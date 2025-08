Los diputados zamoranos, los que menos cobran de Castilla y León

La aprobación del incremento adicional de un 0,5% de las retribuciones de los diputados provinciales que desempeñan su actividad en régimen de dedicación exclusiva o parcial generó el debate en el pleno de la Diputación celebrado este pasado viernes. La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, manifestó su contrariedad sobre los sueldos que "no representan" a la provincia. De este modo, aludió a que el mientras "el salario medio de un trabajador de Zamora al mes es de 1.448 euros; el del presidente de la Diputación es de 4.660 euros; vicepresidencias, 3.567 euros; diputados y diputadas portavoces, 2.794 euros; y a media jornada, 1.389 euros". Por ello, anunció la abstención de su grupo "no por el 0,5%, precisamente, sino por la cuantía de los salarios" puesto que "el salario de los diputados y diputadas provinciales no viene recogido por ley, sino que es una decisión política", expuso.

Cifras que para el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, "están muy alejadas de la realidad" o se dan incluyendo "la Seguridad Social, las retenciones y cuenta absolutamente todo porque sino que me digan dónde está casi la otra mitad de mi sueldo", acusando de "demagogia" a Rivera por hacer ese tipo de comparaciones. Asimismo, recordó que la subida salarial responde al acuerdo establecido por el Gobierno de España por lo que en el Ayuntamiento de Zamora se ha hecho exactamente igual.

Intervención en la que el diputado popular quiso dejar patente que la institución zamorana es la diputación que tiene los sueldos más bajos de toda Castilla y León, y una de las tres diputaciones que menos paga de toda España. "Tenemos más dinero que muchas otras diputaciones de la provincia de Castilla y León, y también que muchas otras de España, y somos, los más eficientes económicamente", añadió. Por último, defendió sus salarios en base a que tanto los diputados del Equipo de Gobierno como de la oposición, "cobran un salario justo para las funciones y las responsabilidades que en su día a día ejercen para ayudar a todo lo que necesitan los pueblos de esta provincia y sus habitantes".

Tras la aprobación del punto por veintiún votos a favor y tres abstenciones de los diputados de IU, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, tomó la palabra para señalar que su sueldo ya estaba fijado cuando accedió al cargo y que si se fija una subida salarial desde el Consejo de Ministros es algo que se tiene que aprobar. Además, invitó a la portavoz de Izquierda Unida a que en "ese ámbito de la transparencia que predica" compartiese cuánto es la suma de todos sus ingresos mensuales, "cuánto cobra de la Diputación, plenos, comisiones... cuánto cobra del Ayuntamiento de Zamora y de otros sitios y al final, posiblemente cobre usted bastante más de lo que estoy cobrando yo" concluyó.

300.000 euros para la mejora de los colegios rurales

300.000 euros se invertirán en la reparación, conservación y mejora de los colegios de educación infantil y primaria ubicados en el medio rural de la provincia de Zamora gracias a un convenio de colaboración entre la Diputación de Zamora y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que fue aprobado en el Pleno. La cantidad se divide en 180.000 euros, que serán financiados por la administración regional y 120.000 euros por parte de la institución que dirige Javier Faúndez. Por su parte, los ayuntamientos beneficiarios, deberán asumir al menos el 20% del coste de las obras y hacerse cargo de los tributos locales asociados a su ejecución. Punto en el que hubo discrepancia del PSOE que pidió que se estudie que esa cantidad sea financiada por parte de la Diputación.

Incremento de medios para el mantenimiento de carreteras

El Pleno de la Diputación aprobó el expediente de contratación del servicio de conservación ordinaria y reparación del firme de la red provincial de carreteras, con un presupuesto base de licitación de siete millones de euros, para un plazo inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga. El contrato se divide en dos lotes diferenciados con el objetivo de facilitar su ejecución y especialización técnica. Una de las principales novedades del contrato respecto al anterior son el incremento de medios humanos, pasando de nueve operarios a doce y dicha estructuración en dos lotes diferenciados. El primero para la conservación y explotación de la red provincial de carreteras y el segundo para la reparación y conservación de firmes de mezcla bituminosa u hormigón.

Rechazo a la reforma de la PAC

Finalmente, el Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado por unanimidad una moción en la que manifiesta su rechazo a la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea el pasado 16 de julio, por considerar que supondría un grave perjuicio para el sector agrario y para el medio rural zamorano. La institución provincial muestra así su total apoyo a la Declaración Institucional firmada en mayo por la Junta de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias y URCACYL, en defensa de una PAC orientada a la agricultura profesional, dotada de recursos suficientes y basada en criterios de equidad entre territorios y productores.

La moción aprobada reclama el mantenimiento de los dos pilares esenciales de la PAC (FEAGA y FEADER), rechaza el recorte presupuestario planteado —que podría situarse entre el 20 y el 30 %—, y exige una PAC que garantice ingresos justos a agricultores y ganaderos, promueva el relevo generacional y proteja al sector frente a la competencia desleal derivada de una posible renacionalización de las políticas agrarias.

Asimismo, el Pleno insta a la Junta de Castilla y León a que exija al Gobierno de España una posición firme en el Consejo de la Unión Europea para defender los intereses del sector agrario y del mundo rural, tanto en el mantenimiento de la financiación europea como en la defensa del modelo agrícola predominante en Castilla y León y en Zamora.

No a los aranceles y a la guerra

Durante la misma sesión, el Pleno también aprobó por unanimidad dos mociones más. Una en apoyo al sector agroalimentario zamorano ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, instando al Gobierno de España y a la Unión Europea a exigir su retirada, y reafirmando el compromiso de la Diputación con la proyección internacional de las empresas del sector.

Además, se aprobó otra moción en la que se solicita un alto el fuego inmediato en Gaza, la llegada de ayuda humanitaria y se expresa el compromiso institucional con la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional.

