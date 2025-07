"El humor hecho con respeto no ofende a nadie"

El cómico Toni Rodríguez actúa en la ciudad dentro de Las Noches de Humor que celebra su XIV edición. El gaditano presenta «100 % Cádiz», una actuación fresca y participativa con todo el salero andaluz, el martes, día 22 de julio, a partir de las 22.00 horas en las aceñas de Cabañales.

¿Cómo llegó al mundo del monólogo?

Fue realmente por una casualidad. Resulta que fui el primer concursante del programa "Genio y figura". Habían cogido a Paz Padilla, a Manolo Mármol, a Felipe II...todos ellos de Cádiz. Había ya mucha gente de Cádiz, pero me seleccionaron como concursante.

Empezó en ese mítico programa de humor, pero ¿de qué manera se hizo su hueco en la profesión?

Lo que pasó es que tanto Manolo Mármol como Paz Padilla comenzaron a hacer monólogos, y como yo escribo chirigotas en Cádiz, me llamaron para escribirle los guiones a Paz Padilla, es decir escribirle los monólogos. Eran en historias de 12 minutos que estaban muy de moda. Como Paz Padilla comenzó con la serie "Ala...dina", Manolo me pidió que empezara a hacer yo el monólogo.

Me supongo que prefiere defender sus propios textos a que lo haga otro.

Totalmente. Yo empecé en esto como se dice para buscarme la vida y que no me era muy costoso tras escribir para el Carnaval de Cádiz

¿Las chirigotas fueron una buena escuela?

Sí, la mejor sin duda. Ahora que conozco muchos cómicos ya de renombre nacional ellos mismos me lo dicen, que no sabemos lo que tenemos en Cádiz, ya que todos los años hacemos un repertorio nuevo y un cómico saca un nuevo espectáculo cada varios años.

¿Sigue vinculado al Carnaval de Cadiz?

Sí, incluso tengo una tienda de carnaval on line. Es curioso porque tenemos una pizarra y le pedimos a la gente que ponga de dónde viene porque le hacemos un 5% de descuento al día siguiente a la provincia que más nos haya visitado y en un par de ocasiones ha sido Zamora.

Qué prefiere ¿los monólogos o las chirigotas?

¡Hombre...! las chirigotas son parte de la vida, es una mitad que no se puede elegir. Los monólogos representan mi trabajo.

Para usted cuando se sube al escenario ¿vale todo?

Yo tengo un humor muy blanquito, pero ahora el humor blanco se ha convertido en ofensivo. Yo hablo de gordos y parece que les tiene que ofender. Yo hablo de lesbianas y parece que sienta mal. Hablo de gitanos y es como si estuvieran ofendiendo... ante eso, yo sigo por mi camino. No obstante, antes de empezar los espectáculos digo que el humor, desde mi perspectiva, no debería de ofender a nadie. Y en mi caso el humor se hace desde el respeto más absoluto. Yo me meto conmigo mismo, me meto con mis hijos, me meto incluso con mi madre, con mi padre… por lo tanto no es un humor donde yo vaya a ofender a alguien, lo que sucede es que el humor siempre hay que tener una sátira o hacer reír sobre algo.

El humorista Toni Rodrí­guez / Cedida

¿De qué se ríe en el espectáculo que llevará a cabo en Zamora?

Yo me río de todo porque lo toco todo. A mí nadie podrá decir, es que solo se ha metido con los gitanos, es que solo se ha metido con los gordos, y es cuando me meto conmigo... ya lo tengo todo salvado (risas). La gente mayor se ríe, la gente joven se ríe y evidentemente no saco a nadie y me río de él o de ella, cuando eso se hace mucho ahora.

Haga una radiografía del humor desde que usted empezó hasta el momento actual

Ha cambiado mucho, pero porque la gente hoy en día está muy cabreada con todo. Si tú eres del PP y se meten con el PSOE, te ríes, pero si alguien se mete con el PP ya no te ríes tanto. Yo si me meto con el PP no es por meterme con la gente del PP, es para hacer una gracia que luego le tocará al PSOE. Lo que percibo es que hay demasiado sectarismo en todo.

Y eso hace que tenga cierto cuidado al preparar los monólogos.

Yo en mi caso no porque voy a la antigua usanza. Los chistes de mariquitas han funcionado toda la vida y van a seguir funcionando. Los chistes de la mili siguen funcionando. Los chistes de los locos siguen funcionando... lo que no tienes es que sentirte representado... es que si no... ¡no se puede hablar de nada! No obstante, cuando preparo el espectáculo yo me paro a pensar si ofendería el chiste que voy a meter, yo me pongo en la piel de quien lo escucha.

Siempre actúa con la camiseta del Cádiz, ¿cuál es el motivo?

Cuando me grabaron en las pruebas de Paramount Comedy siempre iba vestido de amarillo, con la camiseta del Cádiz, mi equipo de fútbol. Trabajaban en el equipo unos italianos que eran muy futboleros y me preguntaron que si esa camiseta era de un equipo que caía bien en España y me dijeron que si era capaz de actuar con esa camiseta. Entonces hablé con el equipo, que no le importa y para mí es un orgullo. Una vez que acabé, en los siguientes trabajos me dijeron que siguiera con la camiseta amarilla porque la gente me tiene ya asociada a ella. Cambio la camiseta según la cambia el equipo, pero siempre llevo la camiseta del Cádiz.

¿A quién admira profesionalmente?

He tenido la suerte de haber trabajado con grandes cómicos de este país. Últimamente lo he hecho con Florentino Fernández, quien no es solo un gran cómico, es una excelente persona. Además, tuve la suerte de empezar en el mundo de humor por Agustín Jiménez. Él me transmitía el tema del monólogo y es un orgullo trabajar con ellos.

