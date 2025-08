La torre contigua a la explosión de gas de Zamora, "punto negro" ante un incendio

Vecinos del edificio de 15 plantas de la avenida de Requejo conocido popularmente como "la Torre" por ser uno de los que más sobresalen en la ciudad, han puesto de manifiesto que continúan siendo un "punto negro" por las dificultades de evacuación del inmueble en el caso de producirse un incendio como el ocurrido en los pisos contiguos de Regimiento de Toledo como consecuencia de la explosión de gas, el pasado viernes.

Un vecino explicaba que "la famosa Torre no tiene acceso a los servicios de emergencia por ninguna parte, a pesar de que es uno de los edificios mas altos de Zamora, ya que no puede entrar un vehículo de bomberos, una ambulancia o un coche de Policía".

Pivotes que cierran el acceso, situados justo en la zona de la explosión. / Cedida

El morador de uno de los pisos del inmueble explica que habría una zona de acceso por la parte trasera, pero "alguien puso unos bolardos y una puerta que no debía estar ahí, que es lo que impide el acceso a los servicios de emergencia".

Su idea es que la cercanía del incendio en un inmueble contiguo sirva para que se enciendan las alarmas y se trate de solucionar esta especie de "punto negro de incendios" en pleno centro de Zamora.

"El día de la explosión estaban sacando a la gente por las ventanas con una escalera de electricista porque no pueden entrar los camiones", explicaba este vecino.

El problema está identificado

El concejal de Protección Ciudadana, David Gago, explica que el problema de la conocida como la Torre de la avenida de Requejo está identificado, pero no tiene fácil solución, entre otras cosas porque no depende de una actuación municipal, sino que cualquier alternativa pasa por una implicación de los vecinos. El acceso por la avenida de Requejo no es posible porque hay un edificio delante, mientras que la zona de atrás es particular, de otras comunidades de vecinos, con un uso de aparcamiento que el Ayuntamiento no puede prohibir. En un momento dado, dice Gago, el problema de los bolardos sería fácilmente subsanable, pero los coches aparcados sí dificultarían un posible rescate.

Los bomberos rescatan a una vecina por la parte de atrás, con una escalera de mano. | CEDIDA

Gago indica que se han barajado varias soluciones. Una de ellas, la que se aplicó en el edificio de usos múltiples, donde tampoco llegaba la escala de los bomberos (mide 40 metros en vertical, aunque en condiciones operativas reales se queda en algunos menos), que sería construir una escalera de emergencia exterior. Esta escalera debería instalarla la comunidad.

En todo caso Gago se ha mostrado abierto a hablar con los vecinos y seguir estudiando todas las posibilidades.

