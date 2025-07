El consejero, sobre las paradas del AVE de Zamora: "Si alguien mete la pata, lo mejor es sacarla"

"Lo que hay que hacer es rectificar, yo creo que cuando se mete la pata, si sacándola se arregla, eso es lo que hay que hacer". Lo dijo el consejero de Movilidad de la Junta, José Luis Sanz Merino, en Zamora, en referencia a la supresión de las paradas del AVE en Sanabria.

"Lo que para nosotros es obvio y que creíamos que también para estos responsables era obvio, nos estamos llevando una tremenda decepción y una gran frustración porque no se ha percibido así, ni por el ministro de Valladolid, ni por el propio presidente de Renfe, que ha trabajado en Valladolid, conoce nuestra tierra y tiene incluso vinculaciones con Castilla y León. Nos parece injusto, es una decisión injusta, yo creo que no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, creemos que esta decisión se tiene que revertir, antes o después se hará, estoy absolutamente convencido, pero es verdad que por el camino se lleva por delante proyectos de vida, gente que se ha organizado en torno a eso, oportunidades de asentamiento de población y en definitiva un tratamiento a lo que es nuestra comunidad, que ni se merece, ni tampoco estamos pidiendo nada extraño, reducir a un ámbito meramente mercantil, una cuestión económica, algo que trasciende precisamente esos ámbitos, me parece que es una decisión errónea".

Con respecto a la performance sobre el entierro del tren en Sanabria llevada a cabo por ciudadanos sanabreses en Vigo, Sanz Merino indicó que "La Junta ve con simpatía toda la movilización ciudadana. Y constata que hay un deseo, un disgusto, una queja, en el sentido de que la decisión que se ha adoptado no es una decisión adecuada".

"No es, por lo tanto, la típica reivindicación en blanco, la reivindicación de que se repongan las paradas, sino que hay un trasfondo real de la ciudadanía demandando ese servicio, porque, efectivamente, le es necesario. Es una oportunidad que se ha puesto de manifiesto en los últimos años y que, sin embargo, ahora se ha truncado y, además, ha truncado proyectos de vida, la gente organizada en torno a un proyecto de vida, una manera de residir. Hay gente que ha hecho inversiones, en el sentido de desarrollar su vida donde quiera que esté, pero, en el caso de Puebla de Sanabria, de una manera, y en la zona, para intentar fijar población, parece que están todos los astros alineados: no se debería haber tomado esa decisión".

Por tanto, acciones como la de Vigo cumplen el objetivo de "mantener el foco, la atención en el problema y que se siga visibilizando. Ahora, nuestro ámbito de trabajo está en los despachos. Hemos reivindicado ante la presidencia de Renfe y estamos intentándolo con el ministro y con el secretario de Estado, pero debo decir que no hemos conseguido todavía una reunión".

El consejero reconoció que ni con el ministro, Óscar Puente, ni con el secretario de Estado "hemos podido tener una interlocución y una reunión de trabajo dentro de la normalidad, como la que hemos tenido hoy con el Ayuntamiento de Zamora, donde se ponen encima de la mesa cuáles son los puntos de vista sobre cualquier cuestión, en este caso sobre una parada que ya existía, no estamos hablando de pedir algo a mayores, estamos hablando de que no se quite lo que ya existía en una estación que es de alta velocidad, no es una estación convencional, por lo tanto, el hacer comparativas entre paradas en líneas convencionales que, efectivamente, pueden ralentizar el uso del tren con estaciones de alta velocidad que se construyeron con ese objetivo, me parece que está fuera de lugar".

El consejero lamentó que "todo esto, que parece que son argumentos bastante concluyentes, no hemos sido capaces de exponerlos, ante los propios responsables, lo cual es bastante frustrante, porque ambos tanto el ministro como el propio presidente de Renfe, son conocedores de primera mano de la realidad de Castilla y León y nosotros pensábamos que tendrían una especial sensibilidad y que entenderían vectores y cualidades que hay en nuestra comunidad, que no existen en otras comunidades más urbanas o con mayores conurbaciones".

Autobús a Sanabria, el 1 de agosto

Con respecto al autobús alternativo a la supresión de paradas establecido por la Junta, se mantiene el día 1 de agosto como fecha para su puesta en marcha."Empiezan los dos autobuses, tanto el que sale de Zamora hacia Sanabria como el que sale de Sanabria hacia Zamora, intentando paliar esta situación. Pero la vocación de ese transporte es una vocación provisional, porque creemos que lo que hay que hacer es recomponer la situación a como estaba antes, ni más ni menos, no podíamos pedir más servicios que seguramente fueran importantes e interesantes".

El consejero reiteró que "no estamos pidiendo la reposición de algo que estaba así previsto, la estación del AVE se diseñó de forma estratégica en Otero de Sanabria, porque se entendió que era un punto donde merecía la pena, no se ha diseñado ningún otro punto anterior y en Zamora está funcionando estupendamente, yo creo que está funcionando muy bien y de hecho ha descubierto oportunidades de trabajo, de estudio, de relación con Madrid, pero también con otras zonas de España que de otra manera no serían, por lo tanto, si hay esa infraestructura diseñada desde el principio, desde que se construyó, lo que hay que hacer es utilizarla, no minorar sus posibilidades".