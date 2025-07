El TSJ avala que una coordinadora de Zamora pueda entrar en la historia médica de una compañera sin permiso

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avala que una coordinadora del centro de salud de Camarzana de Tera acceda a la historia clínica de una compañera para comprobar si estaba o seguía de baja. Es lo que se desprende de la desestimación del recurso presentado por la médica espiada contra la sentencia desfavorable a sus intereses dictada por la Audiencia Provincial de Zamora, que estimó que la coordinadora estaba legitimada para entrar en la historia clínica para ver si estaba de baja con el fin de poder planificar el trabajo.

La denunciante estimaba que la historia clínica es un documento confidencial y que nadie está autorizado a entrar en ella sin su consentimiento, ya que contiene datos estrictamente personales que no tiene derecho a conocer ni siquiera su jefe.

"En el presente caso no nos encontramos como casos semejantes a los enjuiciados en las previas sentencias dictadas por esta Sala, que versaban sobre un supuesto de sesenta accesos a las historias clínicas de dieciséis compañeros sin ningún tipo de razón, o en el acceso de una enfermera en la aplicación informática Medoracyl para ver, por curiosidad y sin justificación alguna, el historial clínico de una paciente y de dos de sus hijos, sino que nos encontramos con una médico que realizaba funciones de coordinación y organización de un centro de salud que creía estar autorizada para acceder a un registro que contenía a datos reservados de carácter personal o familiar de otra médica, a los solos efectos de comprobar la baja médica, y que accede en algunos de los casos por una vía incorrecta. No creemos que esta conducta deba merecer reproche penal", señala el fallo del TSJ.

Los hechos tienen como protagonista la que fuera durante período de tiempo comprendido entre el 3 de febrero de 2023 y el 11 de abril de 2023, médica que ejercía las funciones de coordinadora del Centro de Salud de Camarzana de Tera. Entre estas funciones se encuentran las de coordinar los servicios médicos, elaborar los cuadros de turnos para los médicos y, en definitiva, la de organizar la atención sanitaria de los ciudadanos en atención a los medios materiales y personales disponibles.

Por su parte la médica denunciante trabajaba en el mismo centro de salud. Según relata la sentencia, día 2 de febrero de 2023 estuvo de guardia saliendo sobre las 9 de la mañana del día 3. La guardia fue realizada también por una enfermera que observó que la mencionada médica no se encontraba bien de salud, "comentando con ella esta circunstancia y la posibilidad y conveniencia de solicitar la baja".

Lo sucedido en la guardia, prosigue el relato de los hechos, "como era habitual a la salida fue comentado por la enfermera a la coordinadora" y entre otros aspectos incluyó sus impresiones sobre el estado de salud de su médica compañera de turno y que tenía intención de solicitar la baja.

"Ante esta circunstancia y dado que ese día era viernes y que el lunes y el martes la coordinadora no iba a acudir al Centro porque tenía permiso y había que organizar el trabajo que estaba previsto para esos días" para lo que era fundamental saber si la otra médica estaba o no de baja "y con la única finalidad de comprobar si la doctora había solicitado la baja y se encontraba en esa situación, entró con sus claves en su historia clínica, comprobando que no lo estaba".

En esos momentos, prosigue la sentencia, "la plantilla de médicos del centro de salud se había reducido por diversas circunstancias y la baja de otra médica hacía necesaria la planificación u organización de la asistencia sanitaria de los ciudadanos entre los que estaban efectivamente trabajando".

El día 7 de febrero de 2023 a las 9:22 de la mañana la médica denunciante, que se había comunicado anteriormente por WhatsApp con la coordinadora al efecto de felicitarle las fiestas (con un escueto mensaje de Felices Fiestas e Igualmente!!!! Feliz Navidad) o para acordar como se realizaban las guardias de los días 6, 7 y 8 de enero y primeros de febrero (mensaje de fecha 27 de diciembre y 30 de enero), le envió otro mensaje diciéndole “Hola no voy a trabajar estoy de baja” sin que le volviera a enviar ninguna otra comunicación para decirle si continuaba o no de baja y las previsiones sobre la misma".

Según indica el TSJ, "ante esta circunstancia y con la única finalidad de conocer esta circunstancia para planificar el trabajo del centro de salud y dado que la administración sanitaria no comunica a los coordinadores las bajas del personal que presta sus servicios en los mismos, ni envía los partes de baja en los que se indican las previsiones respecto de su duración, la coordinadora, con una periodicidad prácticamente semanal accedió a la historia clínica de la médica para comprobar si efectivamente continuaba en esa situación. Concretamente, los accesos se produjeron los días 8, 15 y 27 de febrero de 2023, el 7, 22 y 30 de marzo y el 11 de abril. Además, "no se ha acreditado la existencia de perjuicio por parte de la querellante".

Acusación y Fiscalía

Acusación particular y Fiscalía indicaron, por su parte, que la médica de baja cumplió con las normas que regulan la presentación de la incapacidad laboral, aportando los correspondientes partes, además avisó por WhatsApp a su coordinadora de que estaba de baja y se enteró de que esta había entrado a su historia clínica, incluso en una ocasión cuando no estaba de baja, porque le alertó su médica de cabecera, al percatarse de que había accesos no autorizados en la historia clínica de su paciente, la médico denunciante.

Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial de Zamora dictó también una sentencia en el mismo sentido en relación con un coordinador de Enfermería del centro de salud de Bermillo de Sayago, que entró en la historia clínica de una enfermera que había sido destinada a Fermoselle para saber si estaba de baja.

Los fallos judiciales parecen avalar que un coordinador pueda entrar en un documento confidencial, como la historia clínica para saber si un compañero está de baja, algo prohibido expresamente incluso por Sacyl.

