"Hay personas recibiendo tratamientos sin saber su pronóstico"

La asociación Derecho a Morir Dignamente trabaja para facilitar el acceso a la muerte digna, ¿qué significa para usted este concepto?

Morir como cada persona desee. No hay otra definición. Alguien que solicite y cumpla criterios para recibir la eutanasia, morirá mal si se le aplica la sedación, por muy buena que nos parezca esta opción a los profesionales. Para morir bien, es importante que cada cual se apropie del final de su vida porque si no serán otras personas las que decidan. Tenemos que conocer nuestro diagnóstico y las posibilidades de curación o mejoría y, de esta manera, podremos optar por rechazar tratamientos que no supongan beneficios.

¿Le parece que en los hospitales se hace lo suficiente para morir con dignidad?

A pesar del esfuerzo colectivo y personal por mejorar el fin de la vida de las personas, la posibilidad de utilizar toda la maquinaria sanitaria solo porque se puede, y sin tener en cuenta otros factores, conduce a alargar la vida en situaciones penosas, lo que anuncia una mala muerte. Es preferible el duelo que viven las personas del entorno de alguien por quien se ha hecho lo posible para que muera bien atendido y según sus deseos, que el duelo que se vive cuando no se ha tenido en cuenta la situación del enfermo y sus decisiones.

Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentra el tabú hacia la muerte, que hace que socialmente no la veamos como algo importante, sino como algo que, ya cuando ocurra, se dejará en manos de otros. Y la muerte no abarca solo el final de tres segundos, sino a veces años, meses o semanas durante las cuales otras personas ,y no los pacientes, toman las decisiones que ellas creen que son mejores y que muchas veces empujan hacia una medicina defensiva que utiliza todo lo que tiene al alcance, aunque sea mala práctica, para que a los sanitarios no se les diga: "¿Por qué no hiciste esto si tienes el aparato al lado?".

La medicina defensiva no tiene lugar si la propia persona enferma interviene activamente en su proceso final de vida y los profesionales estamos dispuestos a ser honestos y a trabajar conjuntamente con ella. En definitiva, la disponibilidad de múltiples recursos para realizar técnicas y tratamientos intrascendentes, la falta de sensibilización y debate sobre el final de la vida por parte de los propios profesionales sanitarios y el hecho de que las personas enfermas dejen las decisiones en manos de otras, contribuyen al mal morir.

Dentro de esa responsabilidad de los sanitarios para adecuar el esfuerzo terapéutico cuando no existe posibilidad de curación, ¿qué papel cumplen los cuidados paliativos y la eutanasia como alternativas par a no alargar la agonía?

Los equipos sanitarios tienen que estar preparados para ofrecer una atención adecuada a los síntomas y problemas que surjan durante estas situaciones. Ahí entran lo que conocemos como cuidados paliativos, entre ellos la sedación. Desde la regulación de la eutanasia, hace 4 años, otra posibilidad para morir bien es adelantar el momento de la muerte de forma controlada por profesionales sanitarios, de manera que se induce un sueño rápido y profundo y el fallecimiento ocurre a los pocos minutos, de forma pacífica y rodeada de las personas queridas.

La eutanasia está permitiendo a las personas con enfermedades graves y sin posibilidad de mejoría vivir con más tranquilidad, pues saben es una opción si más adelante consideran que ya no pueden más. Pero es un proceso muy largo para los solicitantes, ya que la ley es bastante farragosa y supone para muchas de estas personas un encarnizamiento administrativo.

Para facilitar una muerte digna, también existe el testamento vital, que permite dejar escrito qué cuidados y tratamientos aceptamos en caso de que en un futuro no podamos física o mentalmente expresar nuestra opinión. ¿La sociedad conoce esta opción?

