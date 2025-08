CCOO sobre la explosión de gas: "Podría haberse evitado con una correcta planificación preventiva"

El sindicato Comisiones Obreras de Zamora ha expresado su preocupación por el accidente ocurrido este viernes por una explosión de gas en las obras de la red de calor en la calle Regimiento de Toledo de la capital zamorana y ha sido contundente al afirmar que "podría haberse evitado con una correcta planificación preventiva".

La organización sindical ha expresado su "apoyo y solidaridad" con las dos personas heridas, un trabajador de unos 40 años que sufrió quemaduras en las piernas y una joven viandante de 17, que se desmayó tras la deflagración, ambos trasladados al hospital Virgen de la Concha de Zamora. CCOO les ha deseado una pronta y completa recuperación y se ha puesto a disposición de los heridos y sus familias, a los que ha ofrecido sus recursos sindicales para cualquier necesidad que tengan derivada del suceso.

"Una vez más, nos encontramos ante un suceso que podría haberse evitado con una correcta planificación preventiva, y especialmente con el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de señalización y control de conducciones de gas u otras instalaciones peligrosas", ha apuntado el sindicato, que ha recordado que en numerosas ocasiones ha advertido de las deficiencias en la información previa sobre la localización de canalizaciones de gas, agua o electricidad, así como de la ausencia o inadecuación de señalización en zonas de riesgo, "cuestiones fundamentales para evitar accidentes de este tipo", ha advertido.

Por ello, ha reclamado que se actualicen y difundan los planos de servicios e infraestructuras subterráneas a todas las empresas intervinientes en obras urbanas, que se garantice la "coordinación efectiva entre administraciones, contratas y subcontratas", especialmente en trabajos donde existen riesgos por presencia de gases, productos inflamables o instalaciones energéticas. Por último, CCOO de Zamora ha reclamado que se vigile el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad industrial, "asegurando la formación e información a los trabajadores, incluyendo medidas específicas ante riesgos por explosión o incendio".

Del mismo modo, CCOO Zamora ha exigido "seguridad, responsabilidad y cumplimiento de la ley" y ha pedido a las autoridades competentes una investigación que determine si ha existido algún fallo en la planificación, la coordinación o la señalización de riesgos.

"No podemos permitir que la dejadez o la desidia en materia preventiva sigan costando vidas o dejando secuelas físicas y psicológicas a los trabajadores. La prevención es una obligación legal y moral, no una opción. Zamora no puede seguir soportando más accidentes evitables", ha concluido el sindicato.

