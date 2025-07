Las denuncias telemáticas completas tienen una acogida "espectacular"

La integración de tecnologías en la vida cotidiana y en las distintas profesiones refleja un proceso natural dentro del desarrollo y transformación de la sociedad, por ello, la puesta en marcha de las denuncias telemáticas completas era un paso necesario para la mejora de los servicios de la Guardia Civil.

El cabo primero Cándido Porto junto al teniente Ramón Palacios enseñando los siete tipos de procedimientos. | ALBA PRIETO

Esta nueva herramienta no suprime la oportunidad de acudir de forma presencial a los Puestos o llamar al 062 para cualquier emergencia, pero supone un mecanismo más para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como facilitar a la población el tener que desplazarse a estos puntos del Cuerpo.

El teniente Ramón Palacios mostrando los casos no denunciables a través de la sede electrónica. / ALBA PRIETO

La adaptación a la nueva herramienta

Este servicio está disponible desde el 4 de julio, y, aunque el recibimiento ha sido excepcional, la Guardia Civil aún se encuentra en un período de adaptación. "Hay que poner en marcha los procedimientos internos de tal forma que la gente que reciba la denuncia sepa lo que tiene que hacer. Esto va a suponer que, una vez que se coja la dinámica, va a ahorrar desplazamientos a los cuarteles", explica el teniente. Se trata de un servicio que facilita la intervención de los ciudadanos, pero que no va a modificar lo que es el trámite operativo del cuerpo.

E. V.

Hasta la fecha, era posible denunciar de forma telemática, pero había que acudir a un Puesto para ratificar la denuncia. "El modelo anterior era con una plataforma que se utilizaba muy poco. Era una especie de correo electrónico en el que se contaba lo que ocurría, pero había que acudir para que tuviera validez. Ahora sí se cuenta con un soporte jurídico seguro, ya que los ciudadanos deben identificarse con el DNI electrónico o con la Cl@ve Pin. Todo el mundo que elija presentar su denuncia está perfectamente identificado y seguro", añade el cabo primero Cándido Porto.

Teniente Ramón Palacios / Alba Prieto / LZA

Los perfiles

A pesar de que estas denuncias están más orientadas a personas acostumbradas a hacer trámites online, también son accesibles para los más mayores. Como señala el teniente: "Una persona mayor de un pueblo que no tiene activado ese DNI electrónico puede llamar para que vaya la furgoneta (una oficina móvil) y le atienda". Además, tal y como explica Porto, "también se puede denunciar en representación. Si mi padre no tiene certificado electrónico o una clave, yo, su hijo, presento una denuncia a su nombre y cuento el problema que ha tenido mi padre". De esta forma, este programa es accesible incluso para aquellos que no disponen de los medios necesarios.

Los 7 procedimientos que se pueden realizar por la sede electrónica de la Guardia Civil

Una de las claves necesarias para entender este modelo de denuncias es que son siete los procedimientos que se pueden realizar en la sede electrónica de la Guardia Civil: pérdida o extravío de documentación, localización de documentación, cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico), sustracción en el interior del vehículo, sustracción de vehículos y, hurtos y daños. "Hay trámites que no se pueden realizar por vía telemática porque necesitan otro tipo de investigación". En este grupo, entrarían los siguientes ejemplos indicados por el teniente: las desapariciones, las denuncias de violencia de género, denuncias contra las personas, etc.

Cabo primero Cándido Porto / Alba Prieto / LZA

¿Qué pasa si se denuncia algo que no aparece en la sede?

La no incorporación de estos procedimientos a la plataforma está relacionada con su relevancia e inmediatez, y, si alguien notificase alguno de estos casos por la web, recibiría su correspondiente respuesta para informarle adecuadamente de cómo actuar por otro medio.

"El ciudadano no tiene por qué saber cuáles son esos siete supuestos. Entonces, si le ha ocurrido cualquier cosa y lo denuncia, en el caso de que sea uno de los ejemplos no denunciables por este método, la ciber comandancia se pone en contacto con el denunciante, le dirá que no se puede hacer así porque no se contempla, y le atenderá o le indicará cómo proceder”, añade el Cabo Primero.

