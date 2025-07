Zamora tiene nueva reina y nuevo rey

El proyecto de Certamen de Belleza, que nace junto a la agencia Alza talentos, pretende dar visibilidad a la provincia. Eliminar la imagen de población envejecida, y demostrar que la belleza también es importante son dos de los objetivos que persigue Carmen Rebollo a través de Judith Barrero y Luismi Rubio como los representantes de la ciudad

Zamora no es solo Románico. No es una provincia tan envejecida como muchos piensan. Para la estilista Carmen Rebollo, factores como la belleza también son muy importantes, y permiten a ciudades como esta dar a conocer a los jóvenes de la tierra, "que son maravillosos".

La agencia Alza Talento, formada por Carmen Rebollo, la fotógrafa Déborah González y el "community manager" Pablo Ramos, pretende dar una imagen más actualizada de Zamora y dejar atrás los estereotipos de la ciudad.

"Alza Talento fue una decisión muy rápida. En un momento dado me peguntaron si yo sabía qué tenía que hacer para poder concursar, entonces nos pusimos en contacto con "International Spain" y ahí surgió todo. A mí siempre me ha gustado mucho este mundo de la moda. Yo soy estilista. Como va muy relacionado con mi formación enseguida me dieron la oportunidad de llevar todo esto, y de una manera altruista dije que sí", explica Rebollo.

Fue a partir de este momento, y a través de la publicación del anuncio del "casting" en redes sociales, cuando las vidas de Judith Barrero y Carmen Rebollo se entrelazaron. La joven de Santibáñez de Vidriales siempre se sintió atraída por el mundo del modelaje, pero hasta que su madre no le mandó la noticia no se presentó: "Me dijo que el no ya lo tenía".

Judit Barrero / Cedida

Para Luismi Rubio, ganador de Míster Zamora 2025, este proceso fue diferente. "En el caso Míster Zamora fue seleccionado por "International Spain" cuando surgió esa iniciativa. Entonces el chico lo teníamos claro, y en mayo, más o menos, pusimos ese anuncio para buscar candidatas para Miss Zamora", narra la estilista.

Míster Zamora cuenta que decidió presentarse al "casting" de "Míster International Spain" tras haber hecho algún desfile de modelo: "surgió la oportunidad".

De las siete candidatas, Judith Barrero ha sido la que ha logrado ganar Miss Zamora 2025, un proceso que ha calificado como muy difícil y en el que las redes sociales han tenido que ser sus mayores aliadas: "Al final esto era una competición, solo podía salir una y en este caso he sido yo. Pero podría haber sido cualquier otra de mis compañeras".

A lo largo del concurso, los candidatos han realizado distintas actividades para darse a conocer. "Al estar saliendo en todas partes puedo sacar cosas bonitas de ello", indica la ganadora de Miss Zamora 2025. "Está siendo una experiencia muy emocionante y muy bonita. Tanto yo como mi familia estamos muy felices. Es un orgullo poder representar a la provincia en el certamen nacional, o salir a la calle y que la gente te pregunte o te reconozca".

Para Luismi, las sensaciones son parecidas, "está siendo una experiencia muy bonita con toda la gente que me está ayudando y acompañando. Quiero darles las gracias por los consejos, la ayuda y la paciencia que tienen conmigo".

Luismi Rubio, Míster Zamora / Cedida

Se trata de un proyecto novedoso que ha logrado una gran repercusión y, como indica Carmen Rebollo, "el apoyo de los pueblos, el apoyo que hemos recibido de toda la gente".

Aún así, no todo son luces en el mundo del modelaje, Alza Talentos se ha topado con alguna sombra. "Hemos tenido poco apoyo porque ser algo tan nuevo y que ha surgido de la nada. A lo mejor no teníamos la credibilidad suficiente para que las entidades nos ayudaran un poco más, que los patrocinadores quisieran colaborar. No quiero decir con esto que no nos ayudaran, sino que ha sido todo tan rápido que ha sido un inconveniente", detalla Rebollo.

No obstante, la experiencia ha sido un orgullo y una satisfacción personal tan grande que pretende seguir adelante con el proyecto.

Aunque la fecha de "Miss International Spain" aún no se conoce, aunque será aproximadamente a finales de año, la de "Míster International Spain 2025" ya está marcada en el calendario. Del 25 al 30 de julio Luismi viajará a Tenerife para competir en este certamen nacional: "Estoy tranquilo. Voy a intentar ser todo lo natural que soy, no tengo ningún miedo. Espero que sea una experiencia muy bonita que hay que vivir, ¡al final estoy representando a Zamora!".

Por otro lado, mientras Judith espera las fechas para su certamen, imagina como podría ser ganar Miss International Spain: "no puedo ni decirte unas palabras de todo lo que significaría para mí. He de decir que no voy con las intenciones de ganar porque hay muchas chicas muy guapas y es muy complicado. No pienso que vaya a ser yo la que gane. Pero en ese caso sería …no sé, no tengo ni palabras", dice la joven emocionada, incapaz de terminar la frase.

