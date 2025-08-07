El entorno de la Plaza Mayor de Zamora estrena una muestra de fotografía sobre razas autóctonas
"El patrimonio natural que tenemos es importante para el turismo. Son elementos que nos diferencian" expone el concejal Cristoph Strieder
L. G. M.
Los viandantes que recorran la plaza Mayor y la plaza del Fresco de Zamora se encontrarán a partir de hoy con varios murales en los que los protagonistas son diferentes animales de especies autóctonas zamoranas. Ejemplares de las razas ovina Churra, bovina sayaguesa, equino asnal zamorano-leonés, ovina castellana negra, bovina alistana-sanabresa, perro mastín español, gallina castellana negra y ovina castellana adornarán las paredes.
La iniciativa, que ha partido de la concejalía de Turismo, pretende insistir en “el patrimonio natural que tenemos y que a veces no se toma en suficiente consideración. Un patrimonio importante para el turismo. Son elementos que nos diferencianm, además del valor gastronómica”, expone el responsable del área, Cristoph Strieder.
Además, el responsable de Turismo recuerda las profundas raíces que tiene la capital con el resto de la provincia, tanto económica como agrícola. “Hay que pensar que estas razas son una selección genética natural de cientos de años, animales hechos para vivir en nuestro entorno natural y debemos defender este patrimonio”, añade Strieder.
Para ejecutar este proyecto, desde la concejalía se pidieron los permisos al autor de las fotografías, José Barea. Unas instantáneas que se recogen dentro del proyecto Bestiarium que este fotógrafo ha desarrollado durante años para mostrar las razas autóctonas españolas.
Esta exposición muestra las razas autóctonas de la provincia de Zamora que han llegado hasta nuestros días. Y con ella, el Ayuntamiento de Zamora pretende poner de relieve una pequeña parte del impresionante patrimonio que guarda el espacio rural zamorano, tan imbricado en la esencia y el origen de la ciudad.
