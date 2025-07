Cerca de seis millones de euros apoyan el desarrollo del medio rural

Con el objetivo de reforzar su papel "como motor del desarrollo para el medio rural, apostando por una inversión útil, cercana y con impacto real sobre los servicios que reciben los ciudadanos en sus municipios", la Diputación Provincial de Zamora presentó ayer las obras excepcionales que se realizarán en un total de 57 localidades de la provincia.

Y lo hizo en un acto en una de las salas adyacentes al Teatro Ramos Carrión, donde todos los alcaldes de los municipios cuyas propuestas se habían aprobado se acercaron para firmar los documentos pertinentes.

Apoyo institucional

"Se trata de actuaciones que, o bien a los ayuntamientos les falta poco para finalizarlas, o necesitan un montante económico tan importante que el consistorio, por sí solo, no podría acometerlas", explicó el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien subrayó que estos convenios "son fruto de esa labor de cercanía, de atención a los ayuntamientos y a los alcaldes, planteándonos las necesidades que tienen los pueblos".

Desde la institución provincial se subvencionarán con 3.275.000 euros estas obras, cuyo montante total asciende hasta los 5.827.000 euros, que se completarán gracias a los propios ayuntamientos. "Los alcaldes nunca piden para ellos mismos, sino para el pueblo y para la mejora de la vida de sus vecinos", subrayó Faúndez, antes de desgranar, por temáticas, la variedad de obras que se pondrán en marcha en diferentes puntos de la provincia.

Las instalaciones deportivas ocupan un lugar importante en este grupo. Desde la mejora del campo de fútbol de San Pedro de Ceque hasta la reparación del pabellón municipal de Carbajales de Alba, un gimnasio para personas mayores en Villardeciervos o la mejora de la cubierta de la pista deportiva de Peñausende. Especial relevancia tiene en este área la nueva iluminación de la que podrá disfrutar el campo de fútbol de La Bóveda de Toro, localidad con varios equipos —uno femenino en categoría nacional— que, según confirmó la alcaldesa, María Jesús Riesco, "ayudará no solo a los entrenamientos, sino también a los horarios de los partidos, sobre todo en pleno invierno".

Velatorios

Los velatorios municipales se llevan otro buen pellizco de esta partida, con actuaciones en este sentido en Palazuelo de las Cuevas —con la adecuación de las antiguas escuelas—, su ampliación en Muelas de los Caballeroso una nueva instalación en Viñas.

Por su parte, localidades como El Pego, Morales del Vino, Almeida de Sayago, Villamor de los Escuderos o Villanueva de Azoague utilizarán estas inversiones para mejorar la accesibilidad en sus ayuntamientos, mientras que otras aprovecharán para acondicionar o disponer de edificios de usos múltiples, como Benegiles, Fuentelapeña, Vallesa de la Guareña, Vezdemarbán, Villabrázaro o Villaralbo.

Nuevo consultorio médico

Especial relevancia tiene la obra de Fermoselle, con la reforma y adecuación de sus antiguas escuelas de infantil para un nuevo consultorio médico. Su alcalde, José Manuel Pilo, reconoció que el actúa no reúne las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. "Hay despachos de Enfermería que no tienen ventilación, la sala de espera es muy reducida y no tenemos sala de emergencias", ponía como ejemplos, esperando que esta obra de acondicionamiento de las escuelas "sea un lugar mucho más accesible, al tener más espacio".

La cultura también será protagonista de otras intervenciones, con nuevos edificios para este fin en Camarzana de Tera, Fuentelapeña, Pinilla de Toro, Villalonso, Roales o Villabrázaro, además de la nueva cubierta para la ermita de Malva, evitando así su derrumbe y transformación en centro cultural.

Reformas en los ayuntamientos, ampliaciones en cementerios municipales, obras de emergencia como pavimentaciones en zonas urbanas —el caso de Manganeses de la Polvorosa—, reparaciones de piscinas municipales o reformas de instalaciones eléctricas completan las propuestas.

18 meses de ejecución

Tras esta firma de los convenios, los ayuntamientos podrán comenzar con las actuaciones. "La mayoría tiene que ir a plataformas de contratación del Estado", indicó Faúndez, quien aconsejó a los alcaldes presentes en el acto que , aunque haya tiempo para la justificación de los gastos, empiecen a trabajar con todo el papeleo lo antes posible "porque estamos hablando de 18 meses para la ejecución de las obras, pero el tiempo paso rápido y los trámites administrativos son muy densos".

Sobre las propias actuaciones, destacó que no solo mejorarán la calidad de vida de la gente que vive en estos pueblos, "sino que se trata de obras que crean empleo en el medio rural, porque muchas las ejecutarán empresas de Zamora", aseguró.

Sin ideologías

Por último, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora subrayó que todas estas obras se hacen en los ayuntamientos "sin mirar su signo político, porque se atiende a todo el mundo, ya que no se puede condicionar los servicios a los pueblos por su ideología. Nuestra ideología es el medio rural y por él vamos a seguir trabajando hasta el último momento desde este marzo", finalizó.