Para morir dignamente podemos y debemos hacer el testamento vital o documento de instrucciones previas. Es de obligado cumplimiento y ayuda a los profesionales de la salud y a las personas de nuestro entorno a saber lo que deben hacer, pues quedó escrito y registrado. Sin embargo, en Castilla y León hay que estar alerta porque el modelo actual de documento de instrucciones previas es contradictorio con la buena praxis y, a pesar de que incluye la posibilidad de solicitar la eutanasia, ésta puede llegar a ser nula. Desde el grupo de trabajo de DMD CyL desaconsejamos el uso del modelo de la Junta y sugerimos contactar con DMD.

¿Cree que hay estigma hacia la eutanasia entre los sanitarios? Porque, por ejemplo, en el grupo de DMD en Zamora les está costando que se unan.

Sí, tiene que ver con el tabú de la muerte. La vida se prolonga en parte por la medicina defensiva, pero también porque no hay debate ni discusión suficiente de los profesionales sobre el final de la misma. Siempre, y sobre todo en la profesión médica, nos cuesta respetar las decisiones del otro. La ley de autonomía del paciente tiene más de 20 años, pero es desconocida para muchos sanitarios. Una de las cuestiones que recoge esa ley tiene que ver con el respeto a las decisiones del paciente, respeto que debe estar fundamentado en el conocimiento que la persona ha de tener sobre su enfermedad.

Sin embargo, la información a veces es poco clara. Por ejemplo, hay personas que están recibiendo tratamientos oncológicos, en la fase final de su vida, sin saber que tienen un mal pronóstico. Agarrarse a un clavo ardiendo suele conllevar el sometimiento a técnicas y tratamientos que en caso de que consigan alargar la vida, suelen suponer una mala calidad de la misma y, consecuentemente, una mala muerte.

También muchas personas se meten en ensayos clínicos de los que se desconoce la evolución. Están con tratamientos que les van a alargar la vida por poco tiempo o con una mala calidad. Si queremos morir bien, tenemos que hacer el testamento vital y cuando enfermemos de gravedad, debemos conocer la naturaleza de la enfermedad, las alternativas de tratamiento y el pronóstico. A pesar de la dureza que pueda conllevar, es la única manera de que podamos tomar las decisiones para que todo termine conforme a nuestras expectativas.

Tratamos con personas a las que es preciso escuchar, con las que hay que deliberar y que tienen que tomar decisiones.

¿Cómo se podría fomentar que los profesionales respeten más la autonomía del paciente?

La gran mayoría del contenido que hay en la carrera de medicina se asemeja a la de veterinaria porque se centra en el funcionamiento de los órganos y en los datos biomédicos, como si no pertenecieran a personas concretas que sufren y tienen cosas que decir. Esto es un problema. Tratamos con personas a las que es preciso escuchar, con las que hay que deliberar y que tienen que tomar decisiones.

Hay profesionales que se enfadan cuando el paciente toma decisiones que no les gustan y por ello, les atienden de forma inadecuada, claramente paternalista. La formación en la aceptación de la diversidad de las vivencias personales debe comenzar no ya en la facultad, sino antes, y lo más alejada del dogma, que nos castra la empatía. Debemos aprender a comentar sobre la muerte, con normalidad, sin taparla ni utilizar eufemismos, al igual que con otros temas que siguen siendo tabú como la cuestión afectivo-sexual. Esperar a ver si todo se va resolviendo con el tiempo, nos aleja de la comprensión de lo que ocurre.

¿Están teniendo un problema para incorporar a sanitarios en la Asociación?

Sí. Es un hecho que los determinantes socioeconómicos influyen en tener buena o mala salud a lo largo de la vida. Desde esta posición, es consecuente que los sanitarios participemos de forma activa en movimientos que defienden los derechos humanos. Los números de corte, últimamente tan altos para acceder a carreras universitarias de la rama sanitaria, dificultan esta percepción porque alimentan el elitismo. Creo que los criterios de elegibilidad para acceder a estas carreras, deben ser revisados y debatidos socialmente.

Suscríbete para seguir leyendo