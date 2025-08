Zamora Sí califica de "chapuza" que se pinte el carril bici en la acera

El Grupo Zamora Sí ha denunciado una "mala ejecución" del carril bici en la parte baja de la avenida Cardenal Cisneros, a la altura del Centro Comercial Valderaduey, en dirección a la rotonda de la Hiniesta y conexión con la avenida Galicia. "Lo que debería ser una infraestructura ciclista segura y funcional se reduce a una simple capa de pintura verde sobre los adoquines de la acera", señala Eloy Tomé, portavoz municipal del grupo. "Esto no es un carril bici. Es pintar sobre una acera y las arquetas, por donde transitan peatones y vehículos de acceso a garajes sin garantizar la seguridad de nadie", añade.

Desde la formación denuncian además que la pintura ya está desapareciendo en algunos tramos y que no se ha respetado ningún estándar mínimo de calidad. "El itinerario peatonal accesible debe ser diferenciable del entorno, con un pavimento continuo, y preferentemente mediante diferenciación táctil y visual del pavimento", indica. "Pintar sobre baldosas compromete la seguridad de las personas mayores, sobre todo personas con discapacidad visual, ya que no pueden distinguir cambios sobre el pavimento", reitera.

En el pleno del Ayuntamiento de Zamora celebrado ayer, Zamora Sí escenificó esta denuncia colocando un bote de pintura verde sobre la mesa, un gesto simbólico que pone en evidencia la "precariedad" de esta actuación. “En el año 2025 no se hacen las cosas así, salgan a otras ciudades y lo verán. Si el modelo es pintar aceras y decir que son carriles bici, con unos cuantos botes más podríamos llenar toda la ciudad. Eso sí, a costa del ridículo y del deterioro del espacio público”, señalaron.

El bote de pintura bebe que llevó Eloy Tomé al pleno del Ayuntamiento de Zamora. / J. N.

Además, Eloy Tomé presentó un ruego al equipo de gobierno para que no se recepcione la obra en estas condiciones. “Esto supondría que todos los problemas y costes futuros recaerían sobre el Ayuntamiento, es decir, sobre los bolsillos de los zamoranos”.

Respecto a otras cuestiones de estas obras, la formación también se mostró crítica con las rotondas "sobredimensionadas que dificultan la maniobra de autobuses y vehículos grandes, o las aceras ya deterioradas en zonas como la avenida Requejo, donde los adoquines presentan movimientos y acabados dispares según el tramo". A esto se suman las "vallas opacas en esquinas peligrosas, que impiden la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes".

Por todo ello, Zamora Sí denuncia que el proyecto de humanización está siendo "una oportunidad perdida, una inversión de fondos europeos mal ejecutada, mal supervisada y con graves consecuencias para la ciudad si no se corrige a tiempo".

Críticas a las que el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, respondió aludiendo a que se trata de una obra del Gobierno de España en la que se hizo un proyecto que era público y al que se podrían presentar alegaciones en su momento, por lo tanto, las actuaciones responden a esa planificación. No obstante, señaló que la obra no se recepcionará hasta que no se cumpla la garantía.