Little Ópera: La lírica más cercana en Zamora

Una ya es veterana en el Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora y el otro descubrió su existencia hace recientes fechas, la soprano Natalia Labourdette y el tenor Airam Hernández, respectivamente, son cantantes con una extraordinaria trayectoria que unirá sus voces el viernes en la gala lírica que representará el pistoletazo de salida de Little Opera en la capital, un festival que ha comenzado la andadura de su décima edición el pasado sábado en Villaralbo.

La soprano ya actuó en la edición de 2023. Recuerda su paso por Zamora como "muy bonito" y con la sensación de que "el público quería que hubiera programación operística, algo más que el festival".

Natalia Labourdette. / Julia Yánez

En aquella ocasión la cantante interpretó "La cantata del café", de Bach y "La canterina", de Joseph Haydn, en el Teatro Principal y en su regreso artístico lo hará en la plaza de la Catedral al aire libre, un formato donde ella reconoce que "la acústica cambia lo que te obliga a estar más atento porque no existe el rebote de la voz que pueda haber en un teatro" .

No obstante remarca que "quién puede resistirse a acudir a ver a toda una orquesta, (la Orquesta Sinfónica de Castilla y León), a dos cantantes profesionales y a un amplio coro (integrado por el coro Little Opera en colaboración con el coro Calderón Lírico de Valladolid)" se pregunta.

Guillermo García Calvo. / Andrej Grilc

Todos ellos estarán a las órdenes del director Guillermo García Calvo, uno de los más destacados directores de orquesta españoles que ha dirigido un gran número de orquestas nacionales e internacionales y que, en el ámbito operístico, mantiene una estrecha relación con la Wiener Staatsoper, donde ha dirigido más de 200 funciones y 50 títulos, además es un artista invitado habitual de la Deutsche Oper Berlin y del Aalto-Theater de Essen.

Y precisamente la calidad profesional de quien iba a tener la batuta en la gala animó al tenor Airam Hernández a cantar por primera vez en Zamora. "Me llamaron a través de un amigo y cuando me dijeron que lo iba a dirigir García Calvo, dije que sí" certifica el Hernández. El tenor confiesa que no tenía referencias del festival Little Opera. "Gran parte de la carrera la hago fuera de España ha surgido así, pues me encanta trabajar en casa" lamenta este profesional que ha cantado en muchos teatros de en Francia, en Bruselas, en Viena o la ópera de Dallas o en Venecia.

Programa

El programa que interpretarán ambos profesionales lo califican de "muy variado y atractivo". En la plaza de la Catedral se efectuará un recorrido por la ópera italiana, alemana y francesa a través de piezas muy conocidas, desde arias, dúos, números de coro pasando por oberturas .

cartel de la gala. / Cedida

"Igual si tú ves en una programación de un teatro una ópera que no conoces eres más reacio a ir, pero esta gala lírica es muy interesante y quizá más atrayente para un público que no está muy familiarizado con el mundo de la ópera".

Airam Hernández sintetiza: "Pasamos de Wagner, Verdi, Donizetti". A renglón seguido el cantante tinerfeño, que se confiesa muy comprometido con la composición contemporánea, añade que habrá "obras muy conocidas para el oído, pero también habrá piezas bastante más interesantes, igual no tan conocidas, pero que son maravillosas y con las que el público, sin duda, va a disfrutar y descubrir que hay composiciones muy interesantes que pertenecen a una ópera".

Programa del festival

El festival Little Opera el sábado, 26 de julio, dará cabida a ópera en miniatura con "Tiramisú" y "El paseo" en el formato de teatro lambe-lambe, en la plaza de Viriato, y con el estreno en la Biblioteca Pública de Zamora de "Aiwass", una ópera de 4 minutos de Igor Escudero, con pases cada seis minutos entre las 12.00 y las 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Además, el Teatro Ramos Carrión acogerá "Hildegart", de Juan Durán, quien participará, junto a otros profesionales en el encuentro sobre el espectáculo a las 18.00 horas en el Museo Etnográfico.

El domingo, 27 de julio, continuará la ópera en miniatura, habrá un encuentro sobre Mozart y Salieri en el Etnográfico, ya que en el Principal se recreará "El duelo", tal y como se hizo con el emperador José II, donde el público deberá votar que composición es mejor si "El Empresario" de Mozart o "Prima la musica e poi le parole" Antonio Salieri.

Suscríbete para seguir leyendo