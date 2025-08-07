75.000 euros en premios para animar las compras en el comercio rural de Zamora

Comprar en el comercio rural de Zamora puede tener premio gracias a la campaña que impulsa la Diputación Provincial de Zamora. El objetivo es incentivar el consumo en los establecimientos asentados en los pueblos para favorecer su continuidad y permanencia. Bajo el nombre "Comercio rural EcoZamora: tu pueblo, tu comercio", la promoción consistirá en el reparto de 15.000 tarjetas rascas en los negocios participantes. De ellas, 5.000 tendrán premio consistente en un descuento de 15 euros sobre la compra realizada. Las 10.000 restantes llevarán la leyenda "Gracias por comprar en el comercio rural de Zamora".

La institución provincial financia la campaña mediante una subvención por concurrencia competitiva de fomento de consumo que tiene una consignación de 75.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria. Partida que tiene su origen en la concesión por parte de la Junta de Castilla y León de una subvención solicitada a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo dirigidas a la reactivación del comercio minorista.

La fecha del comienzo de la campaña de rascas será el lunes 1 de septiembre y se prolongará hasta el día 15 del mismo mes. La previsión es que participen en la promoción un máximo de 200 comercios minoristas con domicilio social en cualquiera de los municipios de la provincia de menos de 10.000 habitantes, es decir, todos a excepción de la capital zamorana y Benavente.

Inscripción de los comercios

Los comercios interesados en participar en la campaña de "Comercio Rural EcoZamora: Tu Pueblo, tu Comercio", impulsada desde el Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos de la Diputación Provincial, pueden presentar a partir de hoy su solicitud siendo el plazo de quince días hábiles, contados desde este jueves 7 de agosto. La solicitud y demás documentos correspondientes a la convocatoria se encuentran a disposición de los interesados en la sede electrónica de la institución.

La acción promocional está abierta a micropymes y autónomos que realicen su actividad en todos los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Zamora dentro de los epígrafes 64 y 65 del IAE, es decir, comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes; y comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes; excluyendo bebidas alcohólicas, tabacos y medicamentos subvencionados por la Seguridad Social.

