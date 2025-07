Zamora, explorada por Juan y Migas

Entre los valles del Esla y el Órbigo, sobre la plataforma del antiguo ferrocarril, el tramo del camino natural Vía de la Plata —desde Barcial del Barco hasta Maire de Castroponce— es una de las rutas sugeridas por el periodista Juan Frutos en su nueva aventura editorial, siempre acompañado por su inseparable amigo, el perro Migas, y con la naturaleza como escenario e inspiración.

Los protagonistas de la serie documental de RTVE "Senderos con Juan y Migas" acaban de presentar una trilogía de colecciones de cartas —medio centenar de cada categoría— centradas en árboles, aves y minerales y rocas. En la primera es donde se sugiere esa original caminata por la provincia de Zamora, pero también en las otras dos el periodista ayuda a descubrir flora y fauna habitual de este territorio.

Cada una de las cartas de estas colecciones se compone de una ilustración por el anverso, mientras que en el reverso hay una completa ficha técnica con todos los datos del ejemplar que se presenta, junto a curiosidades y preguntas para resolver.

Para llevar en la mochila

"Supone una buena ayuda para todo senderista, caminante y amante de la naturaleza que se lanza a descubrir territorios", explica el periodista extremeño, quien aconseja viajar con estas cartas en las que se da todo tipo de información sobre diferentes especies. "Personalmente, a mí me ha dado mucha rabia, desde pequeño, encontrarme una planta que no conozco, e igualmente me pasa con los pájaros o alguna roca", reconoce.

Migas acompañó al periodista en la presentación. / Cedida

De ahí nació la idea de estas colecciones. "Este trabajo es el resultado de esa curiosidad que siempre he tenido, igual que tanta otra gente", señala. Este formato de colecciones de fichas es muy famoso en Alemania —donde el autor reside—, pero poco habitual en España. "Aquí se ha hecho alguna cosa similar, pero muy humildemente. Yo de lo que tenía ganas era de trabajar en algo más potente, con mucha información", compara el periodista.

Para toda la familia

Está especialmente agradecido a la editorial GenXGames y Moses Verlag, que creyeron en este proyecto, y al apoyo de RTVE a lo que considera "un producto totalmente educativo para toda la familia y para que cualquiera que se eche al campo lleve en su mochila una auténtica herramienta de ocio que, personalmente, a mí me habría encantado tener cuando tenía catorce años", confiesa.

Detalle de una de las colecciones, dedicadas a las aves. / Cedida

Y es que la naturaleza siempre ha estado presente en su vida, mucho antes de que se dedicara profesionalmente a ella. "De hecho, mucha gente se piensa que soy biólogo en vez de periodista", ríe.

Más de 25 años de trayectoria

La televisión era el medio que menos le atraía cuando estudiaba Ciencias de la Información en la Universidad Pontificia de Salamanca y su sueño era trabajar en una redacción o en una emisora de radio. Pero las cámaras se cruzaron en su camino —comenzando en platós del Canal Extremadura y el alemán Viva, especializado en música— y empezó a combinarlas con su pasión infantil, para realizar documentales.

"En 2008 terminé creando mi propia productora y hace más de diez años que trabajo para Televisión Española, haciendo diferentes series de viajes y naturaleza. Llevo dedicándome casi 25 años al documental y soy el director y guionista de los capítulos", resume. Un intensa trabajo que le ha hecho aprender tanto que incluso ha impartido charlas sobre botánica en la universidad.

Todo ese bagaje es el que le ha servido para saber cada vez más sobre plantas, animales y rocas, los protagonistas de su nueva aventura, siempre al lado de Migas, con quien en La 2 se le puede ver cada domingo en una nueva temporada de "Senderos con Juan y Migas", compartiendo viajes que quizá sirvan de inspiración para crear nuevas categorías de estas colecciones de cartas en un futuro.

