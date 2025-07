Dos furgones recorrerán la provincia como oficinas móviles bancarias

Dos furgones actuarán como oficinas móviles bancarias para prestar servicio a los habitantes de los municipios de la provincia de Zamora en los que no se cuente con una entidad o un cajero en el que poder realizar gestos tan cotidianos como sacar dinero en efectivo de la cuenta.

Este es el proyecto en el que trabaja la Diputación Provincial de Zamora con el objetivo de evitar la exclusión financiera de los habitantes del medio rural. Novedosa iniciativa que ya se dio a conocer en la presentación de los presupuestos de este ejercicio y cuyos nuevos detalles ha dado a conocer el presidente de la institución, Javier Faúndez.

Tras la realización de un estudio en el que se han analizado en qué localidades hay oficinas bancarias y en cuáles hay cajeros, el siguiente paso fue la redacción del pliego de condiciones del proyecto, por lo que ahora está pendiente la conclusión de los informes técnicos para que pueda sacarse a licitación el servicio y las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. Licitación que Faúndez espera que pueda publicarse "en breve porque era una asignatura pendiente que teníamos".

Servicio que no funcionará como un cajero ambulante sino que se quiere ofrecer una atención personalizada por lo que en el vehículo viajarán un empleado de banca y un vigilante de seguridad que también sería el conductor. "No va a ser con cajeros, posiblemente sea con un aparato tipo datáfono donde cualquiera pueda sacar dinero. El cajero no lo vamos a poner porque lógicamente queremos que en ese furgón cuando se vaya a un pueblo se haga atención personalizada a aquellas personas", detalló.

Más de 36.000 zamoranos no tienen acceso a un cajero

El presupuesto de 2025 de la Diputación Provincial de Zamora recoge una partida de 110.00 euros destinada a evitar la exclusión financiera en el medio rural con la puesta en marcha de oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de la provincia que carezcan de este servicio. Presupuesto que se queda corto, como señaló el presidente de la institución, Javier Faúndez, ya que "ese coste va a ser infinitamente mayor", por lo que esa cantidad se destinará a cubrir solo una parte.

Las primeras informaciones apuntan a que el coste del servicio previsto para los cuatro años por los que se pretende efectuar la licitación será de unos 880.000 euros, cuantía que será sufragada por la propia institución provincial. Inversión que dará una solución a los 36.283 zamoranos que residen en núcleos en los que no cuentan con cajero automático ni oficinas bancarias, según el último informe del Banco de España. De este modo, con los nuevos bancos móviles se espera que dispongan de esta prestación al menos una vez al mes.

