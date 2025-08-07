La "gracia" de moda en Zamora: coger carros de la compra y empotrarlos contra coches aparcados en los supermercados

No es la primera vez que ha ocurrido algo así en Zamora... pero sí la última. Un grupo de jóvenes menores de edad de entre 12 y 16 años han disipado su aburrimiento de la manera con menos gracia que se les podía ocurrir: estampando carros de la compra contra los coches. Ha ocurrido este miércoles en el estacionamiento de un supermercado de Zamora. No contentos con este acto vandálico con el que han provocado daños -menores- en los vehículos, los jóvenes han utilizado conos de obras para lanzarlos contra los coches aparcados ante la inaudita mirada de los viandantes justo antes de que escaparan corriendo.

Algunos de los ciudadanos que observaron el surrealista episodio apelan a las cámaras de seguridad del supermercado para "tomar medidas". No obstante, al tratarse de menores, la responsabilidad económica recaerá en los padres.

Reacciones

Si inexplicablemente te has encontrado tu coche con algún tipo de desperfecto y lo has tenido aparcado en el supermercado del Carrefour del Centro Comercial Valderaduey durante la tarde del miércoles, ya sabes el motivo.

Las reacciones en las redes sociales han corrido como la pólvora: