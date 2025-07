Sanabria lleva la protesta de las paradas del AVE de Zamora a Atocha y el Congreso en Madrid

La “performance” protesta de vecinos de Palacios de Sanabria llegaba este martes al Congreso de los Diputados en Madrid, después del estreno andante de la muerte y velatorio de la comarca de Sanabria por las calles madrileñas.

La protesta comenzaba en las oficinas de la empresa pública Renfe situadas en la Avenida de Barcelona, donde Felipe Lagarejo, Pedro Pablo González y Roberto Matellán recibían el aliento de un puñado de sanabreses y familiares afincados en la capital y sensibilizados con el problema.

Traslado del féretro por la estación de tren de Atocha. / Araceli Saavedra

Leire Matellán madrileña de ascendencia en Palacios de Sanabria y Ungilde reconocía que en Sanabria “solo tenemos el tren y alguna ruta de bus que no es suficiente. También soy de Ungilde y allí solo pasa un autobús los viernes para ir a Puebla”. Un trasporte a su juicio “insuficiente”. Las vacaciones tienen destino “en agosto” en Palacios. El trasporte que más utiliza “el tren”.

Desde los 19 años, Jesús Elías, de Rionegrito vive en Madrid pero es “sanabrés de toda la vida”. Con su camiseta de Sanabria se suma al acto de protesta. Aunque siempre ha viajado en coche “con los años llegará un momento que no pueda conducir”. Bromea con la edad “28 al revés”. Desde muy joven y hasta que se fue a Madrid fue “agente de correos montado, era con caballería, no había carretera ni nada”. Repartía en “Vime, Rionegrito, Santiago de la Requejada, Doney y Rosinos. El correo llegaba por Auto Res”.

Para María Luisa Membibre, de Otero de Sanabria, esta situación “se vive bastante tristemente. Después de haber cedido todo lo que hemos cedido de espacio y suelo no solo para esto, el AVE, sino la autovía, el embalse. No se vive de la ganadería ni de la agricultura que, si se viviera, sería imposible. Ves pasar el tren y no para. Se intentaba dar vida a la comarca. Le damos un hilo de vida a la comarca ¿Y ahora se lo quitamos? ¡Qué salgan 30 minutos antes y ya lo tienen resuelto! “Estamos un poco hartos de que ya pasen de nosotros”.

María Luisa acompaña decididamente la mayor parte del recorrido “Lo de los veinte vecinos lo tengo… ¡No somos veinte vecinos! Es una comarca, es Portugal pero como quieren hacer daño tienes que irte a lo más débil. Es un tema político, de rentabilidad, cuando es un servicio público”. Una comarca olvidada, como ha estado, y que de pronto pueda tener vida y resurgir y que no se quede vacía, como se puede quedar en 20 años o menos”. Percibe la grave necesidad “cuando la población se va haciendo más mayor, que ya no puedas conducir, y que puedas venir a tu tierra. Yo nací allí y estoy orgullosísima de ir allí, y de ir de esta manera. Es una forma de poder venir a médicos, a gestiones, estar allí. Es vida, es vida, cuando no molesta a nadie y que es un servicio que ya había. Ahora por un capricho electoral ¿no le bastan las luces?”.

Protesta con el ataúd ante la sede de Renfe en la capital de España. / Araceli Saavedra

El cortejo fúnebre emprendía la marcha hasta las puertas de la estación de Atocha donde algún viajero preguntó “si no tenían otra maleta o un carrito” al ver el ataúd. Los madrileños asistieron al paso de féretro en ocasiones con gesto contrariado, otros con una sonrisa y palabras de apoyo y, los más, con un aparente gesto de indiferencia pero mirando de reojo.

Hay quien reconoce “los trenes de Sanabria” por las noticias. Los numerosos turistas extranjeros alucinan y fotografía y se hacen selfis con la peculiar escena. Cervantes mira atento desde el pedestal de frente al Congreso de la escena quijotesca.

Tras la escenificación de Felipe Lagarejo que sin pronunciar ni una sola palabra, atrae las miradas de público, periodistas y hasta fuerzas de seguridad apostadas en el exterior en un día de mucha vigilancia porque sus señorías asisten a la Sesión de Control al Gobierno.

Óscar Ramajo y Elvira Velasco, con los sanabreses que protestaban en el Congreso / Araceli Saavedra

Los parlamentarios del Grupo Popular de Zamora en el Congreso Elvira Velasco y Oscar Ramajo abandonaban unos instantes el Congreso para escuchar a la puerta del Parlamento losargumentos que han movilizado Sanabria. “Si no se recupera, una comarca morirá en dos generaciones” fue la frase contundente de Pedro Pablo Gonzalez. Velasco reiteró que “seguimos en la misma línea en recuperar esos servicios que nos han quitado de una forma torticera. Que no puede ser un tema de rentabilidad cuando estamos hablando de un servicio público. Os estamos acompañando en todas las medidas que se puedan tomar para que revierta el servicio”.

Óscar Ramajo añadió que “fue el Partido Popular quien implantó y planificó el AVE a Galicia. Además apoyó otras medidas como el tren madrugador, apoyando la parada en Otero. Pensamos lo mismo que vosotros, al final esto es también una cuestión de rentabilidad social"

Protesta sanabresa ante el Congreso de los Diputados. / Araceli Saavedra

Para el Partido Popular esta rentabilidad social “ayuda a asentar población, ayudar a las personas y que lleguen a los médicos y que los profesionales lleguen a la comarca Sanabresa. Es priorizar a las personas por encima de los números, como está haciendo el mismísimo ministro y el presidente de Renfe. Lo que están viendo es a las personas de la comarca sanabresa como meros números o meras butacas cuando detrás de cada número y cada butaca hay una persona y una historia personal de trabajo, de salud y de necesidad verdaderade comunicar a las personas con los servicios”.

La diputada de Podemos, Ione Belarra, salía un momento a atender a los medios al lado de la protesta sanabresa. Pedro Pablo González le pidió unos minutos de atención para explicar el motivo de la protesta, petición que sí atendió.

Ione Belarra (Podemos) se interesa por el problema sanabrés. / Araceli Saavedra

Ione Belarra declaró que “creo que es un problema de país muy profundo que tiene que ver con una apuesta del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, por la Alta Velocidad que son grandes obras públicas que dan una alta rentabilidad, que por desgracia están relacionadas con casos gordos de corrupción. Y se ha abandonado lo que verdaderamente vertebra el territorio que es el tren de media distancia y de cercanías, que es por lo que siempre ha apostado Podemos. Si una mínima inversión de lo que se ha invertido en vertebrar el territorio a través de reforzar la media distancia y el cercanías estaríamos en una situación muy diferente que reforzaría el medio rural”.

Sobre el dique de contención del presidente de Renfe a recuperar esas frecuencias, repitió que “es una “apuesta política del bipartidismo por la gran obra pública de Alta Velocidad”, y “la relación profunda con la corrupción”.

