"Los de pueblo tenemos unas expresiones a conservar"

El humorista Agustín Durán presenta su espectáculo «Cazapantoches» el martes, día 29 de julio a las 22.00 horas, en las Noches de Humor que alberga las aceñas de Cabañales.

Con la presencia de este monologuista concluye el ciclo que comenzó pasado 15 de junio Darío Mares.

Regresa a Zamora con "Cazafantoches", ¿qué temas aborda?

Podría ir de política porque ahora está en ella la verdadera comedia. Los cómicos lo que buscamos es parodiar, caricaturizar un poco más todavía la realidad, pero está tan caricaturizada que a ver quién la caricaturiza. El que tiene tres carreras que soy yo y lo que hago es decir “tontás” en "Cazafantoches", un espectáculo en donde lo que hago es reírme de mí, porque así sé que no me voy a enfadar. Riéndome de mí busco que la gente se ría un poco también de sí misma, donde también se cazan algunos fantoches cotidianos, como pueden ser los fantoches de los gimnasios o los fantoches que hablan demasiado inglés, pero se les está olvidando un poco el castellano. Y también pongo en valor la vida rural porque yo soy de un pueblo chiquitillo, de 700 habitantes de Ciudad Real, y hago un alegato para demostrar que lo de pueblos no somos tan tontos como algunos se creen.

Usted está muy orgullo de ser de pueblo.

Desde luego, tenemos una forma de vivir, una cultura y unas expresiones que tenemos que valorar e intentar que perdure. Hay que escuchar mucho a los abuelos para que les cuenten las cosas de cómo era la vida antes. La vida rural tiene muchos tesoros, como, por ejemplo, que en mi tierra nos hemos sabido siempre reír mucho de nosotros mismos y esto se ha visto a lo largo de los años, por ejemplo, con los motes. Tenemos motes hechos incluso de desgracias. Y un mote que no buscan herirte, al contrario, lo que buscan es que te rías y que lo superes cuanto antes. Además, a quien no tiene mote hay que ponérselo, para que esté integrado.

Agustín Durán en una actuación. / Cedida

Usted es de un pueblo manchego, tierra de la que han surgido muchos cómicos. ¿Qué tiene de especial esa región para que de ella salgan tantos humoristas?

Y los que no se conocen y los que no saben incluso que son cómicos porque al final lo que nos caracteriza a los de aquí es nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas y lo vemos cada día en la calle. Al final, las expresiones que utiliza la propia gente de la tierra, para contar cualquier cosa desde que se ha muerto alguien hasta que alguien ha tocado la lotería... todo te puede hacer reír por la manera en la que se explica, en la que se dicen las cosas, en las que uno te está contando que está fastidiado porque se ha caído de boca y se le han caído tres dientes, pero te lo está contando mientras se ríe. Yo creo que la clave está en que nuestro entorno es así todo el día. La gente sabe reírse muy bien de todo lo que le pasa. Y encima, si le sumas las expresiones que tenemos y tenemos la suerte de que de esta región han nacido cómicos que han estado en primera fila desde hace muchísimos años en la televisión nacional y hace que se nos tenga cariño a todos los que venimos detrás de ellos.

Decía que en este monólogo se ríe de sí mismo y así se enfada solo con usted, a la hora de plantear un monólogo ¿lo hace con más cuidado?

Yo veo los primeros monólogos que yo hacía y pienso que, en algunos, a día de hoy, me podrían haber pegado. Yo trato de decir las cosas que yo creo que hacen gracia. Al final, un espectáculo es para reírse. Cuando un cómico está contando historias, lo que quiere es que la gente se ría, lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene sentido del humor y mucha gente que solo sabe reírse de lo de los demás y le cuesta reírse de lo suyo y entonces, cuando ven que algo que les toca a ellos les molesta que se haga humor. Del humor habría que decir que me hace gracia o no me hace gracia porque lo demás... son ganas de tocar las narices.

Del humor habría que decir que me hace gracia o no me hace gracia porque lo demás... son ganas de tocar las narices

¿Y alguna persona sin sentido del humor se ha ido de alguna de sus actuaciones?

No, la verdad es que no me ha pasado nunca. Alguna vez si alguien me ha hecho un comentario al acabar. Yo estoy muy habituado a ir mucho a las plazas de los pueblos, donde tengo un público que va desde niños a gente muy mayor, con lo cual busco hacer un humor blanco, aunque también tiene sus salpicones. No me meto en temas espinosos y cuando piso en algún tema delicado no es lo mismo pegar un pescozón que pegar una paliza.

¿Qué es lo más surrealista que le ha pasado estando sobre un escenario?

Cuando estaba empezando, ver que nadie te hacía caso, que eras como un ser inexistente. Una vez en un bar tenía a gente jugando al billar delante de mí, solo a un palmo de donde yo estaba hablando. Y ahora hay gente que quiere estar hablando todo el rato, dándote contestaciones que no lo hacen de mala manera, pero demuestran que son unos cansinos premium que quieren hablar de más. O encontrarte niños jugando al fútbol delante del escenario con una lata, lo ideal para que el público se centre (risas). Donde más he sufrido es con los camerinos que me han dejado. Yo me puedo apañar en un pajar, pero he descubierto fauna que no había visto en los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. En el otro lado, una de actuaciones más especiales ha sido en un pueblo de la provincia de Zamora, en Burganes de Valverde, donde me prepararon un escenario con alpacas y me hicieron sentir como en mi casa.

El humorista Agustín Durán. / Cedida

Usted es profesor de música y piano.

Sí. Hice magisterio musical, primero. Luego terminé el conservatorio, que soy profesor de piano, y luego hice una licenciatura en Ciencias y historia de la música, pero a día de hoy ejerzo la licenciatura de las "tontas", aunque en mis espectáculos llevo el piano. Estuve muchos años dando clase. Tenía mi plaza como profesor de piano, pero decidí apostar por este universo del humor.

¿Y qué le hizo dar el paso?

Hacer reír es complicado y también es bonito. Estuve compaginando dar clases con las actuaciones todo lo que pude. El sueldo que tenía al mes era un ancla a la realidad porque el humor es un universo en el que ahora te va muy bien, pero pueden pasar tres días y la gente se puede olvidar de ti. Hasta que no vi que esto perduraba en el tiempo y que yo iba teniendo trabajo en el horizonte, no decidí apostar por ello. Además, a raíz de la pandemia, me di cuenta de que la gente realmente valora el trabajo que hacemos.

