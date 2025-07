El alcalde de Zamora respalda la actuación de Renaturaliza en el bosque de Valorio

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, está convencido de que la actuación que se está llevando a cabo en Valorio es necesaria para asegurar la sostenibilidad del bosque y está avalada por un equipo técnico solvente, por lo que restó importancia a las críticas vertidas por Ecologistas Zamora sobre la actuación que lleva unas semanas en la zona y que ha consistido en la tala de numerosos árboles.

Eso sí, el alcalde asegura que se van a dar todas las explicaciones sobre la actuación que se está llevando a cabo. "En los próximos días, este miércoles probablemente, se hará una rueda de prensa donde se darán todos los detalles de esta operación".

No obstante, Guarido cree que la mencionada organización ecologista "sabía perfectamente lo que se iba a hacer, estaban al tanto pormenorizado del proyecto y de hecho si leemos lo que dicen en la noticia, en el texto de la noticia, dice que está de acuerdo con la intervención que está haciendo el Ayuntamiento en el Bosque de Valorio, pero matizan los tiempos, matizan que debiera haberse hecho de forma más escalonada, etcétera. Pero están de acuerdo con la operación y con el proyecto que estamos haciendo".

Fuentes de Ecologistas Zamora, sin embargo, aseguraron que tenían el conocimiento de la actuación que se ha hecho público, pero no que se fuera a talar tal cantidad de árboles, con maquinaria pesada, en pleno verano y con afección a las laderas del bosque.

El alcalde recordó que el proyecto no es ninguna iniciativa improvisada, sino con un fundamento técnico solvente detrás. "Es un proyecto de la Universidad de Salamanca, del propio Ayuntamiento de Zamora, de la Fundación Biodiversidad y que la dirección de obra son gente, ingenieros de montes, especializados en este tipo de operaciones. Daremos todos los detalles el miércoles o el jueves, pero yo diría que se leyera lo que dice el interior de la noticia, es decir, Ecologistas Zamora está de acuerdo con lo que se está haciendo en Valorio".

Preguntado por la gran cantidad de árboles talados, ya que en la zona de actuación han podido desaparecer más de la mitad de los ejemplares existentes, el alcalde cree posible que se haya podido talar accidentalmente algún ejemplar más de la cuenta, pero no de forma descontrolada.

"No, no, medio pinar no ha desaparecido. Daremos todos los detalles, pero yo también digo que si un grupo ecologista está de acuerdo en el fondo de una intervención, por algo será. ¿Que se ha podido cortar un árbol o dos de más? Sinceramente no lo sé, pero es que el bosque tiene muchos miles y miles y miles de árboles".

Ese bosque, insistió el alcalde, "necesitaba para su sostenibilidad futura una intervención de este tipo y, de hecho, si la Universidad de Salamanca está con nosotros en este proyecto, también digo que por algo será".

La realidad es que la tala de árboles está siendo masiva en Valorio, y aún no ha terminado.

