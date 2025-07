"La sociedad sigue banalizando el tema de la dislexia"

Disfam Zamora, la asociación que aglutina a familias con niños con dislexia, celebra sus diez años de vida con la satisfacción de que estas dificultades sean más reconocidas en el mundo educativo y recordando que una detección temprana es clave para comenzar a trabajar en este problema que acompaña durante toda la vida.

Han pasado ya diez años desde que Disfam Zamora se puso en marcha, ¿cómo surgió la iniciativa?

Éramos un grupo de madres que nos juntamos circunstancialmente porque teníamos hijos a los que se les había diagnosticado dislexia. Nos sentíamos bastante perdidas tras esa noticia y no sabíamos cómo actuar ni qué medidas tomar. Además, teníamos sentimientos encontrados, y el tener una voz que te escuchara y te atendiera nos parecía esencial. Por eso nos animamos a tirar para adelante y facilitar de alguna manera que nuestros hijos, en principio, y luego todos los niños, tuvieran acceso al aprendizaje, ayudando a normalizar sus vidas.

Fue un impulso más que razonable.

Y fue un camino muy bonito, echando ahora la vista atrás. Éramos personas absolutamente desconocidas en Zamora y nos pusimos a trabajar como si hubiéramos montado una empresa, a pico y pala, con todo el papeleo que conllevaba, para formalizar la situación de la asociación. Recuerdo que comenzamos a movernos en junio, un mes después formalizamos todo y en septiembre de 2015 se hizo la presentación oficial.

La evolución de un sueño

¿Cómo ha ido creciendo Disfam Zamora desde entonces?

Cuando empezamos, éramos tan solo cuatro familias y actualmente somos cerca de una treintena. Es cierto que hay gente que va y viene y otros que solo se acercan a realizar alguna consulta concreta. Uno de los problemas de la dislexia es que parece que se pasa, una vez superada la etapa educativa, pero no es cierto.

Jornadas sobre dislexia en el Teatro Ramos Carrión / Cedida

Además de a menores, ¿también se ofrecen servicios a adultos?

Es uno de nuestros retos pendientes. Es cierto que estamos focalizados en lo que es la etapa escolar, en los niños, pero la dislexia es algo con lo que naces, creces y mueres. Lo que ocurre es que llega un momento en el que normalizas esa situación, sobre todo cuando no se hace el camino tan escarpado, fuera ya de la etapa de aprendizaje.

La clave está en detectar esta dificultad a tiempo para identificar cualquier necesidad

¿Es la época más complicada?

Sin duda, porque la única vía para aprender es mediante la lectura y la escritura y es donde están sus mayores dificultades. Luego se habitúan y lo incorporan a su vida.

Una asociación abierta

¿Cómo es ese primer contacto con la asociación?

El primer contacto siempre nos recuerda a la misma vivencia que tuvimos nosotras hace una década, con mil dudas, pero siempre nos dan las gracias por existir. Esa primera visita es para informarse y asesorarles. Nuestra experiencia y bagaje ayudan a que su camino sea un poco más sencillo, porque, en ese sentido, se puede decir que nosotras fuimos auténticas emprendedoras. Tuvimos que salvar muchos escollos, muchas piedras en el camino, y librar más de una batalla. Así que, con esas vivencias previas, les allanamos el camino a las nuevas familias y les asesoramos.

Cuentacuentos para niños de la asociación. / JOSE LUIS FERNANDEZ (Archivo)

¿Cuáles son los siguientes pasos que ya hacen juntos, de la mano?

Sobre todo, la asociación ofrece acompañamiento, tanto a la familia como al propio alumno, mediando en algunos casos con los centros educativos. También realizamos jornadas de convivencia, que ayudan a los niños a ver que no están solos en esto y que pueden compartir sus experiencias y vivencias. Por otro lado, organizamos jornadas de formación para profesores, familia y público en general interesado en el tema.

Las vivencias negativas de estos niños les hacen perder confianza

¿Es importante que los niños sepan que no están solos en este proceso?

Los talleres son esenciales para que se conozcan entre ellos y compartan lo que sienten, estando a gusto y sin sentirse señalados, porque todos tienen, más o menos, las mismas circunstancias, las mismas emociones, las mismas vivencias. Eso crea una sinergia entre ellos que es genial.

Perder la confianza en uno mismo

¿Cómo puede afectar a los niños esas dificultades de aprendizaje?

La vivencia de estos niños les hace cargar con una mochila emocional negativa, pierden la confianza en sí mismos y uno de los grandes hándicaps es la indefensión aprendida, porque si se plantean un objetivo, por ejemplo, aprobar un examen, estudian como si no hubiera un mañana y, con suerte, llegan al cinco, si no suspenden, llega un momento en el que consideran que no merece la pena seguir esforzándose y dejan de intentarlo. Y no es falta de interés ni se trata de ser una persona vaga. Todo eso va cargando esa mochila y se crean muchas trabas a la hora de creer en uno mismo, en confiar, en ser personas emprendedoras.

Presentación oficial de Disfam Zamora en 2015. / EMILIO FRAILE (Archivo)

¿Está la asociación en contacto con otras agrupaciones?

