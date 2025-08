MONOPOLIKIT o consejos de autoprotección sobre el kit de emergencia

Una serie de relatos breves sobre recomendaciones sobre autoprotección que puestas en práctica evitarán que una situación que encierra un riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente, acabe en una emergencia o en caso de que la emergencia suceda, harán que sus efectos negativos se reduzcan de forma significativa. La técnica empleada para memorizar e interiorizar los consejos que se presentan en cada capítulo es jugar con el jugador Riesgo a un juego de mesa y las medidas de autoprotección con las que se le puede derrotar, forman parte de las reglas de juego.

La situación de riesgo que sirve para ilustrar este capítulo bien podría ambientarse en las relaciones intergeneracionales, baby boomer, X, Y, Z… y cómo los individuos de unas y otras salvan la brecha temporal y la distancia espacial que les separa. La brecha temporal la cierran sobre todo con diálogo, conversaciones sobre el ahora y antaño en las que se cuelan refranes que evidencian que esto de la autoprotección aunque ahora parece marcar tendencia, viene de lejos. Así es no es raro oír cada invierno al Gen boomer recitar: "En la montaña estarás, con lo que tengas vivirás" o "en diciembre, leche y duerme" y al Gen Z echar mano de eslogan: "Eso era antes, ahora llamas a Glovo y te lleva lo que quieras adonde quieras". Sentenciando el Gen boomer: "Sí, a la montaña van a subir en globo…".

En cuanto a la distancia espacial, la mejor forma de reducirla es hacer que esos sitios que parecen fosilizados en el pasado Boomer sean vividos por los Zetas. Y ahí están, en la casa de montaña de sus ancestros, cuatro típicos Gen Z, cumpliendo con cuatro tópicos Z: 1. la necesidad de adrenalina; 2. generada a base de consumir películas o series de terror; 3. vistas en compañía; 4. preferentemente en las tardes/noches del otoño.

La app meteo anunciaba tormentas en la zona, así que todo apuntaba a una noche de sábado de miedo. Dicho y hecho. Los primeros truenos hicieron tambalear los cimientos de la vieja casona, los Gen Z deseaban que no fuera una tormenta pasajera y no lo fue. Aunque la vibrante banda sonora apenas los acompañó una hora, sus efectos sobre el suministro eléctrico, vaya si duraron... Apagón total. A los típicos comentarios para auto infundirse tranquilidad, les siguieron el malestar que produce el hambre, la angustia fruto de la desorientación en un lugar que les resultaba ajeno, la ansiedad que provoca la desconexión y sobre todo el desasosiego al ver cómo bajaba la carga de la batería de todos los dispositivos. Era hora de dejar de usar los móviles como linterna o más bien, era hora de usar la linterna del móvil para buscar en los cajones alguna linterna a pilas y algo con lo que matar el tiempo, tipo baraja o parchís, porque mucho Balatro, mucho Balatro, pero no hay Z al que su abuelo no le haya enseñado a cantar cuarenta en bastos…

El botín de la búsqueda fue un par de linternas vintage y el tradicional Monopoly, o eso parecía porque su nombre era Monopolikit y el subtítulo decía: "consejos de autoprotección sobre el kit de emergencia". Sus rostros lo decían todo, no tenían ni idea de qué era un kit de emergencia, algo habían visto en redes los últimos días, pero no le prestaron mucha atención.

Hacía tiempo que los Z de esta historia no abrían una caja para jugar, pero sin conexión a internet, el plan de un juego de mesa de los de siempre, no parecía tan malo. Y esto fue lo que se encontraron.

Contenido

-1 Tablero. El tablero está dividido en 24 casillas: 1 casilla de salida; 16 casillas en las que están representados componentes que es aconsejable incluir en el kit de emergencia, en cada casilla se señala el dinero que hay que pagar para conseguirlo; 1 casilla de protección civil; 1 casilla de Riesgo que representa las situaciones que aconsejan disponer de un kit de emergencia (apagón, confinamiento, desastres naturales…); 1 casilla de pensar donde reflexionaremos por qué no teníamos el kit listo cuando sobrevino la emergencia. Esta casilla está dividida en dos partes, una parte para pensar si es Riesgo quien te envía a ella, y otra parte "solo visita" porque pasas por esa casilla en una tirada; 1 casilla del 1-1-2.

-4 tókenes y sus cartas de tókenes. Estas cartas describen las situaciones personales de cada token, recordándonos que para componer el kit de emergencia debemos tener en cuenta las necesidades específicas de cada persona y cada unidad familiar. No se utilizan en el juego, los jugadores las leerán y elegirán el token y situación familiar con las que más se identifica.

-64 señales de "vendido", 16 por cada uno de los 4 tókenes.

-90 billetes de K1

-1 dado.

-10 Cartas de protección civil.

Para avanzar rápido, los jugadores deben seguir las recomendaciones se dan desde protección civil. Cada carta marca la recompensa que obtiene el jugador si sigue las indicaciones que contiene. Estos son los consejos de autoprotección sobre el kit de emergencia:

No asocies kit de emergencia a situación bélica. Tener un kit de emergencia bien organizado y provisto es vital para tu seguridad ante un desastre natural, un corte de energía o una emergencia inesperada.

