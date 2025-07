"Se está naturalizando que haya mujeres directoras"

La directora de orquesta, Lara Diloy, dirigirá «El Duelo Mozart vs. Salieri» este domingo, día 27 de julio a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Principal, en el marco de la décima edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora.

¿De qué manera empezó usted en el mundo de la música?

De forma bastante casual porque en mi familia no hay músicos, aunque les gusta la música. Me regalaron, yo creo que como a muchos niños, un teclado Casio. Vieron que tenía facilidad para sacar canciones de oído y me apuntaron en la escuela de música. Empecé a aprender el instrumento, en mi caso la trompa, y empecé a acudir a todo tipo de grupos al coro, a la banda, a la orquesta... y la música me enganchó totalmente.

¿Cómo llega a la dirección de orquesta?

Vino un poco con la madurez como músico. Yo siempre estaba más orientada hacia tocar, pero quería complementar más mi formación como músico de ahí que eligiera la dirección de orquesta como una segunda especialidad y al final ha acabado siendo mi pasión y mi prioridad.

¿Por qué?

Yo creo que ha sido el ir trabajando y ver cada vez que te gusta más y que lo disfrutas más. Me sentía más cómoda haciendo música desde ese lado y pudiendo trabajar también con mucha gente diferente. El hecho de combinar la música sinfónica y también poder trabajar, como lo vamos a hacer este fin de semana en Zamora, con el género lírico me fue apasionado.

Lara Diloy / Gemma Escribano

Las dos óperas de cámara del festival cuentan con directoras de orquesta. ¿Resulta laborioso abrirse camino en su ámbito profesional?

Es paralelo al liderazgo en otras profesiones y claramente nos hemos incorporado más tarde, con lo cual las mujeres que estamos dirigiendo orquesta todavía somos pocas, aunque cada vez somos más. Cada vez se van naturalizando más y a veces pasa como en este festival que tanto Lucía Marín (directora musical de "Hildegart") como yo vamos a estar dirigiendo esas óperas de cámara. Hay que tener en cuenta que el número de mujeres que está en pasos anteriores, como los estudios superiores de dirección de orquesta, todavía es bajo respecto al de hombres. No obstante, se está abriendo tanto el mundo de las orquestas como el de los teatros líricos a más mujeres tanto en las directoras de orquesta como en directoras de escena.

¿Cómo se incorpora usted al festival Little Opera?

Lo hago con mucha ilusión Además se trata de un año importante. El hecho de que sea un festival que lleva ya 10 años, indica una consolidación y que se están haciendo las cosas muy bien. Little Opera Zamora se está convirtiendo en una referencia a nivel nacional porque las propuestas son muy interesantes. Tiene muchos ingredientes para que el público lo disfrute muchísimo.

Desde su punto de vista son....

Por un lado el domingo han programado dos óperas que están plagadas de humor en un momento vacacional. En el Teatro Principal vamos a tener a la Orquesta Vivo 430, unos solistas maravillosos y vamos a recrear este duelo que sucedió en 1786. El emperador José II, encargó tanto a Mozart como a Salieri una pieza para ver qué música poner en valor. Va a ser muy participativo y divertido con el público.

¿Cómo ha preparado "El duelo"?

Hay una parte de pensamiento de los ensayos que no difiere mucho del trabajo de un repertorio por parte del músico. Lo que sí cambia bastante, dependiendo del proyecto, es cómo afrontamos y cómo abordamos los ensayos. En este caso, hemos hecho unos ensayos de escena donde hemos trabajando muy el conjunto, la parte musical con la parte escénica, con Rita Cosentino, para que vaya muy alineado porque resulta importante en lírica.

Aludía a los diez años de Little Opera. Como profesional de la música ¿qué aporta un festival como este en el panorama nacional?

Por un lado una oportunidad de trabajo para muchos, pero, sobre todo, destacaría su enfoque. El festival hace que se acerque el mundo lírico a otro tipo de público que quizá en muchos casos no está acostumbrado y lo ve más como algo más elitista. Me parece fundamental acercar la ópera a este otro tipo de público. También podría en valor las propuestas programadas. Quizá los grandes teatros líricos hacen unas propuestas que hay más posibilidad de verlas. Sin embargo en un festival como Little Opera Zamora se tiene la oportunidad de asistir al estreno mundial de una propuesta de gran actualidad y que creo que puede impactar muchísimo ("Hildegart que se pone en escena el sábado a las 21.00 horas en el Teatro Ramos Carrión). Creo que serán una pieza con la que se conectará de una manera muy fácil. Además, en el caso de "El duelo" se verán ópera que no se suelen ver representadas y que merece mucho la pena verlas.

Usted ha asumido la dirección musical del espectáculo con dos sainetes líricos de un acto "El bateo" de Federico Chueca y "La revoltosa" de Ruperto Chapí, dirigido por Juan Echanove, que este actor tan conocido se implique en un proyecto de zarzuela ¿otorga visibilidad al género?

Por supuesto. Yo creo que todas las colaboraciones en el mundo de las artes que vayan en consonancia pueden dar visibilidad en nuestro caso al género lírico, tanto a la ópera como a la zarzuela, pero incluso del mundo sinfónico, donde también se hacen propuestas con personas conocidas. Estas mezclas enriquecen mucho y a mí me gusta hacerlas. Lo primero porque yo creo que si no nos volvemos endogámicos y es muy fácil mirar solo lo que tú haces. Abrirte a otras artes y a otras propuestas lo que hace es enriquecer y esa diversidad es maravillosa.

