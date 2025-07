El agua para el alfoz de Zamora, pendiente de la CHD

"Nosotros tenemos el grifo, esperando a que se nos dé la concesión provisional por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Ya no depende de nosotros, sino que depende de una administración externa". Así se pronunciaba el alcalde de Zamora, Francisco Guarido respecto a la previsión de fecha para que la capital pueda dar agua al alfoz, pendiente de la concesión de ocho millones de metros cúbicos de agua.

Guarido explicó que "vamos todo lo deprisa que podemos" pero "hay que hacer las cosas bien" y sin la concesión no se puede dar el agua. No se pronunció sobre la oportunidad de proporcionar agua a empresas como Cobadu y Frinca, que contarán con ramal propio. "No somos policía de nadie".