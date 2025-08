Estas son las calles, plazas y avenidas de Zamora más bonitas para sus vecinos

¿Cuál es la plaza, calle o avenida más bonita de toda Zamora? Esta es la pregunta que hemos lanzado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y, como era de esperar, espacios tan emblemáticos como Balborraz, El Troncoso o la Plaza Mayor son las zonas más repetidas. En general y, aunque siempre hay gente que "tira para casa" eligiendo las calles o barrios donde residen, el casco histórico triunfa y no solo entre los turistas.

Por encima de todas las calles destaca una, la más repetida: Balborraz, la que todo turista busca para fotografiarse. Sin embargo, no solo atrapa a los ajenos. Esa vieja cuesta empedrada, empinada y peatonal conserva el encanto medieval de Zamora flanqueada por antiguos edificios de piedra y balcones de hierro forjado, verdaderas delicias arquitectónicas que hacen que la calle también gane "en casa".

Fernando Esbec

Entre las más elegidas está también la plaza de Sagasta, "un punto muy interesante tanto por la arquitectura como por el encanto en un lugar poco convencional", apunta otra lectora. La plaza de Santa Lucía, la de Viriato y la propia Santa Clara también están en el ránking, con ese dicho popular de que "si tardas menos de media hora en cruzarte Santa Clara... no eres nadie o no eres de Zamora". Tampoco falta la plaza de la Catedral, "donde aprendí a patinar", así como el mirador y la calle del Troncoso, donde miles de novios se han hecho su particular reportaje de bodas, al igual que en los jardines del Castillo.

Otras opciones que salpican las respuestas son zonas como Valorio, "ya que vivimos muy cerca y mi infancia fue muy feliz allí rodeada de naturaleza". También hay hueco para Ciudad Jardín y el entorno de la iglesia de María Auxiliadora y el campus Viriato, "con un aire muy singular". Algunos se quedan con la nueva cara de Las Viñas, las Tres Cruces -"antes del caos de las obras"- e incluso pequeños rincones desconocidos por el barrio de Cabañales, Pinilla o San José Obrero.

Globalistas e irónicos: "Las Llamas, una maravilla"

Entre las respuestas, siempre hay quien globaliza con "toda Zamora es preciosa" y quien tira de humor: "Las Llamas y sus gentes, una maravilla".

Si aún no has participado y quieres hacerlo, lo tienes fácil: