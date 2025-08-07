60.000 euros para equipar la Unidad de Ictus de Zamora

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha sacado un contrato valorado en 60.500 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema central de monitorización para la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Concha.

Zamora era una de las provincias que carecía de unidad de ictus, pero en una visita al hospital Virgen de la Concha, en febrero de este año, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró que se iba a poner en marcha antes de la finalización de 2025.

El ictus, indica la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, "representa un problema socio sanitario de primera magnitud. Las enfermedades cerebro vasculares suponen la tercera causa de mortalidad en España y en Castilla y León".

El hospital Virgen de la Concha ya tiene oficialmente creada la Unidad de Ictus, pero "para mejorar el pronóstico de los pacientes con ictus isquémico (un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo del cerebro) y hemorrágico (rotura) se hace preciso dotar a esta Unidad del equipamiento necesario para su funcionamiento".

Y la dotación consiste en un sistema central de monitorización con cuatro monitores de cabecera, cuatro módulos-monitor de transporte, central de monitorización con cuatro licencias y sistema de distribución de alarmas en móviles.

Según la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, "de esta manera se pretende garantizar la prestación tecnológica, con equipos de última generación que cumplan los más altos estándares de calidad asistencial, seguridad del paciente y adaptado a las necesidades específicas del entorno crítico, asegurando con ello un funcionamiento continuo y eficiente, siempre atendiendo a una mejora de la calidad asistencial".

En el anuncio de la puesta en marcha de las unidades de ictus en las provincias que aún carecían de ellas el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez las definió como "unidades de cuidados intermedios, con personal entrenado y especial atención al tratamiento agudo y a la precoz rehabilitación funcional y social de pacientes que hayan padecido un ictus. Son áreas que funcionan todos los días del año para optimizar las estrategias diagnósticas de los pacientes con ictus, prestar el tratamiento específico y realizar el control evolutivo hasta el alta".

El objetivo del Código Ictus es reducir el tiempo de acceso a los tratamientos, a través de un sistema centrado en el paciente, coordinando los recursos existentes.

El ictus es una emergencia médica debido a la interrupción del flujo de sangre que llega al cerebro, que puede ocurrir por dos razones principales: obstrucción o rotura de una arteria cerebral.

La falta de flujo sanguíneo impide que las células nerviosas de la zona afectada reciban el oxígeno y los nutrientes esenciales, lo que provoca su muerte en cuestión de minutos. Si no se actúa rápido puede causar un daño neurológico grave y permanente.

