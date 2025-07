Noelia Núñez, la diputada dimitida del PP, en Zamora: "Mi generación tiene que compartir piso con desconocidos hasta los 40 años"

La ya exdiputada nacional del Partido Popular, Noelia Núñez, está en boca de todos tras haber tenido que admitir que falsificó su currículum, un escándalo que la llevó a renunciar a su escaño en el Congreso y al cargo orgánico que ocupaba en Génova 13 como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital.

La política madrileña de 33 años había proporcionado información falsa sobre su expediente académico tanto al Congreso de los Diputados como al Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde anteriormente había sido concejala. Noelia Núñez hizo creer a la gente que era graduada en Derecho, en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y en Estudios Ingleses, pero no tenía ninguno de los tres títulos.

Tras un par de días en el ojo del huracán, durante los cuales la madrileña defendió que su intención no había sido mentir, el pasado jueves Noelia Núñez publicaba en redes sociales una carta anunciando su dimisión tras presentar "una información incorrecta en el Congreso de los Diputados".

Durante su breve periplo en la política nacional (no llevaba ni dos años como diputada), Noelia Núñez se caracterízo por abogar por políticas que faciliten el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible, algo que siempre defendió desde la Vicesecretaría de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Como tal visitó Zamor en febrero de este año, donde dio una rueda de prensa en la sede provincial de su partido, en Víctor Gallego, acompañada del presidente del PP de Zamora, José María Barrios, y de sus compañeros de grupo parlamentario, los zamoranos Elvira Velasco y Óscar Ramajo.

Desde Zamora, Noelia Núñez pidió "soluciones" porque "tenemos una generación que se está sintiendo perdida, que está sintiéndose absolutamente abandonada, que tiene que compartir piso con desconocidos hasta por lo menos 40 años, mientras que el Gobierno está centrado en otros asuntos.

Además, Núñez eligió La Opinión-El Correo de Zamora para dar una entrevista en la que habló del incremento de la inquiocupación de pisos en toda España. En la misma insistió en que "va a haber una generación absolutamente perdida si no actuamos ya, porque no van a poder irse de casa de sus padres y desarrollar un proyecto de vida autónomo o formar una familia", insistiendo en el problema que afecta a la gente de su edad, ya que ella tiene 33 años.

No es el caso de Noelia Núñez, aunque ya no tendrá su salario de 84.000 euros anuales como diputada, no le han faltado ofertas de trabajo nada más dejar el escaño. Hoy se ha conocido su fichaje en Mediaset como colaboradora del programa "En boca de todos".