La Diputación impulsa nuevas rutas turísticas de cara a la muestra de arte sacro

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha participado el jueves en una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial y turístico de la provincia, así como con responsables de la Fundación Las Edades del Hombre, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de cara a la próxima edición de la exposición sacra, que tendrá como sede la ciudad de Zamora.

La muestra, titulada "Esperanza", es la XXVIII edición de Las Edades del Hombre. El evento se desarrollará principalmente en la Catedral de Zamora y la iglesia de San Cipriano, y contará además con la iglesia de San Isidoro como espacio didáctico complementario.

Durante el encuentro, López de la Parte anunció una serie de iniciativas impulsadas por la institución provincial para aprovechar la celebración de esta cita cultural como motor de desarrollo económico y turístico para toda la provincia.

Entre las acciones destacadas, la Diputación pondrá en marcha rutas turísticas por distintos puntos del territorio provincial, con el fin de favorecer que los visitantes prolonguen su estancia y descubran el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural de Zamora más allá de la capital.

Rutas y catas

Estas rutas incluirán propuestas de ocio y cultura en todas las comarcas, con especial atención al enoturismo. En este sentido, se está trabajando con las Rutas del Vino de la provincia para fomentar la apertura de bodegas los lunes, tradicional día de descanso en el sector, y organizar catas y actividades vinícolas en los tres territorios reconocidos: Toro, Arribes y Zamora.

"Queremos que quienes vengan a ver Las Edades del Hombre no solo disfruten de la exposición, sino que descubran también el resto del territorio” señaló el presidente en funciones.

Folleto promocional

Otra medida relevante será la edición conjunta de un folleto promocional entre la Diputación y la Junta de Castilla y León. Este material ofrecerá información no solo sobre la exposición y los espacios expositivos, sino también sobre propuestas de visita por el conjunto de la provincia, en línea con el objetivo de incrementar las pernoctaciones y fomentar una visión más amplia del destino Zamora. "El objetivo es claro, que quienes nos visiten se queden a dormir y aprovechen para conocer todo lo que Zamora puede ofrecer más allá de la capital", subrayó López de la Parte.

La reunión ha servido también para reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido empresarial del sector turístico, hostelero y comercial. Todos los participantes han coincidido en la importancia de una planificación conjunta para maximizar el impacto económico y promocional de "Esperanza", considerada una oportunidad estratégica para el posicionamiento de Zamora como destino turístico de calidad.

Desde la Diputación se ha trasladado el compromiso de mantener una planificación flexible, participativa y adaptada a las necesidades del sector, con acciones de promoción, señalización, información al visitante y apoyo a la oferta complementaria.

Con estas medidas, la Diputación de Zamora refuerza su apuesta por una oferta turística basada en la cultura, el patrimonio, la autenticidad y la sostenibilidad. En palabras del presidente en funciones: "Queremos que Las Edades del Hombre no sean solo un acontecimiento cultural de gran nivel, sino también una palanca para que los pueblos de Zamora reciban visitantes, generen actividad económica y se consoliden como destinos de experiencias únicas."