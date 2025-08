Los nuevos horarios de Renfe en octubre dejan un resquicio para recuperar paradas de AVE en Sanabria

Con una presión política subida de tono tanto en Zamora como en Castilla y León y Galicia por el atropello que ha supuesto dejar sin tren a las estaciones más pequeñas como la de Sanabria, Renfe ha publicado los horarios de los trayectos a partir del 1 de octubre, pero sólo de siete frecuencias de ida y ocho de vuelta a Madrid de las once existentes, lo que al menos teóricamente deja abierta la posibilidad de que se introduzca algún cambio para recuperar algún tren mañanero con Sanabria.

La actitud soberbia, desafiante y despreciativa del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el ministro Puente hacia las demandas sanabresas no parecen vaticinar nada bueno, pero lo cierto es que como no rectifiquen y con las autonómicas de Castilla y León a la vuelta de la esquina, van a hacer más por la campaña de Mañueco en Zamora que cualquier mitin o medida que anuncie el máximo mandatario autonómico.

Trayectos Galicia-Sanabria-Zamora-Madrid

Los viajes de ida a Madrid los cubren ahora mismo once trenes. Los nuevos horarios de Renfe mantienen igual que hasta ahora siete, entre ellos el primero que sale de Sanabria a las 12.25 horas y que pasa por Zamora a la 12.53 para recalar en la capital de España a las 12.53. Y el segundo, que pasa por Sanabria a las 18.02, llega a Zamora a las 18.31 y arriba a Madrid a las 19.51.

Falta por conocer el nuevo horario del Alvia, que parte ahora mismo de Lugo a las 11.18 horas y para en Sanabria a las 13.59 y en Zamora a las 14.34. Medios gallegos dan por seguro que Renfe adelantará su salida a las nueve de la mañana, con lo cual llegaría a Sanabria hacia las 11.40 horas y a Zamora media hora después. Este horario supondría una pequeña mejora para Sanabira, de poco menos de una hora, ya que el primero que sale ahora mismo hacia Madrid lo hace a las 12.25 horas.

Trenes Zamora Madrid actuales/ Trenes Zamora Madrid a partir del 1 de octubre Hora de salida desde Zamora 7.41/ Pendiente 8.43 /8.43 9.43/ 9.43 12.56/ 12.56 (para en Sanabria a las 12.25) 13.43/ 13.43 14.36/ Pendiente 16.30/ Pendiente 17.36/ 17.36 18.33/ 18.33 (Para en Sanabria a las 18.02) 20.11/ Pendiente 22.00/ 22.00

Con este horario se igualaría el máximo de tres convoyes que paran ahora mismo en Sanabria, pero supone un magro botín para las necesidades de la comarca, que requiere un tren a primera hora.

Queda por publicar, entre otros, el horario del Avlo que sale de Coruña a las 5.14 y pasa por Zamora a las 7.39. Este tren podría ser un convoy bueno para Sanabria, ya que saldría hacia las siete de la mañana desde Otero para llegar a Zamora a las 7.30. Si tuviera parada, claro, que ahora no la tiene.

Madrid-Zamora-Sanabria-Galicia

Entre Madrid y Galicia se han publicado ocho frecuencias de las once actuales, las que mantienen los mismos horarios, entre ellas el paso por Sanabria a las 10.10, 15.13 y 19.45 horas y por Zamora media hora antes.

No ha salido el nuevo horario del tren que parte de Madrid a las 7.14 horas, llega a Zamora a las 8.20 y a Vigo a las 11.09. Si este tren parara en Sanabria podría dejar a los trabajadores sanabreses en Otero poco antes de las nueve de la mañana. Otra cosa es que Renfe esté pensando en eso, ya que este convoy tiene como destino Vigo, y el capo Abel Caballero ha ordenado que los trenes que van su feudo tarden menos de cuatro horas.

Trenes Madrid a Zamora actuales/ Trenes Madrid a Zamora a partir del 1 de octubre Hora de llegada a Zamora 8.20/ Pendiente 9.40 /9.40 (para en Sanabria a las 10.10) 11.07/ 11.07 12.21/ Pendiente 14.40/ 14.40 (Sanabria, 15.13) 15.43/ Pendiente 17.09/17.09 18.17/ 18.17 19.16/ 19.6 (Para en Sanabria a las 19.45) 20.20/20.20 21.26/ Pendiente

El Avant, nuevo enredo

Fuentes generalmente bien informadas habían asegurado a este diario que Renfe estaría estudiando la incorporación de un nuevo Avant, aprovechando la existencia de material usado disponible, para atender la demanda de las estaciones afectadas por la cacicada urdida entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de Renfe, para beneficiar a los gallegos de primera frente a sus paisanos de segunda categoría (caso de Vilagarcía y A Gudiña) y los de Zamora, sobre todo Sanabria.

Sin embargo Renfe se apresuró a decir que "nadie lo ha pedido" cuando se han llevado a efecto reuniones de los responsables con parlamentarios nacionales, consejero de Movilidad, el presidente de la Diputación, ha habido dos manifestaciones multitudinarias en Zamora y Sanabria, el sábado se repite una tercera y un grupo de entusiastas ha paseado el ataúd con la muerte de la comarca por Otero, la capital, Vigo, Madrid y Bruselas.

Aunque no siempre dice la verdad en sus respuestas oficiales, esta vez parece que Renfe deja claro que de Avant para Sanabria, nada. A menos que su coste lo pague la Junta o la Diputación, que no tienen precisamente entre sus competencias, las de operar trenes y más si atraviesan más de una comunidad autónoma. La Junta sí ha puesto un autobús, que sí es de su competencia, pero de tren no quiere saber nada.

El subdelegado orensano y los posibles "ajustes"

El Gobierno estudia "ajustes" en las frecuencias de A Gudiña y Puebla de Sanabria ante las críticas por suprimir los trenes matinales, pero en todo caso emplaza a reuniones que se realizarán en septiembre el avance de las soluciones.

Es lo que dijo a la prensa gallega el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, quien afirmó que el Ministerio de Transportes analiza "restablecer" servicios ferroviarios en las estaciones del medio rural, ya que a su juicio, son "muy necesarios".

Claro que el político hacía esas manifestaciones ante la movilización convocada en A Gudiña para la jornada de este sábado, que tendrá su continuidad el siguiente en Sanabria. El subdelegado orensano ha aseguró que durante el mes de septiembre están ya previstas "reuniones, conversaciones y trabajos" para solventar una situación que, ha añadido, "se está analizando y estudiando". Para esta labor, dijo es necesario combinar dos líneas de trabajo : "la frecuencia de las líneas " y "las distancias a recorrer".

Manifestación con el pescado vendido

Con estos mimbres, la manifestación del 27 de septiembre en Madrid para reclamar la reposición de las paradas de AVE suprimidas en Sanabria podría llegar demasiado tarde, teniendo en cuenta que los horarios de Renfe se van a refrescar con fecha 1 de octubre.

Es verdad que el verano no es precisamente una buena época para manifestaciones y que una manifestación en la capital de España requiere su logística, pero también lo es que a esas alturas ya estará todo el pescado vendido, al menos para el próximo periodo de horarios, que suele estar vigente todo el invierno.

Suscríbete para seguir leyendo