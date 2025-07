Un error deja sin ambulancia de Zamora a Madrid a un paciente para transplante

Un error en la asignación de la ambulancia estuvo a punto de costar un disgusto serio a un zamorano que está pendiente de un trasplante de pulmón y que tuvo que viajar de urgencia a Madrid a bordo del coche de una amiga para no perder la cita médica con la que debía entrar en la lista de candidatos para recibir el órgano. En caso de no haber llegado a tiempo se exponía a que su estado de salud no le permitiera llegar con vida a la próxima cita, en noviembre.

Según relatan los allegados, que están estudiando la presentación de una queja e incluso una denuncia, el afectado es un paciente que está pendiente de un trasplante de pulmón, y al que llevan en el Hospital 12 de Octubre Madrid porque además padece pluripatologías, entre otras de tipo cardiaco.

Este martes tenía cita médica en la capital de España y pidió el traslado en ambulancia, que Sacyl le concedió porque lo tiene así prescrito ya que debe viajar con oxígeno y acompañante. Sin embargo la fecha del viaje estaba confundida.

Uno de los hijos se percató del error y acudió el lunes para indicar que la ambulancia se necesitaba para este martes. Le dijeron que acudiera al día siguiente y así lo hizo, pero no se había resuelto el problema. Le derivaron a la Gerencia, donde le dijeron que con tan poco tiempo no se podía poner ambulancia. La única solución era que cogiera un taxi y luego reclamara el importe, del que se les podría pagar una parte.

La solución fue acudir a una amiga para que le trasladara con su vehículo al hospital madrileño, debido a que el tiempo apremiaba. "La verdad es que me la jugué, porque viajábamos sin el oxígeno que necesita", confiesa esa mujer, muy enfadada por la falta de rectificación de Sacyl de su error.

"Comprendo que pueda haber un error en la fecha, trabajo con papeleos y sé que es posible. Lo que no entiendo es por qué no se pudo solucionar el error", sobre todo teniendo en cuenta de que se trataba de asunto muy serio, como era la cita médica para preparar la entrada en una lista de espera para trasplante.

