"En una ópera lo más difícil es el equilibrio entre sus elementos"

Juan Durán es el autor de la música de la ópera de cámara «Hildegart» que se estrena el sábado, día 26 de julio, en el Teatro Ramos Carrión dentro de Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora, Little Ópera. La obra contemporánea revive el caso real de Hildegart Rodríguez asesinada por su madre en 1933.

Usted tiene una amplia trayectoria en la composición, pero ¿cómo llegó a escribir ópera de cámara?

Mi catálogo justamente empieza escribiendo unas canciones sobre textos de Pessoa hace más de 40 años. Después he abordado géneros vocales como la cantata, donde he escrito varias, y la primera vez que escribí una ópera de cámara fue en el año 2006, que se estrenó en el 2008, titula "O arame", el alambre, fue la primera ópera que se escribía y se estrenaba en Galicia después de 80 años. Después he escrito otra ópera más para niños, "Oca" y ahora esta. También he escrito una zarzuela sobre "Luces de bohemia", que está pendiente para estrenarse en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el 27.

¿Qué tiene este género para que vuelva a él?

Yo soy hijo del canto. Mis padres eran cantantes, se conocieron en un teatro de Vigo y eso ha marcado mi vida. Los tres hermanos somos músicos profesionales y nuestros hijos son músicos. La música me la encontré en el ambiente familiar y llevo escuchando cantar desde el vientre de mi madre. La voz siempre ha estado muy presente en mi obra, aunque también tengo amplia producción en música de cámara y en música sinfónica.

Usted ya había realizado un acercamiento a la vida de Hildegart Rodríguez, componiendo la música para un ballet sobre esta mujer.

Sí, se estrenó con la Real Filharmonía de Galicia hace unos años y parte del material musical de ese ballet está en la ópera. Este drama me persigue desde hace muchos años. Vi el estreno de la película Fernando Fernán Gómez en el año 77. En Galicia nos tocó porque Aurora, la madre, era de Ferrol, y porque tiene más connotaciones con Galicia porque Aurora, con anterioridad crió a un sobrino, Pepito Arriola que fue un niño prodigio. La madre tenía un nivel intelectual elevado, pero después emocionalmente no. Y todavía hoy hay muchas madres castradoras, sobreprotectoras y obsesivas y para muestra en Galicia tuvimos el caso de Asunta. Me resulta muy interesante la relación que se establece entre una madre así y su hija.

El contexto social y político también, de alguna manera, está reflejado musicalmente.

¿De qué manera lo traslada a la composición que han calificado de thriller?

La música de esta obra no es una música muy feliz. Tiene un aire de thriller porque la historia, tal y como la hemos organizado tiene cuatro personajes, una madre y la hija, y después un fiscal y un psiquiatra que son las dos voces masculinas, con lo cual se completa el cuarteto vocal. La madre es una mezzosoprano, a Hildegart la interpreta una soprano, el fiscal es un barítono y el psiquiatra es un tenor. Ellos nos van narrando lo que ocurrió y a la vez también interactúan como si las observaran. Después hay otro elemento que he introducido en la música, que es un fondo sonoro de una marcha militar trágica porque yo no desligo que 1933, cuando Aurora mata a su hija, es el año de la subida de Hitler al poder en Alemania. En el período entre guerras está la corriente de pensamiento de la eugenesia, de la cual eran partidaria Aurora y que luego practicó Hitler. Además, los hechos tuvieron lugar tres años de nuestra Guerra Civil y ese fondo social y político también, de alguna manera, está reflejado musicalmente.

Además de la música ¿se ha implicado en más aspectos del proyecto?

Escogí al libretista, Javier Mateo Hidalgo, un joven poeta madrileño, que supo plegarse y adaptarse a las necesidades del compositor porque escribir un libreto para una ópera no es fácil, hay que condensar muchísimo el texto, hay que dejar respirar las frases porque los cantantes tienen que cantar, no es teatro puro. Después ha habido un conjunto de cosas porque Lucía Marín, la directora musical, se implicó muchísimo. Habló con Conchi Moyano, la directora del festival Little Opera que apoyó el proyecto. A partir de ahí fuimos aportando ideas para el equipo vocal, que es magnífico. Es un elenco de primer nivel hoy en España. Lo integran la soprano Sonia de Munck, la mezzo Sandra Fernández, el barítono Javier Franco y el tenor César Arrieta.

El compositor gallego Juan Durán. / ALBERTO BANDIN

La producción del proyecto corresponde a Little Opera.

Totalmente, y han escogido como director de escena a Alberto Trijueque, que ha hecho una maravilla de escenografía. La historia, nos toca siempre de cerca. Desgraciadamente todos conocemos más o menos de cerca este tipo de relaciones tóxicas entre padre-hija, madre-hijo, madre-hija. Fascina el personaje de la madre porque es una señora muy inteligente, pero con esas inteligencias que están utilizadas para el mal. Y después cautiva cómo está llevado a la ópera en el sentido de que cada personaje tiene que estar definido musicalmente. La ópera es un espectáculo total y siempre debería llenarnos plenamente.

¿Y es difícil de conseguirlo actualmente?

Sí, es difícil porque es una suma de elementos donde todo tiene que estar equilibrado. En la ópera no puedes decir que la orquesta es muy buena y los cantantes son regulares, o al revés, o que el libreto es pobre y la música resulta un cierto. Todo tiene que estar equilibrado.

¿Lo está en "Hildegart"?

Sí. Creo que estamos ante una producción que está muy equilibrada, con mucha dignidad en todos sus elementos.

¿La mayor dificultad que ha tenido en este proyecto ha sido...?

Condensar la historia y tratar de construirla de manera que en poco más de una hora el público pueda entender todo lo que hubo a nivel emocional. No podemos contar toda la historia, fueron 18 años los que vivió esta niña que estuvo programada desde antes de su nacimiento por su madre. La historia está cogida casi hacia el final de la tragedia que culmina en el asesinato de la hija.

