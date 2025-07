Plex y su aparición estelar en el concierto de Aitana

El zamorano Plex y la cantante Aitana son, sin lugar a dudas, una de las parejas del verano. Ya se han dejado ver en Toro, y este sábado el youtuber se animó a subir al escenario en el concierto que Aitana ofreció en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Junto con Plex, varios amigos y familiares de Aitana subieron al escenario para bailar "Las Babys". A pesar de que el toresano lo intentó, dejó claro que bailar no es lo suyo. Pero allí estaba apoyando a su pareja en uno de los días más importantes de su vida tal y como ella misma reconocía en redes sociales: "Llené mi primer estadio en barna, mi ciudad, en casa delante de tanta gente que me ha acompañado desde el principio, que ha creído en mí. No tengo palabras suficientes para explicar lo que sentí ayer. Solo quiero daros las gracias".

Los siguientes conciertos de Aitana tendrán lugar los días 30 y 31 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. ¿Estará también Plex?