"En Zamora existe una cultura mágica maravillosa"

El mago Juan Colás regresa a Zamora para participar en el XIV Ciclo Nacional de Magia de Cerca.

El ilusionista compartirá escenario con Gabriel Gascón el martes 5 de agosto a las 22.30 horas en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales.

Vuelve a Zamora para actuar en las jornadas de magia, pero ¿en qué formato será?

Haré magia de cerca y lo haré junto con un compañero, Gabriel Gascón, de Chile, que es compañero y hermano mágico de andanzas. Junto hemos estado viajando por el mundo compartiendo nuestra magia por todos los continentes.

¿Cómo será la propuesta que van a desarrollar?

Al principio cada uno hace lo suyo, pero como Gabriel y yo ya hemos trabajado varias veces juntos, hay cosas que podemos hacer en conjunto.

¿En qué variedad de magia está usted especializado?

Es difícil de precisar (risas). Hace un par de años gané el Premio Nacional de Micromagia, la magia más pequeñita, y el pasado año me dieron el Premio Nacional de Magia General, que es la que se lleva a cabo en los teatros ante cientos y cientos de personas. Ahora vengo de ganar el Mundial de Magia Cómica. En Zamora voy a hacer un poquito de todo para que él (Gabriel) pueda hacer algo más simbólico y profundo. Por mi parte, prepararé un espectáculo que tenga que ver más con las artes afines, quizás con pintura y magia o bien con música y magia.

¿Le gusta mezclar artes?

A mí sí. Yo estudié Bellas Artes. Aunque sea muy tangencialmente, aunque no termine habiendo pintura, por lo menos que se pinte el escenario, ya sea con la luz, con los objetos, con el cuerpo... Me gusta que haya un poco de teatro, de gestual o de danza en el escenario.

¿Cómo un joven que estudia Bellas Artes acaba dedicándose al mundo de la magia?

Sinceramente porque el ámbito museístico me cansaba un poco y no me sentía muy cómodo en él. Me gustaba pintar pero para mí, casi como terapia. Tener que estar todo el rato con encargos me hastiaba un poco. Sin embargo, en la magia, al final, el público no me pide un juego en concreto. No es como los cuadros, que la gente te dice hazme un dibujo con tonos azules o un retrato de mi perro. La magia me pareció que era un canal donde yo podía expresar más que trabajando a encargo como ilustrador o diseñador. En la magia, la gente se entrega mucho más a lo que yo le quiero dar, y eso me genera mucha más libertad, más cancha para poder transmitir mensajes, para comunicar con el público, para conocernos.

En Zamora hay actividades de magia desde hace décadas y este Ciclo alcanza su XIV edición. ¿Percibe que existe una cultura de este arte?

En Zamora existe una cultura mágica maravillosa. El público está súper educado y ha visto mucha magia muy buena. Por lo tanto, es un público crítico. Además, en general, en España tenemos mucha suerte de tener a Juan Tamariz. Él, junto a toda su generación, hicieron mucho para que la magia estuviese en muchísimos espacios. A nivel social, la magia tiene un lugar y tiene un valor, lo que no sucede en otras partes del mundo.

¿Valoramos lo que hacen los artistas?

Más que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, yo creo que es la posición en la que está. En otros países, yo que he estado viajando mucho en estos últimos años, un mago es para cumpleaños de niños. Ir a ver a un mago en un teatro resulta una cosa casi impensable. En España, Tamariz y los de su generación lograron que la magia estuviese y esté en los bares, en la calle, en la televisión, que haya programas de magia, que actúen magos en los "late night"... La magia tiene un valor social como cualquier otro arte y el público lo identifica como tal.

¿De quién es deudor artísticamente hablando?

Primero de Paco González. El mago zamorano es uno de los grandes teóricos de la magia española. Su estudio antropológico y del pensamiento mágico los ha encauzado también en el ilusionismo, era algo que hacía falta y a mí eso me ha valido mucho para toda mi tradición de arte conceptual, ya que no era un arte tan figurativo o ilustrativo. Mi planteamiento entraba muy bien en todo lo que detallaba Paco dentro del ilusionismo. No era solo el truco, sino que era un canal para crear un mensaje. También destacaría a Luis Arza, que es un mago de Granada, un "Merlín" con las barbas blancas; y a Mario López, que es un mago de Jaén, que es quien hace más de una década abrió una puerta a magos que no iban de chaqueta ni con chistera. Era otro chico con rastas, como yo, que desarrolla una magia muy fresca y diferente. Mario ha abierto mucho camino a toda esta nueva generación a la que pertenezco.

En Zamora va a compartir escenario con un colega en todos los sentidos. Para hacerlo ¿ hay que ser amigo del otro artista?

No necesariamente. Hay una diferencia abismal entre poner a los artistas en un escenario y que hagan lo que ellos quieran, y comisariar la gala. Lo mismo sucede en una exposición. En una muestra puedes poner cuadros y que la gente los mire y ya está, o puedes marcar un tema. La magia de Gabriel y la mía se complementan muy bien. Paco (González) es el comisario que ha visto el show de Gabriel y sabe que podemos crear una narrativa muy interesante. La actuación conjunta ha sido una propuesta de Paco.

¿Le gustan este tipo de propuestas?

Sí. A mí me encanta todo lo que sea probar nuevas cosas y ver cómo funcionan con el público y palpar qué energías crean. Siempre que hay una oportunidad de hacer algo conjunto merece la pena dar un pasito más y no hacer lo de siempre.

Los premios te dan un estatus dentro de la comunidad mágica, pero por mi experiencia creo que no ayuda mucho para que la gente se acerque a ver tu show

Usted atesora varios premios internacionales y nacionales de magia. ¿Eso ayuda para que el público se acerque? ¿Le da también un estatus dentro de la comunidad mágica?

Sin duda te da un estatus dentro de la comunidad mágica, pero por mi experiencia creo que no ayuda mucho para que la gente se acerque a ver tu show. Te impulsa más que salgas en "Buenafuente", en "La Revuelta" o en "Got Talent". Al público le digo que tengo un premio mundial de magia y consideran que debo de ser bueno, pero realmente no saben qué implica. Piensan: "Qué guay". Pero ya está, no entienden ni se imaginan en qué se traduce ese reconocimiento. Si embargo, si pones el mago de "Got Talent", de hecho, yo estuve en "Got Talent" hace un tiempo, sí que se genera interés a nivel de público general. Yo cuando lo destacaba no era para que la gente viniese más a mis espectáculos, sino que lo utilizaba cuando me presentaba en cualquier ayuntamiento o cuando iba a un bar a ofrecer mi show con el objetivo de que a ese programador o a ese concejal de Cultura les resultara más amable y llamativo.

Tras su actuación en Zamora...

Tengo un pequeño show en Sequeros, en la provincia de Salamanca, luego me voy a Cataluña y después empiezo otra vez gira mundial que me lleva a Colombia, Perú, Japón, Singapur y Taiwán. En algunos lugares participaré en festivales y en otros sitios haré el número con el que gané el Premio Mundial para un gran teatro. También realizaré mi show unipersonal, y algunos cachitos de ese espectáculo los haré Zamora.

