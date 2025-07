Martita de Graná actuará en Zamora a finales de año

Martita de Graná dejará su Granada natal para actuar en Zamora en el mes de noviembre. La cómica andaluza, seguida por 1,6 millones de seguidores en Instagram, es una de las humoristas del momento no solo en redes sociales, sino también encima de los escenarios.

Marta Martínez, como es su nombre real, iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír al público con su salero y desparpajo.

En este sentido, cabe destacar que su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. "No se muerda la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia.... Su público en redes y en sus actuaciones es mayoritariamente femenino y a ella le encanta poder desmentir en cada una de sus actuaciones la típica frase 'Las mujeres no tienen gracia'... porque no es así. Su humor habla de temas comunes de mujeres, desde una visión global de una mujer de 30 años que vive en el siglo XXI", explican.

Martita de Graná. / Cedida

Entradas ya a la venta

Martita de Graná actuará el viernes 21 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión con '¡Martita sea!'. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 105 minutos y las entradas ya están a la venta.

Tienen un coste de 24 euros y ya se pueden comprar en el Teatro Ramos Carrión, tanto en su taquilla física como en su web de forma online.