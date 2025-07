144 empresas zamoranas buscan nuevos mercados para "escapar" del arancel de Trump

Las empresas zamoranas empiezan a buscar opciones en otros mercados tras el acuerdo establecido entre Washington y Bruselas. El pasado 27 de julio, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, llegaron a un acuerdo comercial para poner fin a la guerra entre el gigante americano y la Unión Europea. El consenso finalmente fijará aranceles del 15% en los productos europeos, entre otras cuestiones.

A pesar de que esta cifra es inferior a la que se llegó a anunciar en un primer momento del 20%, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha considerado "injusto" y "desequilibrado" este acuerdo.

El sector vitivinícola pide un 0%

El impacto de los aranceles preocupa a sectores como el del vino. Por ello, las bodegas europeas piden la aplicación del 0% en los vinos europeos y estadounidenses. El impacto que podría suponer la imposición del 15% en estos productos sería un golpe bajo para los vinos zamoranos, siendo EE UU uno de sus principales mercados.

Ante esta situación de desconcierto, el Comité Europeo de Empresas del Vino, del que forma parte la Federación Española del Vino, presentó un comunicado. A través de estas declaraciones, el Comité pide "reforzar el mercado único de la UE, reducir los costes de comercialización y mantener una estrategia comercial ambiciosa".

En este período de inestabilidad e incertidumbre, el foco está puesto en el 1 de agosto, fecha en la que se conocerán qué productos, van a verse, o no, afectados por ese 15%. Y es que, tal y como se pedía desde las bodegas europeas, cabe la posibilidad de que algunos artículos agroalimentarios puedan estar sujetos a un arancel del 0%. Hasta la fecha, se desconoce cuáles podrían entrar dentro de esta posible lista.

En lo que respecta a la provincia zamorana, en 2024 fueron 144 las empresas exportadoras, de las cuales, 28 eran regulares (exportadoras de manera continuada en los últimos 4 años). Desde enero a mayo de 2025, el número total de exportadores ha sido de 80, de los cuales 29 son regulares. Estos datos reflejan un ligero aumento de los distribuidores estables con respecto al año anterior, mientras que el número de exportadores no regulares se ha reducido de forma significativa. Este descenso puede atribuirse a varios factores: la incertidumbre ante la situación internacional, el miedo a la pérdida de competitividad y la paralización de operaciones, explica Carlos Prieto, director del departamento de Comercio Internacional de la Cámara de Zamora.

A pesar de esta tendencia a la baja, el incremento del 20% en exportadores regulares es un dato positivo, ya que indica una mayor consolidación de las empresas zamoranas en los mercados exteriores.

Aun así, desde la Cámara, están analizando cómo apoyar la salida a otros mercados internacionales, como por ejemplo, a través de una actividad dirigida al sector vitícola que tendrá lugar el 1 de octubre.

En busca de otros países para paliar las pérdidas

En 2024, Zamora recaudó 4.930 millones de euros exportando sus productos a Estados Unidos, unos datos que se centran en alimentos como el vino y el queso. Unas cifras que muy probablemente se vean afectadas en el 2025. La competencia es el pan de cada día en un mundo globalizado en el que muchas veces "estamos compitiendo con otros productos similares a los nuestros", señala Prieto. Por ello, son ya muchas las empresas zamoranas que solicitan a la Cámara información sobre las perspectivas a futuro.

Por este motivo, empresas como DO Toro, están preocupadas y a la espera de conocer, en primer lugar, quién será el principal afectado por el arancel. "Dicen que el arancel va a ser repercutido al importador, a la línea de distribución y al cliente final, con lo que el 15% no lo tiene que dejar de ganar la bodega, que ya es un alivio. Pero puede pasar que por encarecerse el vino deje de venderse. Habrá quiénes vayan al precio y les dé igual el origen, la variedad o el envejecimiento, y claro, pueden desplazarse a una oferta más barata que la nuestra al no tener que aplicar el arancel en otros productos", explica Rubén Gil, director general y secretario de DO Toro. Para evitar problemas de cuentas hay que fijar nuevas metas. "Todo lo que sea diversificar y buscar mercados puede paliar la supuesta pérdida de ventas".

Martínez solicita una reunión "urgente" a Mañueco

Carlos Martínez, secretario regional del PSOE, ha decidido empezar a actuar tras el acuerdo establecido entre Donald Trump y Úrsula Von der Leyen el pasado domingo.

Con este motivo, el político socialista ha solicitado una reunión "urgente" e "inmediata" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El objetivo de esta prematura reunión residiría en el intento de poner medidas para "amortiguar" el impacto en la industria agroalimentaria, al sector agrícola y ganadero, así como a la automoción y la industria farmacéutica.

"Necesitamos abordar qué acciones se van a implementar a mayores de ese anuncio de 16 millones de euros que se trasladó el pasado mes de abril y del que hasta la fecha no se conoce nada", declaró Martínez en una rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con Enrique Cabero, presidente del CES en Castilla y León.

El secretario regional del PSOE aseguró que la coyuntura del momento les obliga a hacer un esfuerzo, señalando que este no es un buen momento para hacer parones estivales, y así, más adelante, no poner excusas. "Ya hemos perdido todo el tiempo del mundo en estos meses pasados y ahora toca reactivarse en el verano. Ya se tuvo un parón en la primavera y el invierno", añadió en declaraciones recogidas por Ical.

Dadas las circunstancias, Martínez insta a que Fernández Mañueco "se reactive, se levante de una vez por todas, y se ponga a trabajar en unas medidas que amortigüen el impacto que tendrá el borrador de presupuestos europeos, así como las acciones de cara al acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea", sentenció.

Para el líder socialista es clave poder "sentarse a la mesa" y empezar a plantear acciones, no solo con su propio partido, sino con el resto de agentes económicos y sociales. "Si esperamos a septiembre se hará tarde para todo", aseguró.