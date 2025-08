El tiempo y los precios convierten a la provincia en un atractivo destino

Vacaciones más asequibles y con un clima envidiable en esta época del año hacen de la provincia de Zamora un interesante destino vacacional por el que cada vez optan más personas. La subida de precios unida a que la capacidad de gasto de los ciudadanos se ha reducido ha puesto en el mapa al territorio. "Somos una provincia tranquila, pero con unos precios asequibles no solo en alojamiento sino también en lo que puede costar estar alojado en esta provincia a lo largo del periodo que se decida", expone el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

Razones económicas para elegir Zamora a las que se une su buena climatología con "calor durante el día, pero como dicen en los pueblos, con chaquetilla por la noche", aprecia el responsable de Turismo en la institución. Además, destaca, su menor aglomeración de visitantes frente a otros lugares masificados. "Aquí ofertamos otra forma de vivir el verano, de salir a la fresca, estar tranquilo, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de la tranquilidad y disfrutar sin prisa haciendo posible que se pueda vivir el verano de otra manera, sin tener que ser un turismo de playa y sol", añade. Peculiaridades de la provincia de las que la Diputación presume en su nueva campaña turística "Zamora a la fresca" en la que se promueven los recursos fluviales y naturales junto a la autenticidad de los veranos en los pueblos zamoranos, sin prisas y bajo cielos limpios y estrellados.

Reconocimiento a las raíces para atraer a un público familiar

La nueva campaña de promoción turística de la Diputación Provincial, "Zamora a la fresca", apela a la emoción y a los recuerdos para hacer un homenaje "a las raíces, a la hospitalidad de nuestros pueblos y al valor de los que la mantienen viva día a día", explica Víctor López de la Parte. Una propuesta en la que se invita a sacar la silla a la puerta de casas para recuperar el "salir a la fresca" y conversar con los amigos y la familia.

R. C.

Imagen que sigue siendo habitual en muchos rincones del medio rural y que se quiere hacer viral en redes sociales para atraer a un turismo de calidad, familiar, amante de la naturaleza y que huye de los espacios masificados. "Hacemos ese reclamo también a la emoción y a esos recuerdos de nuestra infancia y adolescencia para atraer a personas que descienden de la provincia y viven fuera y han dejado de venir para que regresen con sus familias, pero también a esas personas que buscan un destino de naturaleza", indica el responsable del Patronato de Turismo.

Datos turísticos positivos en esta primera parte del verano en la provincia de Zamora, sobre todo, en el medio rural. Notable afluencia de visitantes gracias a los recursos naturales con los que cuenta el territorio entre los que se encuentran las veintiún playas fluviales de las que dispone. Riqueza natural en la que sobresale el Lago de Sanabria y que se ensalza en la nueva campaña turística "Zamora a la fresca", impulsada desde la Diputación de Zamora.

Veraneantes en las playas del Lago de Sanabria. | A. S. (ARCHIVO)

"Los datos turísticos son bastantes buenos con unas altas tasas de ocupación. No está siendo un verano especialmente caluroso, por lo que estamos teniendo suerte porque normalmente las grandes temperaturas también hacen es que se elijan otros destinos", valora el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte. Buenos números en cuanto al alojamiento, fundamentalmente durante los fines de semana y en el medio rural. No obstante, el diputado recuerda que actualmente existe una problema de carencia de oferta, principalmente en la capital, debido a las obras de reforma del Parador de Turismo y a un último cierre ocurrido hace unas semanas de un gran establecimiento hostelero con una capacidad importante junto con la no apertura de los grandes campings.

"Aunque los datos de pernoctaciones pueden ser menores, la realidad es que el porcentaje de ocupación de los establecimientos hosteleros que ofrecemos al público están incluso más altos que el resto de provincias cercanas o de provincias consideradas Patrimonio de la humanidad que, al final son con las que competimos como Salamanca, Segovia y Ávila", alega López de la Parte.

Por último, el responsable del Patronato de Turismo resalta la amplia red de infraestructuras con las que cuenta la provincia para los aficionados a moverse en autocaravana y con la que se está atrayendo a un importante número de turistas hacia entornos "naturales únicos" en los que se respira "calidad de vida". "En Zamora no solo tenemos paisajes naturales, playas fluviales y rincones tranquilos, tenemos veranos sin prisas en un mundo que a día de hoy parece que todo tiene que ir a una velocidad muy alta y vamos corriendo a todos los sitios", opina López de la Parte.

