El Ministerio anuncia una posible ampliación del plazo para el proyecto de energías renovables de Zamora

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) una ampliación del plazo para la ejecución del proyecto de energías renovables para 62 ayuntamientos de la provincia, cuya concesión definitiva se acaba de publicar, ya que de lo contrario resulta imposible acometer la inversión de cuatro millones prevista, con una ayuda de fondos europeos por importe de casi la mitad del dinero.

El problema viene derivado de la tardanza del Ministerio en resolver la convocatoria, porque se retrasó seis meses sobre lo previsto, pero no ha venido acompañada de una compensación similar de los plazos de ejecución, lo que en la práctica supone que la Diputación se vería obligada a renunciar a este programa sencillamente porque no da tiempo a llevarlo a cabo en tiempo y forma.

López de la Parte explica que una vez conocida la resolución definitiva se ha puesto en contacto con el Ministerio para pedir esa ampliación del plazo, que el Miteco considera factible, pero que la institución provincial necesita que sea oficial, ya que no puede exponerse, indicó el vicepresidente, a gastar un dinero en unos proyectos que no se podrían ejecutar en plazo y, por tanto, se quedarían sin subvención. El político cree posible que el Miteco o el Gobierno gestionen la ampliación del plazo ante Europa, porque los fondos Next Generation sí tienen vigencia hasta más adelante, en concreto septiembre de 2026.

Riesgo de pérdida de fondos

Lo que es cierto que el asunto está en el mismo punto que a mediados de junio, cuando el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón Fresno, y técnicos de la Institución Provincial, mantenían una reunión con alcaldes de los 62 municipios beneficiarios de la ayuda del programa de "Proyectos Innovadores de Energías Renovables y Almacenamiento" (financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU), para informarles de que el retraso en la resolución por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España hace “prácticamente inviable” que se puedan ejecutar los 1.913.619 euros concedidos provisionalmente de los 4.170.541,59 solicitados para el proyecto.

La Diputación presentó la solicitud de la ayuda el pasado 18 de noviembre del 2024 y la convocatoria recoge un plazo de 3 de meses para dictar la resolución, por lo que esta se debería haber realizado el pasado mes de febrero.

En cambio, el Ministerio ha comunicado a la Diputación la resolución provisional el pasado 2 de junio, con más de tres meses de retraso, a raíz de lo cual el presidente convocó a los ayuntamientos afectados para aclarar la situación, en espera de la resolución definitiva, que prevista para finales del mes de julio, al final se ha ido a primeros de agosto.

Faúndez argumentó que el mes de agosto es inhábil y posteriormente habría que redactar el proyecto, exponerlo al público, firmar los convenios con los ayuntamientos que también deben ingresar el porcentaje de financiación que les corresponde, sacar las obras a licitación con la activación de los procedimientos antifraude correspondientes, y ejecutar las actuaciones.

Esta tramitación administrativa hace que sea inviable el programa dado que todas las obras deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo de 2026.

Javier Faúndez considera que estos plazos no se podrán cumplir y que tampoco está garantizada la posibilidad que se conceda una prórroga, por lo que, si no se producen cambios en las actuales circunstancias, la Diputación deberá renunciar a esta ayuda debido a los plazos impuestos en la convocatoria y al retraso en resolverla por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