Colaboramos activamente con Fedis, la Federación Española de Dislexia. Está todo bien engrasado. Nosotros somos una asociación pequeña en Zamora, luego está Castilla y León, después a nivel nacional e incluso internacional. Disfam nació en Mallorca hace ya 25 años y se ha ido extendiendo por toda España y varios puntos del mundo.

La visión de la sociedad

Está claro que en diez años Disfam Zamora ha avanzado mucho. ¿Lo ha hecho también la sociedad de cara a conocer mejor qué es la dislexia y cómo afecta en el aprendizaje?

En el mundo educativo es mucho más conocida y se está normalizando, el profesorado es mucho más empático, así que se puede decir que ha habido pasos en positivo. Pero a nivel estructural, a nivel social, sigue habiendo mucho desconocimiento y siguen escuchándose expresiones como "yo de pequeño era disléxico, confundía las letras", cuando es mucho más que eso y no se deja de ser disléxico con la edad. En cierto sentido, se podría decir que está muy banalizado y ese desconocimiento general de la sociedad afecta a los que lo padecen. Se le quita importancia y sí que la tiene.

¿Alguna solución para avanzar en ese aspecto de la sensibilización?

Habría que hacer un ejercicio de concienciación y sensibilización de la población en general, pero lo importante es que en el mundo escolar se hayan dado cuenta de la situación de estos alumnos y sean sensibles a sus necesidades. Ahí sí que se han notado cambios.

Estar atentos

¿Cuál puede ser la señal de alerta para que los padres den los primeros pasos?

Yo siempre aconsejo pecar, en cierto sentido, de pasarse antes de quedarse corto. Es decir, ante la mínima sospecha del tipo que sea de dislexia o cualquier otra dificultad, lo mejor es ir volando al médico, porque la clave está en detectarlo a tiempo e identificar de forma temprana cualquier necesidad educativa. Eso ayudará a facilitar la vida tanto personal como educativa de tu hijo. Se puede hacer a través del centro escolar, del pediatra o del médico de cabecera y, desde ahí, poner ya todo el sistema en marcha.

Jornadas sobre dislexia en el Museo Etnográfico. / JOSE LUIS FERNANDEZ (Archivo)

¿En qué errores hay que evitar caer?

En la típica frase de "ya madurará". Está claro que cada uno tenemos nuestro ritmo de aprendizaje, pero no hay que esperar a que el niño madure, porque hay unos márgenes establecidos de edades y en el momento en el que no estamos llegando a cumplir esos objetivos generales que están dentro de la normalidad, hay que dar la voz de alarma. Si, por ejemplo, todos los compañeros ya leen con normalidad y esa criatura todavía no sabe reconocer algunas letras o tiene una lectura en la que silabea o no comprende… Ahí tiene que sonar la sirena de alerta, porque la única forma del acceso al aprendizaje educativo es a través de la lectura y la escritura, que es donde se tienen las dificultades principales, no hay otro camino. Y este puede ser muy tortuoso para estos escolares si no se detecta su dificultad a tiempo. Insisto, la detección temprana va a facilitar mucho la vivencia de ese niño o niña.

Hay que educar a aquellos padres con hijos neurotípicos que ven las adaptaciones injustas

¿Se echan de menos más recursos para estos niños en el aula?

Está claro que cuanto más personalizada sea la atención, el beneficio será mucho mayor. Y que cuantos más recursos existan, podrá haber más productividad. De todas maneras, este es un tema en el que toda la comunidad educativa tiene que empujar, porque tenemos el mismo objetivo: facilitar la vida a estos alumnos, también más allá del aula. Pero es un proceso lento, hay que ir paso a paso, también educando a aquellos padres con hijos neurotípicos, que ven las adaptaciones injustas, aludiendo a que se les está facilitando el aprendizaje. Pero es como aquel que necesita gafas, se trata de adaptaciones y es un derecho.

Las vías de contacto

¿Cómo pueden ponerse en contacto las familias con la asociación?

No disponemos de sede física, pero pueden escribirnos a nuestro correo electrónico (zamora@disfam.org) o ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Al no tener sede, agradecemos muchísimo a las administraciones que nos cedan sus espacios para nuestras actividades, como el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora o la Diputación Provincial, para realizar talleres, charlas o convivencias.

CALLE SANTA CLARA CON LA IGLESIA DE SANTIAGO DEL BURGO ILUMINADA DE AZUL / JOSE LUIS FERNANDEZ (Archivo)

¿Cómo esperan seguir avanzando en los próximos diez años?

Como objetivo más cercano, para conmemorar nuestro aniversario, vamos a celebrar en octubre tanto las Terceras Jornadas de Dislexia Disfam Zamora como una gala benéfica. Y como cada 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia, las instituciones iluminarán sus edificios de color azul turquesa, que es el que nos representa. Mirando más allá, nos gustaría un mundo ideal, en el que la detección temprana fuera inmediata, se tomaran las medidas oportunas y las familias también reconocieran esta situación, porque hay que asumir y reconocer que tu niño tiene una dificultad, ser conscientes de ello y de que cuanto antes se sepa, antes se le podrá ayudar.