En el abastecimiento del kit de emergencia debes tener en cuenta los riesgos a los que está expuesta tu zona. Consulta los mapas de riesgos de Castilla y León que puedes encontrar en www.jcyl.es

Además de las necesidades básicas, ten presentes tus necesidades específicas y las de tu familia. Y no te olvides de las mascotas.

A la hora de calcular la cantidad que debes incluir de algunos productos, piensa que podrías que tener que sobrevivir por tu cuenta durante varios días.

Los básicos en el kit de emergencia son los alimentos no perecederos (enlatados, barritas energéticas, de larga duración), el agua embotellada, una linterna y su pilas, una radio portátil y sus pilas, los documentos importantes, medicamentos, un botiquín de primeros auxilios (incluye: mascarilla, guantes de látex, toallitas de alcohol, gasas, vendas, suero, antiséptico, esparadrapo, tijeras, tiritas y pinzas), productos de higiene personal (ej: toallitas húmedas), bolsas de basura (para deshacerte de los residuos), abrelatas manual, utensilios desechables, una batería USB para el móvil, algún tipo de entretenimiento que no requiera datos móviles, dinero en metálico y un silbato para pedir ayuda.

Haz una lista de todo lo que has incluido en el kit y anota la fecha de caducidad de los productos perecederos, te facilitará el control del kit.

Revisa periódicamente tu kit evitando que caduquen los alimentos, se fuguen las pilas o se descargue la batería portátil.

A medida que cambien tus necesidades o las de tu familia, debes variar la composición del kit.

Guarda el kit de emergencia en lugar fresco, seco y de fácil acceso por si te ves en una evacuación o tienes que dar instrucciones a alguien para que lo recoja.

Si no te cabe todo en el mismo depósito o recipiente, etiqueta cada uno de ellos identificando bien el contenido.

¿Qué debe contener el kit de emergencia? / M.A.

Objetivo del juego

Recorrer el tablero comprando el mayor número de componentes del kit de emergencia, consiguiendo dinero para añadirlo al kit y recoger cartas de protección civil. Cuando un jugador se quede sin dinero, los otros cuentan los componentes del kit de emergencia que han conseguido. El jugador con más componentes ¡GANA! En caso de empate, el que tenga más dinero en metálico.

Preparación

Abrid el tablero y colocadlo en el centro de los jugadores. Barajad las tarjetas de protección civil y colocadlas bocabajo en el espacio señalado en el tablero. Elegid un token y coged las 16 señales de "vendido" que corresponden al token elegido, manteniéndolas a vuestro lado. Repartid el dinero:

2 jugadores: se reparte a cada jugador K30

3 jugadores: se reparte a cada jugador K20

4 jugadores: se reparte a cada jugador K15.

Si alguien no quiere jugar puede ser el banquero, pero no es imprescindible que haya un banquero, basta con que todos vigilen el manejo del dinero.

Cómo se juega

Turnaos para tirar el dado. Comienza el juego el jugador que saque la puntuación más baja. En tu turno, tira el dado y mueve tu token ese número de casillas a partir de la SALIDA. Se avanza siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Dónde caíste? Si caes en: UNA CASILLA DE PRODUCTO. Si no lo tienes, debes comprarlo obligatoriamente pagando a la banca la cantidad señalada en la casilla y pones una de tus señales de "vendido" en la banda de color en la parte superior de la casilla, así el resto de jugadores sabrán que ese producto es tuyo. UNA CASILLA DE UN PRODUCTO CON DUEÑO. Si otro jugador es dueño de ese componente del kit debes pagarle la cantidad señalada como alquiler, para que lo pueda compartir contigo en caso de emergencia. Si el producto ya era tuyo, no hagas nada. DOBLE PRODUCTO=DOBLE PAGO. Si un jugador es dueño de dos componentes del kit de la misma familia (igual color), debes pagarle por el alquiler el doble de la cantidad que aparece en la casilla donde has caído SALIDA. Cada vez que pases o caigas en la SALIDA, la banca te paga K2. PROTECCIÓN CIVIL. Coge una carta de protección civil, léela en voz alta y sigue las instrucciones. Devuelve la carta leída al fondo del montón de cartas. CASILLA DE RIESGO. Si caes en esta casilla, vas directo a la casilla de PENSAR. Aunque tengas que pasar por SALIDA, no obtienes K2. Permanece en la casilla de PENSAR hasta que sea tu turno. Cuando sea tu turno, antes de tirar el dado, paga a la banca K2. Después muévete normal. Mientras estás en la CASILLA DE PENSAR, puedes obtener pagos de otros jugadores si caen en las casillas de los componentes que ya habías comprado para tu kit. SOLO VISITA. Estás de visita, si caes aquí ¡sigue tu camino! CASILLA 1-1-2. No hagas nada. Aprovecha para llamar al 1-1-2 e informarle de la emergencia que ha hecho que hagas uso de tu kit de emergencia. Después de seguir las instrucciones de la casilla en la que caíste, tu turno ha terminado. Pasa el dado al jugador de la izquierda, es su turno.

¿Conseguiría alguno de nuestros Gen Z formar un completo kit de emergencia antes de que volviera la luz? Lo primero que hicieron en cuanto tuvieron conexión es llenar la cesta de dos famosas plataformas de compras online con todo lo que debe tener un kit de emergencia, porque siempre había oído decir a su abuela que hasta allí no llegaba Glovo, pero ¿Amazon? ¿y AliExpress?

