña donde, por ejemplo, los desplazamientos de las distintas actividades ya van a ser más cortos que en una ciudad grande. Entonces, ya solo por esa perspectiva de ser una ciudad mucho más recogida y más pequeña, ya avanzas mucho. Aparte, puedes explotar un montón de cosas como la producción local a la que es mucho más fácil llegar que en ciudades más grandes para establecer acuerdos fomentando que la industria local pueda tener una presencia y eso es algo fundamental también para la sostenibilidad.

¿Qué pasos tendría que dar Zamora para posicionarse y que deje de ser un destino desconocido dentro de este sector?

El acoger eventos como el foro MICE ya es una buena opción. Después, Zamora también debería participar en otros eventos que se hagan en grandes ciudades para que los productores de eventos de esas grandes ciudades conozcan el destino. Nuestra agencia 4foreverything junto con otras formamos parte de Aevea, la asociación española de agencias de eventos, y desde ella se hacen muchos eventos en los que hay muchos destinos más chiquititos que tienen presencia. Entonces, eso también es una vía, no solo traer gente a la propia ciudad, sino también acercarte a las grandes ciudades para presentar tu destino. Además, todo el tema de comunicación del propio destino tiene que ser muy activo en redes sociales y, sobre todo, tiene que haber una acción coordinada de los organizadores de eventos de la zona junto con las instituciones para dar voz al propio destino.

