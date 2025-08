"El bibliobús de Zamora está en decadencia tras ser un referente nacional"

¿Cómo llegó a trabajar en el bibliobús?

Por casualidad. De niño siempre soñé con ser deportista, pero una lesión de rodilla lo truncó. Terminé el bachiller y mi ilusión era ser abogado economista. Empecé a estudiar Graduado Social a la vez que trabajaba de administrativo y surgió la posibilidad de esta plaza. Nos presentamos, se hizo una selección y me eligieron a mí. Entré en 1983 como bibliotecario de ruta.

¿Qué recuerda de esos inicios?

El trabajo era muy distinto a ahora en lo físico y en lo tecnológico y documental. En lo físico porque íbamos por carreteras secundarias con un vehículo con una dirección mecánica a una velocidad que formábamos unas colas tremendas. Y en lo tecnológico y documental, todo era a base de fichas. Cuando me pedían un libro, tenía que pasar mi registro de memoria para ver dónde estaba ….

Todo ciudadano tiene el derecho al acceso cultural

¿Cuántas referencias podía llevar entonces un bibliobús?

Cerca de 4.000 documentos in situ en el bibliobús. Estuve cerca de 6 años. Fue una época muy bonita. En esa época los pueblos estaban muy vivos y el bibliobús ha sido testigo de la despoblación. Cuando iba en el bibliobús de ruta, que solo iba de bibliotecario, iba para la población adulta y como no existía el bibliobús escolar, atendía también a los colegios. La población adulta está deseando que llegue el bibliobús porque todo ciudadano tiene el derecho al acceso cultural. Donde haya un ciudadano o ciudadana, tiene que existir un acceso cultural. Ahora también ha decaído el servicio. Si antes iba cada 15 días o un mes, ahora se está yendo cada casi tres meses.

José Crespo, bibliotecario jubilado / Alba Prieto / LZA

¿Cómo da el salto del de ruta al escolar?

Llegué en el año 1989 porque el compañero conductor que iba en el bibliobús de ruta, se fue a otro trabajo. Yo tenía todos los carnés y desde la dirección me propusieron ir al bibliobús escolar, para ser bibliotecario, responsable del préstamo, y como conductor era solo un trayecto, era ir y volver a un colegio. Y luego también en julio se hacían unas jornadas de animación a la lectura por las bibliotecas municipales. Cada curso me hacía cerca de 20.000 kilómetros. Me he hecho más de casi de millón de kilómetros a lo que se une también el casi millón de préstamos y devoluciones porque en total son 42 años.

¿Qué supuso para usted?

Es una relación irracional con el bibliobús. Yo con el bibliobús es mi fiel compañero (risas). En cada ruta al dar la vuelta al vehículo, era una sensación por haber dado todo el servicio al colegio, al alumnado y al profesorado, en la medida que mis conocimientos y acceso a los documentos me lo permitían. Me llevo muchas anécdotas conmigo como una niña que me pedía un libro que no era el título real. Ella en una visita me pedía "El tornillo retorcido". En la siguiente me dio más pistas y en una tercera me dijo un poco el argumento y el título era "Otra vuelta de tuerca". También me quedo con los apodos que me ponían. Por mi altura en los primeros años pasé a ser Tkachenko y fue Sabonis (risas).

"Los colegios de la capital tienen bibliotecas escolares, pero a nadie se le pasa ocurre cerrar la sala infantil"

Recientemente le tributaron un homenaje sus compañeros.

Este año ha habido muchas despedidas. Cuando nos íbamos los niños me daban cosas. Además en cada visita me engañaban, de alguna manera, para darme una sorpresa. El homenaje en Zamora fue inesperado. Asistieron profesores, compañeros de la biblioteca y vinieron de bibliobuses de otras provincias e incluso de Portugal. Me desbordó, me emocioné y eso es lo que me llevo conmigo.

El curso pasado se jubilaron los animadores de la lectura y para este curso contrataron a dos narradoras, ahora usted se jubila ¿qué va a pasar con el servicio?

Zamora fue referente nacional y este bibliobús escolar es el bibliobús más premiado de toda España, a nivel global del servicio y a nivel particular, en mi caso, recibí el premio nacional de Bibliotecas Móviles en el 2019 otorgado por los propios compañeros. Estuvimos nueve empleados saliendo cuatro bibliobuses y ahora estamos en plena decadencia. En estos momentos, con mi jubilación, se queda un bibliobús de ruta, que atiende escuelas unitarias y poblaciones de adultos, y dos empleados. Algo se ha hecho mal.

En su opinión, ¿por qué ha sucedido?

En 1995 hubo una delegación de las competencias de la Junta a las diputaciones provinciales, pero en Zamora la Diputación asumió todo menos el personal, de hecho yo era un trabajador del Centro Coordinador de Bibliotecas. Con el paso del tiempo se ha demostrado que las diputaciones de la región donde se asumieron todas las competencias, incluidas el personal, y dividieron las direcciones de la Biblioteca Pública y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas han ido avanzando y nos han superado con creces. Además, cuando la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles denunció el deterioro del servicio de bibliobús por falta de personal, el entonces diputado de Cultura anunció una partida para contratación de personal que hubo que devolverse al no emplearse a nadie. En este momento, todo parece indicar que se va a privatizar el servicio de bibliobús escolar, pero hasta el momento no se ha publicado nada en el Boletín Oficial de la Provincia, cuando es un proceso que requiere de un tiempo. En septiembre comentaban de hacer un contrato menor solamente al equipo de fomento de la lectura, sin salir el bibliobús escolar, sin bibliotecario y por lo tanto, sin hacer préstamo, lo que es una barbaridad. Mis compañeras Irene y Judy se merecen continuar con este proyecto por las nuevas técnicas de implantación y colaboración que han tenido conmigo durante el curso pasado, pero salir sin bibliobús y sin bibliotecario sería ningunear el trabajo que se ha realizado durante años.

El bibliotecario en una visita a un colegio en curso recién acabado. / Cedida

Y además el escolar presta un servicio a una población que está adquiriendo el hábito de la lectura.

El principal servicio de bibliobuses, como cualquier biblioteca estable, es el de adquisición y conservación de documentos impresos y audiovisuales para ponerlos al servicio del ciudadano. A mí me ha llegado que en los colegios ya hay bibliotecas, pero están como están y por muy bien que estén, pueden tener 1.000, 2.000, 3.000 documentos..., el bibliobús lleva cerca de 30.000. Además de llevar ese volumen lleva muchos recursos y ante cualquier necesidad individual que el bibliobús escolar no tenga, yo accedía desde la biblioteca y a cualquier lote o cualquier cosa particular se les daba un servicio. Los colegios de la capital también tienen bibliotecas escolares, pero a nadie se le pasa por la cabeza cerrar la sala infantil. El bibliobús escolar es una biblioteca que lleva todo el acceso cultural y los recursos de la biblioteca a los centros escolares.

