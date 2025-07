Pegatinas en pro del tren de Sanabria y Zamora en el Camino Atlántico

Dos peregrinos zamoranos se han sumado a las acciones reivindicativas por las paradas del AV Sanabria al llenar de pegatinas "Si no para, no pasa" el Camino Atlántico desde Oporto hasta Santiago de Compostela. Con el propósito de "dar visibilidad y que además pasábamos por Vigo, pensamos que era la nuestra" reconocía una de las peregrinas. Comenzaron el camino en Oporto hace 13 días y este miércoles llegaban a Santiago de Compostela, con 280 kilómetros a sus espaldas.

Dos peregrinos zamoranos se han sumado a las acciones reivindicativas por las paradas del AV Sanabria al llenar de pegatinas “Si no para, no pasa” el Camino Atlántico desde Oporto hasta Santiago de Compostela. Con el propósito de “dar visibilidad y que además pasábamos por Vigo, pensamos que era la nuestra” reconocía una de las peregrinas.

Comenzaron el camino en Oporto hace 13 días y este miércoles llegaban a Santiago de Compostela, con 280 kilómetros a sus espaldas. Al enterarse por la prensa que “Miguel había hecho las pegatinas” se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería, que les entregó un rollo. Muchos caminantes y vecinos han preguntado y los dos peregrinos han sido embajadores de la causa explicando la situación, en un viaje que tenían programado desde hace tiempo y que casualmente pensaron en la manera de apoyar la reivindicación, recuperar las frecuencias de paradas de tren fundamentales para la comarca de Sanabria y Carballeda y la capital de provincia y con Madrid.

Una pegatina con el lema "Si no para, no pasa" en la estación de tren de Pontevedra. / Cedida

Hasta Granada han enviado unas cuantas pegatinas en defensa del tren. “Es una pena porque no es noticia nacional” de ahí que mucha gente preguntara por la situación y un comentario muy gráfico “se echan las manos a la cabeza, y no me lo puedo creer”. Reconocían que además de cumplir con el camino “hemos estado muy entretenidos”, pegando pegatinas. Incluso en el mismo Santiago “colocamos una pegatina en las cervezas y nos vinieron a preguntar”.

Pasaron por Vigo casi como una exhalación “no nos quedamos ni a dormir. Bastante nos han quitado ya, como para dejar dinero. Nos fuimos a dormir a Redondela”. Pero Vigo también quedó bien servido de pegatinas en defensa de las paradas de tren AV Sanabria. Esta manera de llevar a cuestas la mochila y el peso en las piernas “ha sido bonito y divertido”. Y solidario.

La vuelta en Alta Velocidad y acordándose de los zamoranos que hace unas semanas no pudieron bajar en la estación provincial y llegaron a Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo