Novo acusa a los grupos de la oposición de intentar "sobredimensionar innecesariamente" la implantación de la ZBE

"Va a ser una cuestión de impacto mínimo que, desde los grupos de la oposición intentan sobredimensionar innecesariamente e injustamente cuando las explicaciones y los puntos de vista, incluso en muchas cuestiones, son concordantes con los nuestros". Estas han sido las palabras del concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, en respuesta a las críticas de los grupos Vox y Zamora Sí en relación a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Novo ha explicado que las únicas alegaciones recibidas al documento técnico de su implantación en la ciudad han sido presentadas por Vox Zamora y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza). "No entiendo las declaraciones ni de Vox ni de Zamora Sí, cuando hemos explicado que nosotros, como equipo de Gobierno, en muchos aspectos no estamos de acuerdo con estos planteamientos, a los que hemos siempre catalogado de imposición", ha expuesto recordando que la ordenanza se debe aplicar por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes. "Cualquier otro grupo tendría que hacer lo mismo en cuanto a aprobar la ordenanza para no hacer peligrar determinadas subvenciones que ya hemos obtenido y que son obras que ya se han ejecutado y dinero que nos tocaría devolver", ha explicado.

No obstante, el concejal ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al respecto de las medidas de la ZBE que serán "prácticamente no lesivas" porque la primera fase ya está consolidada y "no van a tener una afección ni ningún tipo de problemática para los comerciantes y los residentes". "No hay que generar alarmismos con una cuestión que para nosotros no es prioritaria, como hemos dicho en muchas ocasiones", añadió.

En cuanto el "afán recaudatorio" al que aludían desde Vox y Zamora Sí, el político de IU ha indicado que es un "argumento vacuo, sin ningún tipo de peso", puesto que en las comisiones informativas se les ha informado de forma más distendida de que su pretensión respecto a esta cuestión es mínima. "Nuestras declaraciones públicas siempre han considerado esta implementación como una imposición que tenemos que hacer por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes. Con lo cual, ese tipo de declaraciones son discordantes frente a lo que han escuchado por nuestra parte y me resulta un mero afán de protagonismo", sentenció Novo.