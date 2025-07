Mauro Pedrero, un valor de la lírica

Ha cantado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el Auditorio Miguel de Delibes de Valladolid, en el Teatro Romano de Mérida y, hace escasas fechas, en el Teatro Real de Madrid tras concluir el zamorano Mauro Pedrero su formación al ser uno de los doce seleccionados entre cientos de aspirantes en el programa "Crescendo, Creamos Ópera" una iniciativa de la Fundación Amigos del Teatro Real que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de la lírica.

La música forma parte de su vida desde la infancia. No en vano, sus padres son músicos aficionados y él con solo cinco años ya tocaba el piano, aunque confiesa que "no era" lo suyo.

Mauro Pedrero estudió el grado medio en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora con la percusión como instrumento.

Pese a que había cursado la asignatura de coro, el canto no le había llamado hasta que su profesor de percusión, José Ignacio Petit, produjo la zarzuela "La Dolorosa", años atrás, en el Teatro Principal. "Nunca había reparado en los cantantes" pese a que en casa de su abuelo "estaba cansado de oír zarzuelas" rememora.

La escucha de los profesionales le animó a cursar canto en Zamora con Conchi Moyano cuando tenía 18 años al tiempo que iniciaba el grado de Magisterio y proseguía con sus estudios de percusión.

A día de hoy todavía recuerda la primera clase con la soprano zamorana. "No se me olvidará jamás la sensación que tuve cuando di mi primera clase. Sentí algo que no había sentido nunca y que eso... me gustaba" certifica.

Siguió con sus clases de Magisterio y canto mientras se dedicaba a la percusión cuando le surgió la oportunidad de formar parte del elenco de "Yo Claudio", una ópera de Igor Escudero, quien el fin de semana estrecha una ópera en miniatura en la Biblioteca Pública dentro de Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora, Little Ópera.

Le animaron a participar en la producción. El proyecto era apetecible, dado que, entre otros lugares, iban a actuar en el Teatro Romano de Mérida, el Auditorio Nacional o estar en la temporada de Bilbao y el zamorano, que vocalmente es bajo-barítono, aceptó "para ser el sustituto".

Sin embargo, dos semanas antes del estreno el compañero titular tuvo un derrame de retina, de tal forma que Pedrero asumió ocho papeles en su primera ópera. "¡No salía de escena!" comenta entre risas al tiempo que atestigua que supuso "una experiencia interesantísima a nivel profesional y también de control para vencer tus miedos y asumir una responsabilidad".

Escuela Superior de Canto

Ese mismo año el joven zamorano realizó las pruebas de acceso para la Escuela Superior de Canto de Madrid donde cursó cuatro cursos, una etapa donde compatibilizó su formación con trabajos y donde también se planteó su futuro como cantantes. Las alternativas eran "ser solista, ser corista profesional, fundar tu grupo de música vocal o ser profesor de conservatorio" enumera. Pedrero optó por intentar "ser solitas durante el tiempo que se pueda, pues nadie te asegura nada".

En el deseo de progresar en su carrera, tras hacer un master de música antigua en Barcelona, se presentó a las pruebas del programa Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real.

Superadas varias rondas y procesos burocráticos, fue uno de los doce cantantes seleccionados en la edición que acaba de concluir.

Tras meses de intenso trabajo tiene claro que esa formación ha conllevado "otro nivel de exigencia". Es la "búsqueda de la excelencia siempre porque todos los participantes somos cantantes que tenemos un cierto bagaje, una técnica bastante sólida y trabajamos cosas puntuales que requieren de un periodo de asentamiento", certifica.

Desde su punto de vista lo mejor del programa ha sido "la exposición constante que hemos tenido porque al final el exponerte a los compañeros te ayuda para cuando llega una actuación tan importante como la que fue para mí la del Teatro Real".

Actuación en el Teatro Real

Mauro Pedrero, que ha trabajado el repertorio de barroco tardío, califica la experiencia de cantar en el Real como "un intenso aprendizaje".

Hace una breve pausa y prosigue: "Estaba un poco asustado pero, a medida que iban pasando los días, iba estando más tranquilo. Llegó el ensayo general y fue bien porque el canto es algo que está dentro de mí. Disfruto mucho cantando", aunque admite que "media hora antes del concierto la respiración se aceleró. Te pones nervioso, te falta un poco el aire, pero... esto también es parte del misterio".

El intérprete confiesa que "cuando decidí ser cantante iba a ver óperas al Real y cantar en él, ha sido muy especial".

Proyectos

El sábado, día 26 de julio, el público de Zamora tiene la oportunidad de verle interpretado el papel del señor Buff en "El empresario" en el Principal de la mano de Little Ópera y tiene por delante conciertos con la soprano Candela Pumares y formar parte del elenco del "Barbero de Sevilla".

"Todo lo que he logrado ha sido a base de trabajo, nadie me ha regalado nada. El trabajo, la constancia y la perseverancia hacen que logres tus objetivos" señala este músico que sigue tocando la batería con Miguel y Cacia, con La Milker Band y en el proyecto "Pequeño rock and roll".