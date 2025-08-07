La "gracia" de moda en Zamora: coger carros de la compra y empotrarlos contra coches aparcados en los supermercados
Algunos vecinos apelan a las cámaras de seguridad de las instalaciones para tomar medidas
No es la primera vez que ha ocurrido algo así en Zamora... pero sí la última. Un grupo de jóvenes menores de edad de entre 12 y 16 años han disipado su aburrimiento de la manera con menos gracia que se les podía ocurrir: estampando carros de la compra contra los coches. Ha ocurrido este miércoles en el estacionamiento de un supermercado de Zamora. No contentos con este acto vandálico con el que han provocado daños -menores- en los vehículos, los jóvenes han utilizado conos de obras para lanzarlos contra los coches aparcados ante la inaudita mirada de los viandantes justo antes de que escaparan corriendo.
Algunos de los ciudadanos que observaron el surrealista episodio apelan a las cámaras de seguridad del supermercado para "tomar medidas". No obstante, al tratarse de menores, la responsabilidad económica recaerá en los padres.
Reacciones
Si inexplicablemente te has encontrado tu coche con algún tipo de desperfecto y lo has tenido aparcado en el supermercado del Carrefour del Centro Comercial Valderaduey durante la tarde del miércoles, ya sabes el motivo.
Las reacciones en las redes sociales han corrido como la pólvora:
- "Pero qué le pasa a la peña"
- "No veo el divertimento en estas cosas, es hacer el bobo por hacer el bobo y encima provocando daños a otras personas"
- "Qué poca humanidad y cómo está la juventud hoy en día"
- "Gente así ha habido toda la vida... lo que antes no había redes sociales para darle bombo"
- "Un escarmiento no les vendría mal para que no lo volvieran a repetir"
- "Pues ahora... a pagar los padres por lo que han hecho sus hijos"
- "Son las temperaturas, que les funden las neuronas"
