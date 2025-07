El Ayuntamiento de Zamora plantará 4.400 árboles en Valorio pero oculta cuántos corta

El Ayuntamiento de Zamora ha detallado pormenorizadamente el proyecto de actuación silvícola en Valorio necesario, dice, para sanear el bosque sobre el que no se ha actuado en 50 años y asegurar su viabilidad futura, además de anunciar, para otoño, la plantación de 4.400 árboles, si bien ha evitado cuantificar cuántos ejemplares se han tumbado o se van a apear durante este proceso, ya que, indicaron "depende de las zonas". El máximo serían cien árboles por hectárea.

Las explicaciones las acaban de ofrecer la concejala responsable del proyecto Renaturaliza, Ana Belén González, junto con el zamorano Víctor Colino, que coordina el equipo que desarrolla el proyecto y forma parte del Grupo de Investigación, Biodiversidad, Diversidad Humana y Ecología de la Conservación y Asier Sáiz, ingeniero de Montes, director de Zenit Ingeniería, la empresa encargada el diseño de la actuación, que es profesor Universidad de Valladolid y decano del colegio de ingeniero de montes de Castilla y León.

González hizo un llamamiento para que no se saquen conclusiones precipitadas del proyecto de Valorio, ya que no está concluido, sino en plena ejecución y explicó el porqué de las distintas actuaciones que se llevan a cabo que básicamente tratan de sanear el bosque, favorecer el desarrollo de especies autóctonas y asegurar la viabilidad futura del pulmón de Zamora, teniendo en cuenta precisamente su carácter urbano y su implicación sentimental con generaciones de zamoranos.

Dijo, por ejemplo, que la tala de pinos de 50 años en la zona que está entre el parque de ocio y la ladera de San Isidro se debe a que había mucha densidad de árboles, con las copas juntas, lo que impide el desarrollo de otras especies. Se trata de una plantación de hace 50 años con todos los árboles de la misma edad y, por tanto, un único proceso de envejecimiento, cuando lo deseable sería que vayan creciendo ejemplares de distintas especies y edades.

"Toda esa masa forestal tiene la misma edad y por tanto todos los árboles tendrán una mortandad en el tiempo similar. Si no permitimos que haya plantones de otras especies que aseguren la sucesión de la masa, si no permitimos que haya nuevos plantones en la base, no está garantizada la continuidad del bosque a futuro. Lo mismo ocurre en la zona de las arizónicas", dijo González.

Zona de pinos de 50 años como estaba inicialmente / Cedida

Zona de pinos de 50 años tras el clareo / Cedida

En esta zona es donde se ha desarrollado hasta ahora la actuación. Los troncos han sido enviados a Valladolid para su uso como biomasa mientras que el resto del material de las ramas será picado y reincorporado al terreno para mejorar el sustrato. Entre un 30% y un 40% de estos restos serán reaprovechados de esta forma.

Un poco más adelante, donde crecen pinos y otras especies de arizónicas, se va a actuar también talando ejemplares tumbados, que son incluso peligrosos, así como podando las ramas que crecen desde la parte baja de los troncos. Aquí, la actuación, además de ser necesaria para la supervivencia del bosque se hace imprescindible como forma de evitar que un posible incendio sea imposible de apagar, debido a la facilidad que tendría para coger la copa.

"Esa falta continuada de actuación ha acumulado ejemplares hermanados. Ejemplares hermanados son esos que nacen juntos, tienen la misma base y los hay de dos e incluso de tres. Ejemplares enfermos o ejemplares con una inclinación excesiva que no solamente hace que no sean viables en el tiempo, sino que además son un riesgo para las personas que utilizamos el bosque a diario de Valorio", añadió la concejala.

Árboles tumbados y con ramas desde la base a la copa, algo muy peligroso en caso de incendio. / Cedida

Evitaron los expertos ofrecer datos del número de árboles talados porque "hablamos del bosque y por hectáreas" por lo que el cálculo resulta complicado. Hay zonas donde serán un centenar de árboles por hectárea los que desaparecerán y en otras zonas menos. No se eliminará al final ninguno de grandes pinos de Monterrey de la zona de ocio, pero sí olmos del paseo central de la entrada "que estén enfermos", pero pese a las reiteradas preguntas, ni la concejala ni los técnicos dijeron el número de los árboles afectados.

Se han eliminado también especies importadas, como los cipreses y otros ejemplares que crecían muy juntos o eran gemelos además de algunas especies especialmente proclives a provocar alergias.

En todo caso González, Colino y Sáiz, explicaron que hay que contemplar la actuación como un tratamiento sobre el bosque en su conjunto y no como una suma y resta de plantaciones de árboles.

"Esta actuación ha sido cuidada, meditada y estamos convencidos que se ha realizado en el momento del año mejor para no alterar el funcionamiento del ecosistema sobre el que estamos actuando", indicó la concejala.

El ingeniero puso el acento en que "el plazo de obra es de unos meses. Pero realmente el plazo de esta obra son décadas, o sea, lo que hagamos va a tener un efecto en la naturaleza de adaptación y de evolución de décadas. Estamos pensando en los bosques de nuestros hijos, no en el nuestro para salir a correr dentro de 15 días".

CONOCE EN DETALLE LA ACTUACION SILVÍCOLA EN VALORIO

Bosque de Valorio de Zamora: El por qué de la tala de árboles Bosque de Valorio de Zamora: El por qué de la tala de árboles

Suscríbete para seguir leyendo