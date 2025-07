Una vida sobre cuatro ruedas

Son las 12 de la mañana cuando Leticia llega a su autocaravana tras pasear a Duna, su perrita. A simple vista, se podría decir que no hay ninguna diferencia entre su vida y la de cualquier otra persona que se levanta un sábado por la mañana, desayuna, da de comer a su compañera y la saca a pasear. Sin embargo, esta rutina posiblemente sea la única que Leticia Beneyto comparta con muchos otros.

Es una mujer cercana, que con apenas un cruce de palabras te hace sentir que la conoces de toda la vida. Valiente, por haber sido capaz de dejar tantas cosas atrás después de años cuidando a los demás. Imponente, quizá como resultado de los fantasmas de su vida pasada como militar, profesión que ejerció durante 21 años. “Tengo a mi familia en Gran Canaria y a mi otra perra, pero tengo que mirar por mí. Toda mi vida he pensado en los demás, cuidando a mi familia, y dije: se terminó. Me voy a cuidar yo y voy a empezar una nueva vida conmigo misma”.

Esta Canaria de 46 años decidió, hace mes y medio, vender su casa, comprar la autocaravana y recorrer toda la Península: “Estaba cansada del sistema, llevo trabajando desde los 16, así que decidí jubilarme y vender la casa. Mi vivienda estaba en la mejor zona de las Palmas de Gran Canaria: seis habitaciones, 220 metros cuadrados de casa y 80 de terraza en plena capital. Cuando me divorcié, esa casa, para mí sola, ya no tenía sentido, y dije: la vendo y cambio de estilo de vida. Para mí esto es una maravilla”.

El itinerario

El primer destino de Leticia tras tomar esta decisión fue Cerdeña, dónde estuvo durante un mes: “Ahora me recorro toda la península”. Esta es la primera vez que Leticia visita Zamora, una ciudad que ha definido como “preciosa, con un casco antiguo muy bonito y con mucha historia”. Aunque la ciudad ha encandilado a la canaria, es solo un destino de paso: “De momento voy un poco de paso. Ahora me voy a parar más por Galicia. Además, como no tengo tiempo límite, cuando me recorra la Península me gustaría ver también un poquito de Europa antes de volver a la isla”.

Algunas de las rutas preparadas por Beneyto / Alejandra Bonel García

Leticia tiene su propio sistema para preparar las rutas. Primero, busca en TikTok o en Google los lugares más bonitos para visitar en cada zona. Luego, los clasifica por provincias y colores: “Así miro en Google Maps bien como trazar las rutas”. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y hasta Barcelona forman parte de su itinerario. Será en esta última ciudad cuando comience a descender hacia el sur de la Península. “De momento estoy huyendo del calor. Cuando haga más frío en el norte, me bajaré al sur”.

El gasto

Es a lo largo de estos viajes cuando la caravanista ha comenzado a conocer el funcionamiento de las distintas áreas de servicio par autocaravanas. “En Cerdeña había que pagarlo todo. No había, como en España, áreas gratuitas. Allí tenía que ir sí o sí a un camping. Aquí, desde que vine, son áreas gratuitas”. Desde luego, vivir en una autocaravana es muy distinto a hacerlo en una vivienda tradicional, y eso también se refleja en los gastos. “Como acabo de empezar, no tengo casi gastos. Tengo dos placas solares y dos baterías de litio, así que en ese aspecto voy sobrada. Además, el agua es gratis. La caravana la compré al contado, por lo que solo pago el teléfono, Internet y el gasoil. La comida, al final es la misma que ingeriría en mi casa habitualmente”.

Vista desde el parque de caravanas de la calle de Los Pisones / Emma V. Díaz

En cuanto a la seguridad, Beneyto utiliza Park4night, una aplicación para encontrar áreas habilitadas para autocaravanas y con reseñas de otros compañeros. “Viajar sola tiene sus pros. Es verdad que me gusta compartir, pero no iba a esperar por nadie. Además, también me ahorro quebraderos de cabeza: como cuando quiero, duermo donde quiero y veo lo que quiero”.

Un estilo de vida diferente

Se trata de un estilo de vida que cada vez gana más adeptos, y al que la caravanista anima a sumarse: “¿Cuántas personas en el mundo pueden decir que se les presenta esta oportunidad? Tengo 46 años, salud gracias a Dios, y ahora tengo dinero. Pues me voy. Así que me embarqué, y animo a todo el mundo a que lo haga”.

