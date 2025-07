"Escribimos de lo que tenemos lejos y desconocemos lo cercano"

El poeta y publicista David Refoyo ha publicado una nueva novela que lleva por título «Los restos». En ella el autor zamorano entremezcla los recuerdos del protagonista con el deseo de cumplir la última voluntad de su abuelo y con la dura soledad y el olvido o bien la falta de medios en lo rural.

¿Cómo surge esta nueva novela?.

En el año 2017 mi mujer trabajaba en el centro de salud de Puebla, tenía una casa alquilada y yo pasaba temporadas allí. Quise escribir una historia ambientada en esa comarca, que conocemos todos y que es maravillosa. Empecé a juntar historias familiares con anécdotas y cosas que has escuchado toda la vida y a partir de ahí empecé a construir esta historia, que es ficción, aunque prácticamente todos los elementos están basados en cuestiones que han ocurrido o, al menos, recuerdo de esa manera.

La novela plantea una vuelta a las raíces, a encontrarnos con nosotros mismos, pero, sin embargo, plantea un protagonista muy un distante. ¿Por qué eligió esa voz ?

Me gustaba la idea de crear una historia un poco aséptica, que pudiera ser fría, que no fuera muy emocional para poderse distanciar un poco de esos hechos que pueden tener una base de alguna manera real, de ahí que eligiera ese tono. La novela pone mucho el foco en la despoblación, en la falta de servicios, como ahora la supresión de las paradas del AVE en Sanabria. El personaje principal no es un neorural al uso. No es una persona que se vaya al campo o al pueblo y, de repente, se encuentra allí con todos los tópicos. Él lo conoce, él lo ha vivido desde una óptica infantil porque no vivía allí de forma permanente, pero sí que visitaba el pueblo durante los fines de semana. Tiene esa nostalgia positiva que todo el mundo tiene de su pueblo, pero también conoce la otra realidad, la cara oculta de esa vida rural que es complicada. Este personaje quiere romper con su vida de una forma radical y ve que en el pueblo, volviendo a habitar en casa de sus abuelos, puede reconstruir su vida sin ataduras y lejos de todo.

Es muy lírica ¿adrede?

Mis anteriores trabajos en narrativa tenían una narrativa muy rápida, muy cortante, mucho punto y seguido y quería salirme de ese registro y escribir una historia mucho más tranquila, más pausada. Además, la propia historia lo pedía. El primer borrador salió un poco ya así. Además, casi todo lo que yo leo es poesía, lo que, sin duda, me ha influido muchísimo. Es una novela muy lírica, tiene un poso de la poesía muy fuerte, y es verdad que casi cada frase y en cada párrafo puedes encontrar una frase que es como una buena estrofa poética o un verso lapidario.

¿Ha implicado un desgaste?

Escribirla, no. La escribí en 2017 y luego mi vida personal ha cambiado mucho y todo se ha ido complicando (risas), pero la primera versión estaba terminada en un año y medio. Luego he estado todo este tiempo corrigiendo. Lo mandaba a una editorial y me lo rechazaban por los motivos que fuera, corregía en base a lo que me contaban. En ese sentido, mi total agradecimiento a todas y a todos los editores con los que me he cruzado, que me han dado muchos consejos y he ido trabajándolos en el texto. Tras contactar con una editora profesional para darle una vuelta a libro, finalmente se ha editado.

Usted tiene otros títulos publicados, ¿pensó en algún momento tirar la toalla?

Sí. Lo que pasa es que, si no me quito un proyecto encima me cuesta ponerme a escribir otro. De hecho había comenzado a escribir otra novela. Escribir y corregir es la parte divertida, mientras que la parte comercial de encontrar editoriales es más tediosa. Soy consciente de que somos muchas las personas que escribimos y que queremos ver publicados nuestros libros y, a veces, o no damos la talla o los libros no le interesan a nadie o las lógicas del mercado van por otro camino y te tienes que fastidiar. Tuve que desbroza todas las partes experimentales que sobraban ha sido lo más complejo.

"Los restos" tiene elementos que tiene que ver son su familia, pero ¿respondería a una novela personal?

Tiene muchos elementos que tienen que ver con mi familia, pero no son la historia. Es una ficción. Yo no me veo reflejado en el personaje más allá de haber pensado alguna vez en abandonarlo todo y marcharme a un pueblo a la montaña con tres cabras. No me siento representado ni me parece una historia muy personal para eso ya tengo la parte poética donde sí que expresó cosas más personales quizá o son más íntima.

Usted otorga visibilidad a laforma de vivir de los pueblos.

Tenía claro que iba a meter al pueblo y, sobre todo a la gente que vive en él. Me parece heroico ese trabajo silencioso de esas personas en los pueblos que velan por su patrimonio, que pelean con la naturaleza para que no se caiga su iglesia. Muchas veces escribimos de los que tenemos lejos por la imaginación, por información y lo que tenemos al lado no lo conocemos. No podemos tener el problema de una ratio de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en Zamora, León, Salamanca y Orense, Teruel o Soria. Debería de hacerse otra política, pero no hay votos que justifiquen esa inversión. Los reyes en la Edad Media repoblaban tras guerras o gripes.. habría que hacer algo así en Zamora.

Poeta que escribe poemarios y novelas, pero ¿qué tiene entre manos?

Tengo un libro de poemas terminado que estoy moviendo en diferente concurso y me voy a empezar a mover en editoriales. Tengo una novela que estoy escribiendo, pero los procesos de escritura de una novela son lentos, requieren mucha concentración y mucho tiempo. Le dedico una semana al año,cuando me cojo vacaciones desde hace tres años, Todas las mañanas me encierro tres o cuatro horas.

